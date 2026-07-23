Thống kê trận đấu Alashkert 1-1 CFR 1907 Cluj: Hai đội chia điểm

Alashkert và CFR 1907 Cluj chia điểm với tỷ số 1-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.