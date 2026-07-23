Tin mới

    Thống kê trận đấu Alashkert 1-1 CFR 1907 Cluj: Hai đội chia điểm

    Tuệ Nhân23/07/2026 23:54

    Alashkert và CFR 1907 Cluj chia điểm với tỷ số 1-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    35'
    Rafael Jesus — kiến tạo K. Nalbandyan
    Alashkert
    46'
    A. Sfait — kiến tạo K. Muhar
    CFR 1907 Cluj
    Thẻ phạt
    29'
    J. Sabobo
    Alashkert
    37'
    K. Muhar
    CFR 1907 Cluj
    40'
    R. Pantalon
    CFR 1907 Cluj
    45+2'
    K. Nalbandyan
    Alashkert
    67'
    L. Biliboc
    CFR 1907 Cluj
    84'
    D. Terteryan
    Alashkert
    85'
    V. Gevorgyan
    Alashkert
    Đồ thị diễn biến
    AlashkertHT 45'CFR 1907 Cluj

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Alashkert
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vahe Gevorgyan
    CFR 1907 Cluj
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Antonio Folha
    24
    Arsen Beglaryan
    5
    David Terteryan
    4
    Yaroslav Matyukhin
    3
    Cézar Henrique
    55
    Hakob Hakobyan
    7
    Karen Nalbandyan
    8
    Edgar Piloyan
    17
    Joseph Sabobo
    10
    Olawale Farayola
    88
    Rafael de Jesus Santana Ferreira
    11
    Momo Fanyé Touré
    31
    Octavian Vâlceanu
    47
    Christopher Braun
    42
    Renato Pantalon
    3
    Aly Abeid
    45
    Mário Camora
    73
    Karlo Muhar
    88
    Damjan Đoković
    8
    Alin Fică
    11
    Andrei Cordea
    77
    Andres Șfaiț
    7
    Meriton Korenica
    Dự bị
    Alashkert
    14 Domi Massoumou6 Hussein Muiz Adebayo15 Arsen Sadoyan22 Robert Hakobyan23 Stepan Gigolyan18 Ifeany David Ndouka20 Daouda Togola21 Jefferson Granado99 Ibrahim Sesay
    CFR 1907 Cluj
    14 Simão Rocha17 Lorenzo Biliboc1 Rareș Gal2 Marian Huja86 Viktor Kun6 Ovidiu Perianu10 Adrian Păun80 Cosmin Matei26 Răzvan Gligor

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 35: Rafael Jesus lập công cho Alashkert (kiến tạo: K. Nalbandyan)
    Phút 46: A. Sfait lập công cho CFR 1907 Cluj (kiến tạo: K. Muhar)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Alashkert · 0 thắng0 hòaCFR 1907 Cluj · 2 thắng
    17/08/2018
    CFR 1907 Cluj
    5 - 0
    Alashkert
    C1C
    09/08/2018
    Alashkert
    0 - 2
    CFR 1907 Cluj
    C1C

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Alashkert
    5 trận gần nhất
    HHHBT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    3
    Thủng lưới
    CFR 1907 Cluj
    5 trận gần nhất
    HBBTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Alashkert 1-1 CFR 1907 Cluj: Hai đội chia điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO