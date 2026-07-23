Thống kê trận đấu Alashkert 1-1 CFR 1907 Cluj: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
35'
Rafael Jesus — kiến tạo K. Nalbandyan
Alashkert
46'
A. Sfait — kiến tạo K. Muhar
CFR 1907 Cluj
Đồ thị diễn biến
AlashkertHT 45'CFR 1907 Cluj
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Alashkert
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vahe Gevorgyan
CFR 1907 Cluj
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Antonio Folha
88
Rafael de Jesus Santana Ferreira
Dự bị
Alashkert
14 Domi Massoumou6 Hussein Muiz Adebayo15 Arsen Sadoyan22 Robert Hakobyan23 Stepan Gigolyan18 Ifeany David Ndouka20 Daouda Togola21 Jefferson Granado99 Ibrahim Sesay
CFR 1907 Cluj
14 Simão Rocha17 Lorenzo Biliboc1 Rareș Gal2 Marian Huja86 Viktor Kun6 Ovidiu Perianu10 Adrian Păun80 Cosmin Matei26 Răzvan Gligor
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 35: Rafael Jesus lập công cho Alashkert (kiến tạo: K. Nalbandyan)
Phút 46: A. Sfait lập công cho CFR 1907 Cluj (kiến tạo: K. Muhar)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Alashkert · 0 thắng0 hòaCFR 1907 Cluj · 2 thắng
17/08/2018
CFR 1907 Cluj
5 - 0
Alashkert
C1C
09/08/2018
Alashkert
0 - 2
CFR 1907 Cluj
C1C
Phong độ & thống kê mùa giải
Alashkert
5 trận gần nhất
HHHBT
CFR 1907 Cluj
5 trận gần nhất
HBBTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)