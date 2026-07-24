Thống kê trận đấu Aluminij 1-1 Dinamo Tirana: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
84'
M. Vrbanec — kiến tạo A. Bloudek
Aluminij
Đồ thị diễn biến
AluminijHT 45'Dinamo Tirana
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Aluminij
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Jure Arsic
Dinamo Tirana
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Ilir Daja
Dự bị
Aluminij
1 Anej Mrežar66 Lukas Tomažič3 Domen Zajšek21 Lan Drevenšek80 Hanus Sørensen18 Simon Rogina23 Enej Kramberger27 Maj Blažič44 Petar Petriško
Dinamo Tirana
1 Edmir Sali97 Tomas Kiri5 Erion Hoxhallari47 Lorran16 Noel Bleta33 David Fadairo11 Ruben Silva-Richards18 Dejvi Metaj24 Florenc Ferruku
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 15: H. Berisha lập công cho Dinamo Tirana
Phút 84: M. Vrbanec lập công cho Aluminij (kiến tạo: A. Bloudek)
Phong độ & thống kê mùa giải
Aluminij
5 trận gần nhất
HHBHB
Dinamo Tirana
5 trận gần nhất
HTBHT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)