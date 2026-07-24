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    Thống kê trận đấu Aluminij 1-1 Dinamo Tirana: Hai đội chia điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 03:22

    Aluminij và Dinamo Tirana chia điểm với tỷ số 1-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    15'
    H. Berisha
    Dinamo Tirana
    84'
    M. Vrbanec — kiến tạo A. Bloudek
    Aluminij
    Thẻ phạt
    30'
    D. Simunic
    Aluminij
    52'
    V. Koderman
    Aluminij
    63'
    H. Sorensen
    Aluminij
    90+3'
    R. Schaubach
    Aluminij
    Đồ thị diễn biến
    AluminijHT 45'Dinamo Tirana

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Aluminij
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Jure Arsic
    Dinamo Tirana
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Ilir Daja
    31
    Florijan Raduha
    6
    Dino Šimunić
    5
    Matija Boben
    4
    Rok Schaubach
    42
    Vid Koderman
    13
    Matic Vrbanec
    14
    Tomislav Jagić
    8
    Eric Taylor
    32
    Vito Težak
    45
    Bamba Susso
    40
    Bede Amarachi Osuji
    77
    Aldo Teqja
    2
    Ysni Ismaili
    22
    Bruno Dita
    27
    Naser Aliji
    13
    Fabjan Perndreca
    10
    Lorenco Vila
    28
    Isi Manellari
    21
    Klevi Qefalija
    88
    Flamur Ruci
    29
    Hekuran Berisha
    8
    Eridon Qardaku
    Dự bị
    Aluminij
    1 Anej Mrežar66 Lukas Tomažič3 Domen Zajšek21 Lan Drevenšek80 Hanus Sørensen18 Simon Rogina23 Enej Kramberger27 Maj Blažič44 Petar Petriško
    Dinamo Tirana
    1 Edmir Sali97 Tomas Kiri5 Erion Hoxhallari47 Lorran16 Noel Bleta33 David Fadairo11 Ruben Silva-Richards18 Dejvi Metaj24 Florenc Ferruku

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 15: H. Berisha lập công cho Dinamo Tirana
    Phút 84: M. Vrbanec lập công cho Aluminij (kiến tạo: A. Bloudek)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Aluminij
    5 trận gần nhất
    HHBHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Dinamo Tirana
    5 trận gần nhất
    HTBHT
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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