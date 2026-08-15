Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
58'
Ian Luccas — kiến tạo I. James
Alverca
62'
V. Semedo — kiến tạo Rayan Lucas
Alverca
Đồ thị diễn biến
AlvercaHT 45'Estrela
Thống kê trận đấu
Estrela vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Abraham Marcus
Estrela
1 bàn
Ian Luccas
Alverca
1 bàn
Leandro Antonetti
Estrela
1 bàn
Vivaldo
Alverca
1 bàn
Isaac James
Alverca
1 kiến tạo · điểm 7.6
Rayan Lucas
Alverca
1 kiến tạo · điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Estrela
8.3
Abraham MarcusMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Alverca
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Sergio Ferreira
Estrela
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepa
Dự bị
Alverca
91 Jhonatan20 Diogo Spencer15 Ikker dos Santos8 Vasco Moreira35 Rayan Lucas55 Francisco Chissumba18 Zakaria Kassary19 Marco Essimi30 Abderrahmane Soumare
Estrela
51 Diogo Pinto22 David Grilo79 Atanas Chernev3 Lucas Mincarelli21 Max Scholze4 Bernardo Schappo28 Tom Moustier93 Bénito71 Emerson Pedro Vanga
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 51: L. Antonetti lập công cho Estrela
Phút 58: Ian Luccas lập công cho Alverca (kiến tạo: I. James)
Phút 62: V. Semedo lập công cho Alverca (kiến tạo: Rayan Lucas)
Phút 69: A. Marcus lập công cho Estrela
Phút 74: Chiquinho (Alverca) nhận thẻ đỏ, Alverca phải chơi thiếu người
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Alverca · 0 thắng2 hòaEstrela · 0 thắng
11/07/2026
Alverca
-
Estrela
Hòa
01/02/2026
Alverca
1 - 1
Estrela
Hòa
26/08/2025
Estrela
2 - 2
Alverca
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Alverca
5 trận gần nhất
HBTB
Estrela
5 trận gần nhất
HHTTH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Sporting CP
|2
|1
|1
|0
|+1
|4
|TH
|2
|FC Porto
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|3
|GIL Vicente
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|…
|5
|Arouca
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|6
|Estrela
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|7
|Estoril
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|…
|17
|Vitória SC
|2
|0
|0
|2
|-2
|0
|BB
|18
|Alverca
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|B
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)