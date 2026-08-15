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    Thống kê trận đấu Alverca 2-2 Estrela: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn15/08/2026 23:29

    Alverca và Estrela chia điểm với tỷ số 2-2. Abraham Marcus là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    51'
    L. Antonetti
    Estrela
    58'
    Ian Luccas — kiến tạo I. James
    Alverca
    62'
    V. Semedo — kiến tạo Rayan Lucas
    Alverca
    69'
    A. Marcus
    Estrela
    Thẻ phạt
    14'
    D. Gui
    Alverca
    17'
    Luan Patrick
    Estrela
    35'
    S. Lekovic
    Estrela
    43'
    G. Doue
    Estrela
    44'
    V. Semedo
    Alverca
    74'
    Chiquinho
    Alverca
    85'
    E. Pedro Vanga
    Estrela
    Đồ thị diễn biến
    AlvercaHT 45'Estrela

    Thống kê trận đấu

    AlvercaThống kêEstrela
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    14
    Dứt điểm
    9
    4
    Trúng đích
    7
    2
    Phạt góc
    0
    10
    Phạm lỗi
    11
    2
    Việt vị
    1
    5
    Thủ môn cứu thua
    2
    Estrela vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Abraham Marcus
    Abraham Marcus
    Estrela
    1 bàn
    Ian Luccas
    Ian Luccas
    Alverca
    1 bàn
    Leandro Antonetti
    Leandro Antonetti
    Estrela
    1 bàn
    Vivaldo
    Vivaldo
    Alverca
    1 bàn
    Isaac James
    Isaac James
    Alverca
    1 kiến tạo · điểm 7.6
    Rayan Lucas
    Rayan Lucas
    Alverca
    1 kiến tạo · điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Alverca
    7.6
    Isaac James1 KT
    7.3
    Ian Luccas1 bàn
    7.3
    Rayan Lucas1 KT
    7.2
    Yaya Bojang
    7.2
    Figueiredo
    6.9
    Matheus Mendes
    6.9
    Steven Baseya
    6.9
    Nabil Touaizi
    6.7
    Francisco Chissumba
    6.7
    Marco Essimi
    6.7
    Samy Jr Merheg
    6.5
    Chiquinho
    6.5
    Vasco Moreira
    6.3
    Vivaldo1 bàn
    6.2
    Bastien Meupiyou
    6.2
    Davy Gui
    Estrela
    8.3
    Abraham MarcusMOTM1 bàn
    7
    Eddy Doué
    7
    Leandro Antonetti1 bàn
    6.7
    Max Scholze
    6.7
    Bénito
    6.6
    Léo Linck
    6.6
    Luan Patrick
    6.6
    Stefan Leković
    6.6
    Robinho
    6.5
    Emerson Pedro Vanga
    6.3
    Jefferson Encada
    6.3
    Ianis Stoica
    6.2
    Rafa Soares1 KT
    6
    Lovro Zvonarek

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Alverca
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Sergio Ferreira
    Estrela
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepa
    31
    Matheus Mendes
    14
    Steven Baseya
    4
    Yaya Bojang
    33
    Bastien Meupiyou
    2
    Nabil Touaizi
    6
    Davy Gui
    25
    Ian Luccas
    12
    Isaac James
    10
    Chiquinho
    22
    Figueiredo
    9
    Vivaldo
    24
    Léo Linck
    17
    Jefferson Encada
    30
    Luan Patrick
    5
    Stefan Leković
    55
    Rafa Soares
    8
    Robinho
    39
    Eddy Doué
    99
    Abraham Marcus
    14
    Lovro Zvonarek
    10
    Ianis Stoica
    37
    Leandro Antonetti
    Dự bị
    Alverca
    91 Jhonatan20 Diogo Spencer15 Ikker dos Santos8 Vasco Moreira35 Rayan Lucas55 Francisco Chissumba18 Zakaria Kassary19 Marco Essimi30 Abderrahmane Soumare
    Estrela
    51 Diogo Pinto22 David Grilo79 Atanas Chernev3 Lucas Mincarelli21 Max Scholze4 Bernardo Schappo28 Tom Moustier93 Bénito71 Emerson Pedro Vanga

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 51: L. Antonetti lập công cho Estrela
    Phút 58: Ian Luccas lập công cho Alverca (kiến tạo: I. James)
    Phút 62: V. Semedo lập công cho Alverca (kiến tạo: Rayan Lucas)
    Phút 69: A. Marcus lập công cho Estrela
    Phút 74: Chiquinho (Alverca) nhận thẻ đỏ, Alverca phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Alverca · 0 thắng2 hòaEstrela · 0 thắng
    11/07/2026
    Alverca
    -
    Estrela
    Hòa
    01/02/2026
    Alverca
    1 - 1
    Estrela
    Hòa
    26/08/2025
    Estrela
    2 - 2
    Alverca
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Alverca
    5 trận gần nhất
    HBTB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    2
    Thủng lưới
    Estrela
    5 trận gần nhất
    HHTTH
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Sporting CP2110+14TH
    2FC Porto1100+23T
    3GIL Vicente1100+13T
    5Arouca1100+13T
    6Estrela101001H
    7Estoril101001H
    17Vitória SC2002-20BB
    18Alverca1001-20B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1F. IoannidisF. IoannidisSporting CP2 bàn
    2Gonçalo PaciênciaGonçalo PaciênciaSanta Clara2 bàn
    3L. AntonettiL. AntonettiEstrela2 bàn
    4R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 bàn
    5G. PrestianniG. PrestianniBenfica1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1F. IoannidisF. IoannidisSporting CP2 kiến tạo
    2Geny CatamoGeny CatamoSporting CP2 kiến tạo
    3R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 kiến tạo
    4G. PrestianniG. PrestianniBenfica1 kiến tạo
    5Miguel NogueiraMiguel NogueiraVitória SC1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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