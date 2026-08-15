Thống kê trận đấu Alverca 2-2 Estrela: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Alverca và Estrela chia điểm với tỷ số 2-2. Abraham Marcus là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.