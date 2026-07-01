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    Thống kê trận đấu Anderlecht 3-1 Hammarby: Anderlecht ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn31/07/2026 03:23

    Anderlecht đã ngược dòng đánh bại Hammarby 3-1. Paulos Abraham là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.46. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    3'
    Paulos Abraham
    Hammarby
    48'
    Danylo Sikan — kiến tạo Ali Maamar
    Anderlecht
    81'
    Mihajlo Cvetkovic
    Anderlecht
    89'
    Tristan Degreef
    Anderlecht
    Thẻ phạt
    27'
    Paulos Abraham
    Hammarby
    55'
    Victor Eriksson
    Hammarby
    65'
    Mihajlo Cvetkovic
    Anderlecht
    66'
    Jayden Onia Seke
    Anderlecht
    73'
    Markus Karlsson
    Hammarby
    Đồ thị diễn biến
    AnderlechtHT 45'Hammarby

    Thống kê trận đấu

    AnderlechtThống kêHammarby
    15%
    Kiểm soát bóng
    85%
    21
    Dứt điểm
    6
    6
    Trúng đích
    3
    10
    Phạt góc
    0
    10
    Phạm lỗi
    10
    2
    Việt vị
    0
    2
    Thủ môn cứu thua
    3
    Hammarby kiểm soát thế trận với 85% thời lượng cầm bóng; Anderlecht vượt trội về số cú sút trúng đích (6), nhưng Hammarby lại là đội phải nhận thất bại.

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Anderlecht
    6.46
    Danylo SikanMOTM
    6.37
    Lukas Ambros
    6.37
    Enric Llansana
    6.37
    Jayden Onia Seke
    6.37
    Joshua Nga Kana
    6.26
    Giulian Biancone
    6.26
    Ludwig Augustinsson
    6.26
    Léo Pétrot
    6.26
    Marco Kana
    6.26
    Ali Maamar
    6.12
    Colin Coosemans
    Hammarby
    6.46
    Paulos AbrahamMOTM
    6.37
    Victor Lind
    6.37
    Oscar Johansson Schellhas
    6.37
    Montader Madjed
    6.18
    Tesfaldet Tekie
    6.18
    Markus Karlsson
    6.05
    Victor Eriksson
    5.88
    Hampus Skoglund
    5.88
    Frederik Winther
    5.88
    Noah Persson
    5.7
    Warner Hahn

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Anderlecht
    Sơ đồ 4-4-2
    Hammarby
    Sơ đồ 4-2-3-1
    26
    Colin Coosemans
    79
    Ali Maamar
    27
    Léo Pétrot
    4
    Giulian Biancone
    6
    Ludwig Augustinsson
    61
    Joshua Nga Kana
    55
    Marco Kana
    24
    Enric Llansana
    18
    Lukas Ambros
    49
    Jayden Onia Seke
    14
    Danylo Sikan
    1
    Warner Hahn
    2
    Hampus Skoglund
    4
    Victor Eriksson
    3
    Frederik Winther
    16
    Noah Persson
    5
    Tesfaldet Tekie
    8
    Markus Karlsson
    26
    Montader Madjed
    11
    Oscar Johansson Schellhas
    9
    Victor Lind
    7
    Paulos Abraham
    Dự bị
    Anderlecht
    2 Zoumana Keita5 Moussa N'Diaye9 Mihajlo Cvetkovic21 César Huerta29 Mario Stroeykens32 Justin Heekeren50 Kaïs Barry53 Noa Thomas Ojea Cobiella62 Basile Vroninks
    Hammarby
    6 Ibrahima Fofana15 Oliver Jordan Hagen17 Amin Boudri20 Nahir Besara22 Wilson Lindberg Uhrström24 Waylon Renecke25 Elton Fischerström Opancar27 Felix Jakobsson28 Frank Junior Adjei

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 3: Paulos Abraham lập công cho Hammarby
    Phút 48: Danylo Sikan lập công cho Anderlecht (kiến tạo: Ali Maamar)
    Phút 81: Mihajlo Cvetkovic lập công cho Anderlecht
    Phút 89: Tristan Degreef lập công cho Anderlecht

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Anderlecht · 0 thắng1 hòaHammarby · 0 thắng
    24/07/2026
    Hammarby
    1 - 1
    Anderlecht
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Anderlecht
    5 trận gần nhất
    THTH
    Hammarby
    5 trận gần nhất
    BHTHT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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