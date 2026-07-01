Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
48'
Danylo Sikan — kiến tạo Ali Maamar
Anderlecht
81'
Mihajlo Cvetkovic
Anderlecht
89'
Tristan Degreef
Anderlecht
Thẻ phạt
65'
Mihajlo Cvetkovic
Anderlecht
66'
Jayden Onia Seke
Anderlecht
Đồ thị diễn biến
AnderlechtHT 45'Hammarby
Thống kê trận đấu
AnderlechtThống kêHammarby
Hammarby kiểm soát thế trận với 85% thời lượng cầm bóng; Anderlecht vượt trội về số cú sút trúng đích (6), nhưng Hammarby lại là đội phải nhận thất bại.
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Hammarby
6.37
Oscar Johansson Schellhas
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
11
Oscar Johansson Schellhas
Dự bị
Anderlecht
2 Zoumana Keita5 Moussa N'Diaye9 Mihajlo Cvetkovic21 César Huerta29 Mario Stroeykens32 Justin Heekeren50 Kaïs Barry53 Noa Thomas Ojea Cobiella62 Basile Vroninks
Hammarby
6 Ibrahima Fofana15 Oliver Jordan Hagen17 Amin Boudri20 Nahir Besara22 Wilson Lindberg Uhrström24 Waylon Renecke25 Elton Fischerström Opancar27 Felix Jakobsson28 Frank Junior Adjei
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 3: Paulos Abraham lập công cho Hammarby
Phút 48: Danylo Sikan lập công cho Anderlecht (kiến tạo: Ali Maamar)
Phút 81: Mihajlo Cvetkovic lập công cho Anderlecht
Phút 89: Tristan Degreef lập công cho Anderlecht
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Anderlecht · 0 thắng1 hòaHammarby · 0 thắng
24/07/2026
Hammarby
1 - 1
Anderlecht
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Anderlecht
5 trận gần nhất
THTH
Hammarby
5 trận gần nhất
BHTHT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)