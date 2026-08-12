Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
16'
K. M. Ingason — kiến tạo E. Gudmundsson
Brann
86'
I. Ljubic — kiến tạo M. Brown
Apollon Limassol
90+6'
N. Holm — kiến tạo V. Dragsnes
Brann
92'
G. Weissbeck
Apollon Limassol
94'
N. Holm — kiến tạo K. Eriksen
Brann
105'
K. Eriksen — kiến tạo V. Dragsnes
Brann
Thẻ phạt
43'
A. Ozbolt
Apollon Limassol
73'
L. Konomis
Apollon Limassol
100'
A. Shikkis
Apollon Limassol
Đồ thị diễn biến
Apollon LimassolHT 45'Brann
Thống kê trận đấu
Apollon LimassolThống kêBrann
Brann kiểm soát thế trận với 75% thời lượng cầm bóng; Apollon Limassol vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Apollon Limassol
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hernan Losada
Brann
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eirik Horneland
3
Fredrik Pallesen Knudsen
19
Eggert Aron Guðmundsson
Dự bị
Apollon Limassol
41 Peter Leeuwenburgh4 Emanuel Aiwu19 Nearchos Zinonos26 Antreas Shikkis38 Konstantinos Balogiannis11 Evangelos Andreou12 Gustavo Assunção17 Clinton Duodu18 Andreas Athanasiou
Brann
12 Simen Vidtun Nilsen36 Håkon Melås Hellesøy6 Cheick Mbacke Diop20 Vetle Dragsnes32 Markus Haaland11 Bård Finne22 Sævar Atli Magnússon29 Noah Jean Holm
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 16: K. M. Ingason lập công cho Brann (kiến tạo: E. Gudmundsson)
Phút 86: I. Ljubic lập công cho Apollon Limassol (kiến tạo: M. Brown)
Phút 92: G. Weissbeck lập công cho Apollon Limassol
Phút 94: N. Holm lập công cho Brann (kiến tạo: K. Eriksen)
Phút 96: N. Holm lập công cho Brann (kiến tạo: V. Dragsnes)
Phút 105: K. Eriksen lập công cho Brann (kiến tạo: V. Dragsnes)
Phút 118: K. M. Ingason (Brann) nhận thẻ đỏ, Brann phải chơi thiếu người
Phong độ & thống kê mùa giải
Apollon Limassol
5 trận gần nhất
BTTTH
Brann
5 trận gần nhất
TBTTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)