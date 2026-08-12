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    Thống kê trận đấu Apollon Limassol 2-4 Brann: K. Eriksen tỏa sáng, Brann giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn12/08/2026 02:36

    Brann vượt qua Apollon Limassol với tỷ số 4-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    16'
    K. M. Ingason — kiến tạo E. Gudmundsson
    Brann
    86'
    I. Ljubic — kiến tạo M. Brown
    Apollon Limassol
    90+6'
    N. Holm — kiến tạo V. Dragsnes
    Brann
    92'
    G. Weissbeck
    Apollon Limassol
    94'
    N. Holm — kiến tạo K. Eriksen
    Brann
    105'
    K. Eriksen — kiến tạo V. Dragsnes
    Brann
    Thẻ phạt
    30'
    F. Knudsen
    Brann
    32'
    N. Castro
    Brann
    43'
    A. Ozbolt
    Apollon Limassol
    58'
    K. M. Ingason
    Brann
    73'
    L. Konomis
    Apollon Limassol
    84'
    Brann
    100'
    A. Shikkis
    Apollon Limassol
    118'
    K. M. Ingason
    Brann
    118'
    K. M. Ingason
    Brann
    Đồ thị diễn biến
    Apollon LimassolHT 45'Brann

    Thống kê trận đấu

    Apollon LimassolThống kêBrann
    25%
    Kiểm soát bóng
    75%
    9
    Trúng đích
    6
    9
    Phạt góc
    1
    13
    Phạm lỗi
    12
    2
    Việt vị
    0
    Brann kiểm soát thế trận với 75% thời lượng cầm bóng; Apollon Limassol vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Apollon Limassol
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hernan Losada
    Brann
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eirik Horneland
    22
    Philipp Kühn
    76
    Bruno Gaspar
    37
    Leonidas Konomis
    44
    Josef Kvida
    14
    Giorgos Malekkidis
    5
    Morgan Brown
    77
    Ivan Ljubić
    30
    Dani Escriche
    27
    Gaetan Weissbeck
    23
    Brandon Thomas
    9
    Alen Ožbolt
    1
    Mathias Dyngeland
    21
    Denzel De Roeve
    3
    Fredrik Pallesen Knudsen
    23
    Thore Pedersen
    17
    Joachim Soltvedt
    19
    Eggert Aron Guðmundsson
    18
    Jacob Lungi Sørensen
    25
    Niklas Jensen Wassberg
    10
    Kristall Máni Ingason
    16
    Kristian Eriksen
    9
    Niklas Castro
    Dự bị
    Apollon Limassol
    41 Peter Leeuwenburgh4 Emanuel Aiwu19 Nearchos Zinonos26 Antreas Shikkis38 Konstantinos Balogiannis11 Evangelos Andreou12 Gustavo Assunção17 Clinton Duodu18 Andreas Athanasiou
    Brann
    12 Simen Vidtun Nilsen36 Håkon Melås Hellesøy6 Cheick Mbacke Diop20 Vetle Dragsnes32 Markus Haaland11 Bård Finne22 Sævar Atli Magnússon29 Noah Jean Holm

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 16: K. M. Ingason lập công cho Brann (kiến tạo: E. Gudmundsson)
    Phút 86: I. Ljubic lập công cho Apollon Limassol (kiến tạo: M. Brown)
    Phút 92: G. Weissbeck lập công cho Apollon Limassol
    Phút 94: N. Holm lập công cho Brann (kiến tạo: K. Eriksen)
    Phút 96: N. Holm lập công cho Brann (kiến tạo: V. Dragsnes)
    Phút 105: K. Eriksen lập công cho Brann (kiến tạo: V. Dragsnes)
    Phút 118: K. M. Ingason (Brann) nhận thẻ đỏ, Brann phải chơi thiếu người

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Apollon Limassol
    5 trận gần nhất
    BTTTH
    3
    Trận
    3-0-0
    T-H-B
    8
    Ghi (TB 2.7)
    0
    Thủng lưới
    Brann
    5 trận gần nhất
    TBTTB
    3
    Trận
    1-1-1
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 1.7)
    4
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano4 bàn
    2O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion3 bàn
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1S. BerghuisS. BerghuisAjax3 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna3 kiến tạo
    3S. ØrjasæterS. ØrjasæterTwente3 kiến tạo
    4M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    5M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Apollon Limassol 2-4 Brann: K. Eriksen tỏa sáng, Brann giành trọn 3 điểm
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