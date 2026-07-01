Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
22'
B. Thomas
Apollon Limassol
62'
G. Rodrigues — kiến tạo I. Ljubic
Apollon Limassol
90+2'
D. Escriche — kiến tạo B. Gaspar
Apollon Limassol
Thẻ phạt
17'
D. Escriche
Apollon Limassol
75'
G. Weissbeck
Apollon Limassol
Đồ thị diễn biến
Apollon LimassolHT 45'Dila
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Apollon Limassol
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Hernan Losada
Dila
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Levan Korghalidze
Dự bị
Apollon Limassol
4 Emanuel Aiwu10 Garry Rodrigues11 Evangelos Andreou20 Danilo Špoljarić31 Konstantinos Stylianou19 Nearchos Zinonos26 Antreas Shikkis38 Konstantinos Balogiannis17 Clinton Duodu
Dila
27 Alioune Oumar Tall7 Franklin Nyenetue22 Shota Shekiladze12 Luka Sanikidze5 Maik Poeketie13 Joao Victor de Araujo Costa19 Badri Gogoberishvili
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 22: B. Thomas lập công cho Apollon Limassol
Phút 62: G. Rodrigues lập công cho Apollon Limassol (kiến tạo: I. Ljubic)
Phút 92: D. Escriche lập công cho Apollon Limassol (kiến tạo: B. Gaspar)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Apollon Limassol · 1 thắng0 hòaDila · 0 thắng
23/07/2026
Dila
0 - 4
Apollon Limassol
AL
Phong độ & thống kê mùa giải
Apollon Limassol
5 trận gần nhất
TTHTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)