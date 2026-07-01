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    Thống kê trận đấu Apollon Limassol 3-0 Dila: Apollon Limassol thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn29/07/2026 01:52

    Apollon Limassol giành chiến thắng đậm 3-0 trước Dila. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    22'
    B. Thomas
    Apollon Limassol
    62'
    G. Rodrigues — kiến tạo I. Ljubic
    Apollon Limassol
    90+2'
    D. Escriche — kiến tạo B. Gaspar
    Apollon Limassol
    Thẻ phạt
    17'
    D. Escriche
    Apollon Limassol
    75'
    G. Weissbeck
    Apollon Limassol
    75'
    G. Jalaghonia
    Dila
    Đồ thị diễn biến
    Apollon LimassolHT 45'Dila

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Apollon Limassol
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Hernan Losada
    Dila
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Levan Korghalidze
    41
    Peter Leeuwenburgh
    76
    Bruno Gaspar
    37
    Leonidas Konomis
    44
    Josef Kvida
    14
    Giorgos Malekkidis
    5
    Morgan Brown
    27
    Gaetan Weissbeck
    77
    Ivan Ljubić
    30
    Dani Escriche
    9
    Alen Ožbolt
    23
    Brandon Thomas
    1
    Davit Kereselidze
    2
    Tedo Kikabidze
    33
    Ramaric Etou
    25
    Lamar Yarbrough
    16
    Mamin Sanyang
    8
    Lasha Menteshashvili
    15
    Georgii Kobakhidze
    17
    Blankson Anoff
    14
    Giorgi Jalaghonia
    10
    Otar Parulava
    9
    Mohamed Kanté
    Dự bị
    Apollon Limassol
    4 Emanuel Aiwu10 Garry Rodrigues11 Evangelos Andreou20 Danilo Špoljarić31 Konstantinos Stylianou19 Nearchos Zinonos26 Antreas Shikkis38 Konstantinos Balogiannis17 Clinton Duodu
    Dila
    27 Alioune Oumar Tall7 Franklin Nyenetue22 Shota Shekiladze12 Luka Sanikidze5 Maik Poeketie13 Joao Victor de Araujo Costa19 Badri Gogoberishvili

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 22: B. Thomas lập công cho Apollon Limassol
    Phút 62: G. Rodrigues lập công cho Apollon Limassol (kiến tạo: I. Ljubic)
    Phút 92: D. Escriche lập công cho Apollon Limassol (kiến tạo: B. Gaspar)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Apollon Limassol · 1 thắng0 hòaDila · 0 thắng
    23/07/2026
    Dila
    0 - 4
    Apollon Limassol
    AL

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Apollon Limassol
    5 trận gần nhất
    TTHTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 4.0)
    0
    Thủng lưới
    Dila
    5 trận gần nhất
    BTBBT
    3
    Trận
    1-0-2
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.0)
    6
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2RobertRobertFC Copenhagen2 bàn
    3Y. DemirY. DemirRapid Vienna1 bàn
    4M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    5V. VaraksaV. VaraksaBate Borisov1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2Y. DemirY. DemirRapid Vienna1 kiến tạo
    3M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 kiến tạo
    4E. RusakovE. RusakovBate Borisov1 kiến tạo
    5J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Apollon Limassol 3-0 Dila: Apollon Limassol thắng đậm thuyết phục
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