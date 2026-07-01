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    Thống kê trận đấu Ararat-Armenia 2-0 Shamrock Rovers: Z. Banjaqui tỏa sáng, Ararat-Armenia giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân22/07/2026 00:57

    Ararat-Armenia vượt qua Shamrock Rovers với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    51'
    Sandro Lima
    Ararat-Armenia
    80'
    Z. Banjaqui — kiến tạo Franca Carlos
    Ararat-Armenia
    Thẻ phạt
    40'
    L. Grace (Elbowing)
    Shamrock Rovers
    81'
    M. Healy (Roughing)
    Shamrock Rovers
    89'
    J. Afolabi (Unsportsmanlike conduct)
    Shamrock Rovers
    89'
    Junior Julio (Unsportsmanlike conduct)
    Ararat-Armenia
    90+5'
    Z. Banjaqui (Roughing)
    Ararat-Armenia
    Đồ thị diễn biến
    Ararat-ArmeniaHT 45'Shamrock Rovers

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Ararat-Armenia
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tulipa
    Shamrock Rovers
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Stephen Bradley
    98
    João Bravim
    13
    Kamo Hovhannisyan
    43
    Bruno Wilson
    3
    Junior Julio
    14
    Bruno Pereira
    20
    Alwyn Tera
    19
    Karen Muradyan
    2
    Hugo Oliveira
    77
    Artur Serobyan
    91
    Sandro Lima
    7
    Zhirayr Shaghoyan
    1
    Ed McGinty
    5
    Lee Grace
    4
    Pico
    27
    Cory O'Sullivan
    22
    Tunmise Sobowale
    7
    Dylan Watts
    8
    Matthew Healy
    29
    Jack Byrne
    19
    Adam Brennan
    9
    Aaron Greene
    10
    Graham Burke
    Dự bị
    Ararat-Armenia
    17 Maxence Carlier11 Zidane Banjaqui95 Carlos França1 Arman Nersesyan5 Luís Felipe47 Alexandros Malis6 Michel Ayvazyan9 Arayik Eloyan25 Alioune Ndour
    Shamrock Rovers
    17 Luke O'Regan11 Jake Mulraney18 Jonathan Afolabi41 Alex Noonan2 Adam Matthews3 Enda Stevens33 Cian Barrett26 John O'Sullivan28 Naj Razi

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 51: Sandro Lima lập công cho Ararat-Armenia
    Phút 80: Z. Banjaqui lập công cho Ararat-Armenia (kiến tạo: Franca Carlos)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Ararat-Armenia
    5 trận gần nhất
    TBTHH
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    3
    Thủng lưới
    Shamrock Rovers
    5 trận gần nhất
    BTTBT
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    3
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Ararat-Armenia 2-0 Shamrock Rovers: Z. Banjaqui tỏa sáng, Ararat-Armenia giành trọn 3 điểm
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