Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
51'
Sandro Lima
Ararat-Armenia
80'
Z. Banjaqui — kiến tạo Franca Carlos
Ararat-Armenia
Thẻ phạt
40'
L. Grace (Elbowing)
Shamrock Rovers
81'
M. Healy (Roughing)
Shamrock Rovers
89'
J. Afolabi (Unsportsmanlike conduct)
Shamrock Rovers
89'
Junior Julio (Unsportsmanlike conduct)
Ararat-Armenia
90+5'
Z. Banjaqui (Roughing)
Ararat-Armenia
Đồ thị diễn biến
Ararat-ArmeniaHT 45'Shamrock Rovers
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Ararat-Armenia
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tulipa
Shamrock Rovers
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Stephen Bradley
Dự bị
Ararat-Armenia
17 Maxence Carlier11 Zidane Banjaqui95 Carlos França1 Arman Nersesyan5 Luís Felipe47 Alexandros Malis6 Michel Ayvazyan9 Arayik Eloyan25 Alioune Ndour
Shamrock Rovers
17 Luke O'Regan11 Jake Mulraney18 Jonathan Afolabi41 Alex Noonan2 Adam Matthews3 Enda Stevens33 Cian Barrett26 John O'Sullivan28 Naj Razi
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 51: Sandro Lima lập công cho Ararat-Armenia
Phút 80: Z. Banjaqui lập công cho Ararat-Armenia (kiến tạo: Franca Carlos)
Phong độ & thống kê mùa giải
Ararat-Armenia
5 trận gần nhất
TBTHH
Shamrock Rovers
5 trận gần nhất
BTTBT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)