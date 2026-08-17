Thống kê trận đấu Arouca 4-0 Moreirense: Arouca thắng đậm thuyết phục

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
30'
J. Fontan — kiến tạo H. Lee
Arouca
45+1'
I. Barbero — kiến tạo N. Djouahra
Arouca
90+1'
D. Nandin — kiến tạo N. Djouahra
Arouca
Đồ thị diễn biến
AroucaHT 45'Moreirense
Thống kê trận đấu
Arouca vượt trội về số cú sút trúng đích (5).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Jose Fontán
Arouca
1 bàn
Ivan Barbero
Arouca
1 bàn
Naïs Djouahra
Arouca
1 kiến tạo · điểm 7.7
Hyun-ju Lee
Arouca
1 kiến tạo · điểm 6.7
Pablo Gozálbez
Arouca
Điểm 7.3
Taichi Fukui
Arouca
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Arouca
6.9
Ignacio de Arruabarrena
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Arouca
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Seabra
Moreirense
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Costa
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Ignacio de Arruabarrena
Dự bị
Arouca
23 Dylan Nandín1 Jakub Vinarčík71 Martim Duarte5 Boris Popović37 Mario Climent10 Pablo Gozálbez89 Pedro Santos21 Mateo Flores24 Brian Mansilla
Moreirense
76 Dinis Pinto20 João Veloso10 Kiko Bondoso1 Aranha4 Kevyn Monteiro17 Álvaro Martínez8 Mateja Stjepanović90 Rodrigo Soares44 Michael Dacosta Gonzalez
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 23: Maracas phản lưới nhà, Arouca được hưởng bàn thắng
Phút 30: J. Fontan lập công cho Arouca (kiến tạo: H. Lee)
Phút 46: I. Barbero lập công cho Arouca (kiến tạo: N. Djouahra)
Phút 91: D. Nandin lập công cho Arouca (kiến tạo: N. Djouahra)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Arouca · 2 thắng0 hòaMoreirense · 3 thắng
21/03/2026
Moreirense
0 - 1
Arouca
ARO
03/11/2025
Arouca
0 - 2
Moreirense
MOR
25/01/2025
Arouca
1 - 0
Moreirense
ARO
18/08/2024
Moreirense
3 - 1
Arouca
MOR
17/03/2024
Moreirense
1 - 0
Arouca
MOR
Phong độ & thống kê mùa giải
Arouca
5 trận gần nhất
TTTBH
Moreirense
5 trận gần nhất
BHTH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|FC Porto
|2
|2
|0
|0
|+4
|6
|TT
|2
|Nacional
|2
|1
|1
|0
|+2
|4
|TH
|3
|Santa Clara
|2
|1
|1
|0
|+1
|4
|TH
|…
|6
|Maritimo
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|7
|Arouca
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|8
|Estrela
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|HH
|9
|SC Braga
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|10
|Moreirense
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|11
|Benfica
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)