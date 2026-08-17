Thống kê trận đấu Arouca 4-0 Moreirense: Arouca thắng đậm thuyết phục

Arouca giành chiến thắng đậm 4-0 trước Moreirense. Jose Fontán là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.