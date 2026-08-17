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    Thống kê trận đấu Arouca 4-0 Moreirense: Arouca thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn17/08/2026 01:57

    Arouca giành chiến thắng đậm 4-0 trước Moreirense. Jose Fontán là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    23'
    Maracas(phản lưới)
    Arouca
    30'
    J. Fontan — kiến tạo H. Lee
    Arouca
    45+1'
    I. Barbero — kiến tạo N. Djouahra
    Arouca
    90+1'
    D. Nandin — kiến tạo N. Djouahra
    Arouca
    Thẻ phạt
    13'
    Maracas
    Moreirense
    16'
    J. Sanchez
    Arouca
    41'
    I. Barbero
    Arouca
    44'
    Kiko
    Moreirense
    55'
    N. John
    Moreirense
    65'
    L. Santos
    Moreirense
    75'
    D. Nandin
    Arouca
    Đồ thị diễn biến
    AroucaHT 45'Moreirense

    Thống kê trận đấu

    AroucaThống kêMoreirense
    51%
    Kiểm soát bóng
    49%
    13
    Dứt điểm
    5
    5
    Trúng đích
    1
    5
    Phạt góc
    2
    10
    Phạm lỗi
    9
    1
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    2
    Arouca vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Jose Fontán
    Jose Fontán
    Arouca
    1 bàn
    Ivan Barbero
    Ivan Barbero
    Arouca
    1 bàn
    Naïs Djouahra
    Naïs Djouahra
    Arouca
    1 kiến tạo · điểm 7.7
    Hyun-ju Lee
    Hyun-ju Lee
    Arouca
    1 kiến tạo · điểm 6.7
    Pablo Gozálbez
    Pablo Gozálbez
    Arouca
    Điểm 7.3
    Taichi Fukui
    Taichi Fukui
    Arouca
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Arouca
    8
    Jose FontánMOTM1 bàn
    7.7
    Naïs Djouahra1 KT
    7.3
    Pablo Gozálbez
    7.2
    Taichi Fukui
    7
    Tiago Esgaio
    7
    Orest Lebedenko
    6.9
    Ignacio de Arruabarrena
    6.9
    Javi Sánchez
    6.9
    Espen Van Ee
    6.9
    Ivan Barbero1 bàn
    6.7
    Hyun-ju Lee1 KT
    6.6
    Alfonso Trezza
    6.6
    Pedro Santos
    6.5
    Brian Mansilla
    6.5
    Mateo Flores
    5.3
    Dylan Nandín
    Moreirense
    7.2
    Gilberto Batista
    6.7
    Nile John
    6.7
    Dinis Pinto
    6.7
    Kiko Bondoso
    6.7
    Mateja Stjepanović
    6.6
    João Veloso
    6.3
    Guilherme Liberato
    6.3
    Rodrigo Alonso
    6.2
    André Ferreira
    6.2
    Leandro Santos
    6.2
    Landerson
    6
    Afonso Vieira
    6
    Alexandre Parsemain
    5.6
    Kiko
    5.3
    Maracás

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Arouca
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Seabra
    Moreirense
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Costa
    12
    Ignacio de Arruabarrena
    28
    Tiago Esgaio
    15
    Javi Sánchez
    3
    Jose Fontán
    18
    Orest Lebedenko
    6
    Espen Van Ee
    8
    Taichi Fukui
    19
    Alfonso Trezza
    14
    Hyun-ju Lee
    7
    Naïs Djouahra
    17
    Ivan Barbero
    13
    André Ferreira
    2
    Leandro Santos
    66
    Gilberto Batista
    26
    Maracás
    27
    Kiko
    23
    Nile John
    65
    Guilherme Liberato
    89
    Afonso Vieira
    21
    Rodrigo Alonso
    11
    Landerson
    9
    Alexandre Parsemain
    Dự bị
    Arouca
    23 Dylan Nandín1 Jakub Vinarčík71 Martim Duarte5 Boris Popović37 Mario Climent10 Pablo Gozálbez89 Pedro Santos21 Mateo Flores24 Brian Mansilla
    Moreirense
    76 Dinis Pinto20 João Veloso10 Kiko Bondoso1 Aranha4 Kevyn Monteiro17 Álvaro Martínez8 Mateja Stjepanović90 Rodrigo Soares44 Michael Dacosta Gonzalez

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 23: Maracas phản lưới nhà, Arouca được hưởng bàn thắng
    Phút 30: J. Fontan lập công cho Arouca (kiến tạo: H. Lee)
    Phút 46: I. Barbero lập công cho Arouca (kiến tạo: N. Djouahra)
    Phút 91: D. Nandin lập công cho Arouca (kiến tạo: N. Djouahra)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Arouca · 2 thắng0 hòaMoreirense · 3 thắng
    21/03/2026
    Moreirense
    0 - 1
    Arouca
    ARO
    03/11/2025
    Arouca
    0 - 2
    Moreirense
    MOR
    25/01/2025
    Arouca
    1 - 0
    Moreirense
    ARO
    18/08/2024
    Moreirense
    3 - 1
    Arouca
    MOR
    17/03/2024
    Moreirense
    1 - 0
    Arouca
    MOR

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Arouca
    5 trận gần nhất
    TTTBH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
    Moreirense
    5 trận gần nhất
    BHTH
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1FC Porto2200+46TT
    2Nacional2110+24TH
    3Santa Clara2110+14TH
    6Maritimo1100+13T
    7Arouca1100+13T
    8Estrela202002HH
    9SC Braga101001H
    10Moreirense101001H
    11Benfica101001H

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Gonçalo PaciênciaGonçalo PaciênciaSanta Clara3 bàn
    2F. IoannidisF. IoannidisSporting CP2 bàn
    3L. AntonettiL. AntonettiEstrela2 bàn
    4BarberoBarberoArouca2 bàn
    5R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. DjouahraN. DjouahraArouca3 kiến tạo
    2F. IoannidisF. IoannidisSporting CP2 kiến tạo
    3Geny CatamoGeny CatamoSporting CP2 kiến tạo
    4R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 kiến tạo
    5G. PrestianniG. PrestianniBenfica1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Arouca 4-0 Moreirense: Arouca thắng đậm thuyết phục
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