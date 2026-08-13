Thống kê trận đấu Arsenal 1-1 Como: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
33'
Myles Lewis-Skelly — kiến tạo Gabriel Martinelli
Arsenal
43'
Martin Baturina — kiến tạo Mattia Liberali
Como
Đồ thị diễn biến
ArsenalHT 45'Como
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Martin Baturina
Como
1 bàn
Myles Lewis-Skelly
Arsenal
1 bàn
Gabriel Martinelli
Arsenal
1 kiến tạo · điểm 7.13
Mattia Liberali
Como
1 kiến tạo · điểm 6.96
Martin Ødegaard
Arsenal
Điểm 7.34
Eberechi Eze
Arsenal
Điểm 7.32
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Arsenal
7.13
Gabriel Martinelli1 KT
7.06
Myles Lewis-Skelly1 bàn
Como
7.5
Martin BaturinaMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Arsenal
1 David Raya3 Cristhian Mosquera4 Ben White8 Martin Ødegaard14 Viktor Gyökeres17 Christos Tzolis20 Noni Madueke21 Fábio Vieira23 Mikel Merino
Como
4 Kaiki5 Edoardo Goldaniga6 Luis Milla7 Álvaro Morata8 Maxence Caqueret9 Alessandro Gabrielloni12 Emil Audero13 Alberto Dossena15 Adrian Lahdo
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 33: Myles Lewis-Skelly lập công cho Arsenal (kiến tạo: Gabriel Martinelli)
Phút 43: Martin Baturina lập công cho Como (kiến tạo: Mattia Liberali)
Phong độ & thống kê mùa giải
Arsenal
5 trận gần nhất
HBTHT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)