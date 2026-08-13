Tin mới

    Thống kê trận đấu Arsenal 1-1 Como: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn13/08/2026 03:21

    Arsenal và Como chia điểm với tỷ số 1-1. Martin Baturina là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    33'
    Myles Lewis-Skelly — kiến tạo Gabriel Martinelli
    Arsenal
    43'
    Martin Baturina — kiến tạo Mattia Liberali
    Como
    Đồ thị diễn biến
    ArsenalHT 45'Como

    Thống kê trận đấu

    ArsenalThống kêComo
    55%
    Kiểm soát bóng
    45%
    14
    Dứt điểm
    5
    5
    Trúng đích
    4
    10
    Phạt góc
    2
    15
    Phạm lỗi
    11
    5
    Việt vị
    2
    3
    Thủ môn cứu thua
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Martin Baturina
    Martin Baturina
    Como
    1 bàn
    Myles Lewis-Skelly
    Myles Lewis-Skelly
    Arsenal
    1 bàn
    Gabriel Martinelli
    Gabriel Martinelli
    Arsenal
    1 kiến tạo · điểm 7.13
    Mattia Liberali
    Mattia Liberali
    Como
    1 kiến tạo · điểm 6.96
    Martin Ødegaard
    Martin Ødegaard
    Arsenal
    Điểm 7.34
    Eberechi Eze
    Eberechi Eze
    Arsenal
    Điểm 7.32

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Arsenal
    7.34
    Martin Ødegaard
    7.32
    Eberechi Eze
    7.13
    Gabriel Martinelli1 KT
    7.06
    Myles Lewis-Skelly1 bàn
    6.86
    David Raya
    6.78
    Kai Havertz
    6.77
    Ben White
    6.72
    Mikel Merino
    6.7
    Marli Salmon
    6.58
    Noni Madueke
    6.52
    Gabriel
    6.52
    Gabriel Jesus
    6.52
    Bruno Guimarães
    6.51
    Cristhian Mosquera
    6.49
    Riccardo Calafiori
    6.46
    Christos Tzolis
    6.46
    Fábio Vieira
    6.35
    Viktor Gyökeres
    6.31
    Ethan Nwaneri
    6.29
    Piero Hincapié
    6.26
    Kepa Arrizabalaga
    6.17
    Max Dowman
    5.94
    Theo Julienne
    Como
    7.5
    Martin BaturinaMOTM1 bàn
    6.96
    Mattia Liberali1 KT
    6.7
    Álvaro Morata
    6.69
    Marc Oliver Kempf
    6.64
    Trevoh Chalobah
    6.61
    Lucas Da Cunha
    6.6
    Jesús Rodríguez
    6.59
    Luis Milla
    6.59
    Adrian Lahdo
    6.57
    Máximo Perrone
    6.53
    Maxence Caqueret
    6.52
    Álex Valle
    6.49
    Noel Törnqvist
    6.44
    Nicolas Kühn
    6.4
    Alberto Dossena
    6.37
    Kaiki
    6.37
    Ivan Smolcic
    6.35
    Jacobo Ramón
    6.29
    Assane Diao
    6.27
    Yan Couto
    6.17
    Anastasios Douvikas
    5.9
    Jean Butez

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Arsenal
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Como
    Sơ đồ 4-2-3-1
    13
    Kepa Arrizabalaga
    45
    Theo Julienne
    89
    Marli Salmon
    6
    Gabriel
    5
    Piero Hincapié
    49
    Myles Lewis-Skelly
    10
    Eberechi Eze
    56
    Max Dowman
    22
    Ethan Nwaneri
    11
    Gabriel Martinelli
    9
    Gabriel Jesus
    1
    Jean Butez
    16
    Yan Couto
    14
    Jacobo Ramón
    2
    Marc Oliver Kempf
    3
    Álex Valle
    33
    Lucas Da Cunha
    23
    Máximo Perrone
    30
    Mattia Liberali
    20
    Martin Baturina
    38
    Assane Diao
    11
    Anastasios Douvikas
    Dự bị
    Arsenal
    1 David Raya3 Cristhian Mosquera4 Ben White8 Martin Ødegaard14 Viktor Gyökeres17 Christos Tzolis20 Noni Madueke21 Fábio Vieira23 Mikel Merino
    Como
    4 Kaiki5 Edoardo Goldaniga6 Luis Milla7 Álvaro Morata8 Maxence Caqueret9 Alessandro Gabrielloni12 Emil Audero13 Alberto Dossena15 Adrian Lahdo

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 33: Myles Lewis-Skelly lập công cho Arsenal (kiến tạo: Gabriel Martinelli)
    Phút 43: Martin Baturina lập công cho Como (kiến tạo: Mattia Liberali)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Arsenal
    5 trận gần nhất
    HBTHT
    Como
    5 trận gần nhất
    HTTTH
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Arsenal 1-1 Como: Hai đội chia điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO