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    Thống kê trận đấu Arsenal 1-3 Real Betis: Pablo Fornals tỏa sáng, Real Betis giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn06/08/2026 03:37

    Real Betis vượt qua Arsenal với tỷ số 3-1. Pablo Fornals là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.86. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    9'
    Rodrigo Riquelme — kiến tạo Pablo Fornals
    Real Betis
    26'
    Nelson Deossa — kiến tạo Pablo Fornals
    Real Betis
    32'
    Piero Hincapié — kiến tạo Christos Tzolis
    Arsenal
    43'
    Pablo Fornals — kiến tạo Nelson Deossa
    Real Betis
    Thẻ phạt
    61'
    Marli Salmon
    Arsenal
    Đồ thị diễn biến
    ArsenalHT 45'Real Betis

    Thống kê trận đấu

    ArsenalThống kêReal Betis
    56%
    Kiểm soát bóng
    44%
    9
    Dứt điểm
    10
    2
    Trúng đích
    7
    2
    Phạt góc
    2
    13
    Phạm lỗi
    14
    4
    Việt vị
    0
    4
    Thủ môn cứu thua
    1
    Real Betis vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Pablo Fornals
    Pablo Fornals
    Real Betis
    1 bàn · 2 kiến tạo
    Nelson Deossa
    Nelson Deossa
    Real Betis
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Rodrigo Riquelme
    Rodrigo Riquelme
    Real Betis
    1 bàn
    Piero Hincapié
    Piero Hincapié
    Arsenal
    1 bàn
    Christos Tzolis
    Christos Tzolis
    Arsenal
    1 kiến tạo · điểm 6.66
    Facundo Bernal
    Facundo Bernal
    Real Betis
    Điểm 7.37

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Arsenal
    7.01
    Gabriel Jesus
    6.94
    Piero Hincapié1 bàn
    6.93
    Reiss Nelson
    6.66
    Christos Tzolis1 KT
    6.65
    Illan Meslier
    6.65
    Ife Ibrahim
    6.6
    Ismeal Kabia
    6.57
    Gabriel Martinelli
    6.55
    Myles Lewis-Skelly
    6.51
    Louie Copley
    6.51
    Theo Julienne
    6.49
    Fábio Vieira
    6.49
    Brayden Clarke
    6.44
    Josh Ogunnaike
    6.43
    Gabriel
    6.42
    Marli Salmon
    6.41
    Ethan Nwaneri
    6.33
    Viktor Gyökeres
    6.32
    Ceadach O'Neill
    6.3
    Max Dowman
    6.25
    Kepa Arrizabalaga
    6.12
    Cristhian Mosquera
    6.11
    Ben White
    6.11
    Kai Havertz
    5.94
    Riccardo Calafiori
    Real Betis
    8.86
    Pablo FornalsMOTM1 bàn · 2 KT
    8
    Nelson Deossa1 bàn · 1 KT
    7.62
    Rodrigo Riquelme1 bàn
    7.37
    Facundo Bernal
    7.11
    Pablo García
    6.76
    Natan
    6.67
    Héctor Bellerín
    6.58
    Antony
    6.57
    Isco
    6.55
    José Antonio Morante
    6.5
    Marc Bartra
    6.44
    Junior Firpo
    6.43
    Diego Llorente
    6.38
    Valentín Gómez
    6.37
    Gnangoro
    6.29
    Fran García
    6.19
    Álvaro Valles

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Arsenal
    Sơ đồ 4-3-3
    Real Betis
    Sơ đồ 4-2-3-1
    13
    Kepa Arrizabalaga
    4
    Ben White
    3
    Cristhian Mosquera
    5
    Piero Hincapié
    33
    Riccardo Calafiori
    22
    Ethan Nwaneri
    49
    Myles Lewis-Skelly
    29
    Kai Havertz
    56
    Max Dowman
    14
    Viktor Gyökeres
    17
    Christos Tzolis
    1
    Álvaro Valles
    2
    Héctor Bellerín
    5
    Marc Bartra
    4
    Natan
    11
    Fran García
    6
    Facundo Bernal
    34
    Gnangoro
    33
    Pablo García
    8
    Pablo Fornals
    17
    Rodrigo Riquelme
    18
    Nelson Deossa
    Dự bị
    Arsenal
    6 Gabriel9 Gabriel Jesus11 Gabriel Martinelli21 Fábio Vieira24 Reiss Nelson30 Illan Meslier37 Demiane Hesus Agustien38 Brayden Clarke39 Louie Copley
    Real Betis
    3 Diego Llorente7 Antony9 Cucho Hernández15 Álvaro Fidalgo16 Valentín Gómez21 Marc Roca22 Isco23 Junior Firpo27 José Antonio Morante

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 9: Rodrigo Riquelme lập công cho Real Betis (kiến tạo: Pablo Fornals)
    Phút 26: Nelson Deossa lập công cho Real Betis (kiến tạo: Pablo Fornals)
    Phút 32: Piero Hincapié lập công cho Arsenal (kiến tạo: Christos Tzolis)
    Phút 43: Pablo Fornals lập công cho Real Betis (kiến tạo: Nelson Deossa)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Arsenal
    5 trận gần nhất
    BTHTT
    Real Betis
    5 trận gần nhất
    TTBTH
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Arsenal 1-3 Real Betis: Pablo Fornals tỏa sáng, Real Betis giành trọn 3 điểm
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