Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
9'
Rodrigo Riquelme — kiến tạo Pablo Fornals
Real Betis
26'
Nelson Deossa — kiến tạo Pablo Fornals
Real Betis
32'
Piero Hincapié — kiến tạo Christos Tzolis
Arsenal
43'
Pablo Fornals — kiến tạo Nelson Deossa
Real Betis
Đồ thị diễn biến
ArsenalHT 45'Real Betis
Thống kê trận đấu
ArsenalThống kêReal Betis
Real Betis vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Pablo Fornals
Real Betis
1 bàn · 2 kiến tạo
Nelson Deossa
Real Betis
1 bàn · 1 kiến tạo
Rodrigo Riquelme
Real Betis
1 bàn
Piero Hincapié
Arsenal
1 bàn
Christos Tzolis
Arsenal
1 kiến tạo · điểm 6.66
Facundo Bernal
Real Betis
Điểm 7.37
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Real Betis
8.86
Pablo FornalsMOTM1 bàn · 2 KT
8
Nelson Deossa1 bàn · 1 KT
7.62
Rodrigo Riquelme1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Arsenal
6 Gabriel9 Gabriel Jesus11 Gabriel Martinelli21 Fábio Vieira24 Reiss Nelson30 Illan Meslier37 Demiane Hesus Agustien38 Brayden Clarke39 Louie Copley
Real Betis
3 Diego Llorente7 Antony9 Cucho Hernández15 Álvaro Fidalgo16 Valentín Gómez21 Marc Roca22 Isco23 Junior Firpo27 José Antonio Morante
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 9: Rodrigo Riquelme lập công cho Real Betis (kiến tạo: Pablo Fornals)
Phút 26: Nelson Deossa lập công cho Real Betis (kiến tạo: Pablo Fornals)
Phút 32: Piero Hincapié lập công cho Arsenal (kiến tạo: Christos Tzolis)
Phút 43: Pablo Fornals lập công cho Real Betis (kiến tạo: Nelson Deossa)
Phong độ & thống kê mùa giải
Arsenal
5 trận gần nhất
BTHTT
Real Betis
5 trận gần nhất
TTBTH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)