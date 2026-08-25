Thống kê trận đấu AS Roma 4-0 Fiorentina: AS Roma thắng đậm thuyết phục

AS Roma giành chiến thắng đậm 4-0 trước Fiorentina. Donyell Malen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 10. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.