Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
27'
D. Malen — kiến tạo P. Dybala
AS Roma
52'
D. Malen — kiến tạo P. Dybala
AS Roma
60'
D. Malen — kiến tạo P. Dybala
AS Roma
Thẻ phạt
30'
N. Fagioli (Tripping)
Fiorentina
63'
M. Pellegrino (Unsportsmanlike conduct)
Fiorentina
Đồ thị diễn biến
AS RomaHT 45'Fiorentina
Thống kê trận đấu
AS RomaThống kêFiorentina
AS Roma kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; AS Roma vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Donyell Malen
AS Roma
3 bàn
Paulo Dybala
AS Roma
3 kiến tạo · điểm 9.3
Niccolò Pisilli
AS Roma
1 bàn
Bryan Cristante
AS Roma
Điểm 8.2
Evan Ndicka
AS Roma
Điểm 7.5
Gianluca Mancini
AS Roma
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
AS Roma
6.6
Konstantinos Koulierakis
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
AS Roma
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Piero Gasperini Gian
Fiorentina
Sơ đồ 4-3-2-1 · HLV Fabio Grosso
Dự bị
AS Roma
18 Matías Soulé3 Konstantinos Koulierakis9 Santiago Castro8 Neil El Aynaoui61 Niccolò Pisilli70 Giorgio De Marzi95 Pierluigi Gollini20 Nahuel Molina87 Daniele Ghilardi
Fiorentina
20 Álex Jiménez42 Christ Inao Oulaï9 Moise Kean8 Rolando Mandragora53 Oliver Christensen19 Luca Lezzerini33 Viery71 Eman Košpo5 Marin Pongračić
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 27: D. Malen lập công cho AS Roma (kiến tạo: P. Dybala)
Phút 52: D. Malen lập công cho AS Roma (kiến tạo: P. Dybala)
Phút 60: D. Malen lập công cho AS Roma (kiến tạo: P. Dybala)
Phút 86: N. Pisilli lập công cho AS Roma
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
AS Roma · 3 thắng1 hòaFiorentina · 1 thắng
05/05/2026
AS Roma
4 - 0
Fiorentina
AR
05/10/2025
Fiorentina
1 - 2
AS Roma
AR
04/05/2025
AS Roma
1 - 0
Fiorentina
AR
28/10/2024
Fiorentina
5 - 1
AS Roma
FIO
11/03/2024
Fiorentina
2 - 2
AS Roma
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
AS Roma
5 trận gần nhất
THBTB
Fiorentina
5 trận gần nhất
BTHH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Inter
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|2
|Napoli
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|3
|Lecce
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|…
|10
|Udinese
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|11
|AS Roma
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Fiorentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Sassuolo
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)