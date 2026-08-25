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    Thống kê trận đấu AS Roma 4-0 Fiorentina: AS Roma thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn25/08/2026 03:38

    AS Roma giành chiến thắng đậm 4-0 trước Fiorentina. Donyell Malen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 10. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    27'
    D. Malen — kiến tạo P. Dybala
    AS Roma
    52'
    D. Malen — kiến tạo P. Dybala
    AS Roma
    60'
    D. Malen — kiến tạo P. Dybala
    AS Roma
    86'
    N. Pisilli
    AS Roma
    Thẻ phạt
    30'
    N. Fagioli (Tripping)
    Fiorentina
    39'
    M. Hermoso (Foul)
    AS Roma
    49'
    M. Kone (Holding)
    AS Roma
    63'
    M. Pellegrino (Unsportsmanlike conduct)
    Fiorentina
    Đồ thị diễn biến
    AS RomaHT 45'Fiorentina

    Thống kê trận đấu

    AS RomaThống kêFiorentina
    61%
    Kiểm soát bóng
    39%
    16
    Dứt điểm
    8
    8
    Trúng đích
    4
    2
    Phạt góc
    3
    15
    Phạm lỗi
    10
    1
    Việt vị
    1
    4
    Thủ môn cứu thua
    4
    AS Roma kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; AS Roma vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Donyell Malen
    Donyell Malen
    AS Roma
    3 bàn
    Paulo Dybala
    Paulo Dybala
    AS Roma
    3 kiến tạo · điểm 9.3
    Niccolò Pisilli
    Niccolò Pisilli
    AS Roma
    1 bàn
    Bryan Cristante
    Bryan Cristante
    AS Roma
    Điểm 8.2
    Evan Ndicka
    Evan Ndicka
    AS Roma
    Điểm 7.5
    Gianluca Mancini
    Gianluca Mancini
    AS Roma
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    AS Roma
    10
    Donyell MalenMOTM3 bàn
    9.3
    Paulo Dybala3 KT
    8.2
    Bryan Cristante
    7.6
    Niccolò Pisilli1 bàn
    7.5
    Evan Ndicka
    7.2
    Gianluca Mancini
    7.2
    Manu Koné
    7.2
    Wesley
    6.9
    Mile Svilar
    6.9
    Mario Hermoso
    6.9
    Emanuele Lulli
    6.7
    Rodrigo Mora
    6.7
    Matías Soulé
    6.7
    Neil El Aynaoui
    6.6
    Konstantinos Koulierakis
    6.3
    Santiago Castro
    Fiorentina
    6.9
    Christ Inao Oulaï
    6.5
    Moise Kean
    6.3
    João Mário
    6.3
    Franco Mastantuono
    6.3
    Arthur Atta
    6.2
    Radu Drăguşin
    6.2
    Cher Ndour
    6.2
    Nicolò Fagioli
    6.2
    Marco Brescianini
    6.2
    Álex Jiménez
    6.2
    Víctor Valdepeñas
    5.9
    Mateo Pellegrino
    5.9
    Rolando Mandragora
    5.6
    David De Gea
    5.6
    Dodô
    5.6
    Luca Ranieri

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    AS Roma
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Piero Gasperini Gian
    Fiorentina
    Sơ đồ 4-3-2-1 · HLV Fabio Grosso
    99
    Mile Svilar
    23
    Gianluca Mancini
    5
    Evan Ndicka
    22
    Mario Hermoso
    77
    Emanuele Lulli
    4
    Bryan Cristante
    17
    Manu Koné
    43
    Wesley
    21
    Paulo Dybala
    86
    Rodrigo Mora
    14
    Donyell Malen
    43
    David De Gea
    2
    Dodô
    3
    Radu Drăguşin
    6
    Luca Ranieri
    17
    João Mário
    27
    Cher Ndour
    44
    Nicolò Fagioli
    4
    Marco Brescianini
    30
    Franco Mastantuono
    14
    Arthur Atta
    32
    Mateo Pellegrino
    Dự bị
    AS Roma
    18 Matías Soulé3 Konstantinos Koulierakis9 Santiago Castro8 Neil El Aynaoui61 Niccolò Pisilli70 Giorgio De Marzi95 Pierluigi Gollini20 Nahuel Molina87 Daniele Ghilardi
    Fiorentina
    20 Álex Jiménez42 Christ Inao Oulaï9 Moise Kean8 Rolando Mandragora53 Oliver Christensen19 Luca Lezzerini33 Viery71 Eman Košpo5 Marin Pongračić

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 27: D. Malen lập công cho AS Roma (kiến tạo: P. Dybala)
    Phút 52: D. Malen lập công cho AS Roma (kiến tạo: P. Dybala)
    Phút 60: D. Malen lập công cho AS Roma (kiến tạo: P. Dybala)
    Phút 86: N. Pisilli lập công cho AS Roma

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    AS Roma · 3 thắng1 hòaFiorentina · 1 thắng
    05/05/2026
    AS Roma
    4 - 0
    Fiorentina
    AR
    05/10/2025
    Fiorentina
    1 - 2
    AS Roma
    AR
    04/05/2025
    AS Roma
    1 - 0
    Fiorentina
    AR
    28/10/2024
    Fiorentina
    5 - 1
    AS Roma
    FIO
    11/03/2024
    Fiorentina
    2 - 2
    AS Roma
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    AS Roma
    5 trận gần nhất
    THBTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Fiorentina
    5 trận gần nhất
    BTHH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Inter1100+33T
    2Napoli1100+23T
    3Lecce1100+23T
    10Udinese101001H
    11AS Roma000000
    12Fiorentina000000
    13Sassuolo1001-10B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. De BruyneK. De BruyneNapoli1 bàn
    2A. VergaraA. VergaraNapoli1 bàn
    3A. RabiotA. RabiotAC Milan1 bàn
    4F. EspositoF. EspositoInter1 bàn
    5Tiago GabrielTiago GabrielLecce1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1A. DioufA. DioufInter2 kiến tạo
    2K. De BruyneK. De BruyneNapoli1 kiến tạo
    3A. VergaraA. VergaraNapoli1 kiến tạo
    4A. RabiotA. RabiotAC Milan1 kiến tạo
    5F. EspositoF. EspositoInter1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu AS Roma 4-0 Fiorentina: AS Roma thắng đậm thuyết phục
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