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    Thống kê trận đấu Atalanta 0-0 Hapoel Tel Aviv: Trận hòa không bàn thắng

    Đại Ngàn21/08/2026 03:25

    Atalanta và Hapoel Tel Aviv chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Assaf Tzur là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Thẻ phạt
    32'
    A. Kraev (Foul)
    Hapoel Tel Aviv
    48'
    G. Raspadori (Roughing)
    Atalanta
    54'
    O. Altman (Tripping)
    Hapoel Tel Aviv

    Thống kê trận đấu

    AtalantaThống kêHapoel Tel Aviv
    67%
    Kiểm soát bóng
    33%
    4
    Dứt điểm
    3
    3
    Trúng đích
    2
    1
    Phạt góc
    1
    6
    Phạm lỗi
    11
    2
    Thủ môn cứu thua
    3
    Atalanta kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Assaf Tzur
    Assaf Tzur
    Hapoel Tel Aviv
    Điểm 7.5
    Odilon Kossounou
    Odilon Kossounou
    Atalanta
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Atalanta
    7.3
    Odilon Kossounou
    6.9
    Giorgio Scalvini
    6.9
    Lazar Samardžić
    6.9
    Gianluca Gaetano
    6.9
    Thomas Kristensen
    6.7
    Lorenzo Bernasconi
    6.7
    Gianluca Scamacca
    6.6
    Marco Carnesecchi
    6.6
    Nicola Zalewski
    6.5
    Éderson
    6.5
    Giacomo Raspadori
    6.3
    Raoul Bellanova
    Hapoel Tel Aviv
    7.5
    Assaf TzurMOTM
    7
    Fernand Mayembo
    6.9
    Marcus Coco
    6.9
    Chico
    6.6
    Douglas Owusu
    6.6
    Omri Altman
    6.3
    Doron Leidner
    6.3
    Falcão
    6.3
    Andrian Kraev
    6.3
    Roee Alkokin
    6.2
    Emmanuel Boateng

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Atalanta
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Maurizio Sarri
    Hapoel Tel Aviv
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Elyaniv Barda
    29
    Marco Carnesecchi
    16
    Raoul Bellanova
    3
    Odilon Kossounou
    42
    Giorgio Scalvini
    47
    Lorenzo Bernasconi
    10
    Lazar Samardžić
    70
    Gianluca Gaetano
    13
    Éderson
    59
    Nicola Zalewski
    9
    Gianluca Scamacca
    18
    Giacomo Raspadori
    22
    Assaf Tzur
    97
    Marcus Coco
    5
    Fernand Mayembo
    4
    Chico
    16
    Doron Leidner
    98
    Falcão
    6
    Andrian Kraev
    35
    Douglas Owusu
    51
    Omri Altman
    15
    Roee Alkokin
    9
    Emmanuel Boateng
    Dự bị
    Atalanta
    95 Paolo Vismara57 Marco Sportiello40 Relja Obrić31 Thomas Kristensen23 Sead Kolašinac6 Ibrahim Sulemana52 Alberto Manzoni49 Federico Cassa8 Mario Pašalić
    Hapoel Tel Aviv
    13 Roy Baranes1 Dor Benyamini21 Shahar Piven20 Or Israelov18 Tal Archel14 El Yam Kancepolsky23 Amit Lemkin8 Yonatan Ferber44 Daniel Dappa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Atalanta
    5 trận gần nhất
    HTTBT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Hapoel Tel Aviv
    5 trận gần nhất
    HTBTH
    4
    Trận
    2-1-1
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 1.8)
    4
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano5 bàn
    2Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    5Ricardo HortaRicardo HortaSC Braga3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1R. NivokaziR. NivokaziFC Sion3 kiến tạo
    2S. BerghuisS. BerghuisAjax3 kiến tạo
    3B. BollaB. BollaRapid Vienna3 kiến tạo
    4M. ZanottiM. ZanottiFC Lugano3 kiến tạo
    5S. ØrjasæterS. ØrjasæterTwente3 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Atalanta 0-0 Hapoel Tel Aviv: Trận hòa không bàn thắng
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