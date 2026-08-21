Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thẻ phạt
32'
A. Kraev (Foul)
Hapoel Tel Aviv
48'
G. Raspadori (Roughing)
Atalanta
54'
O. Altman (Tripping)
Hapoel Tel Aviv
Thống kê trận đấu
AtalantaThống kêHapoel Tel Aviv
Atalanta kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Assaf Tzur
Hapoel Tel Aviv
Điểm 7.5
Odilon Kossounou
Atalanta
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Atalanta
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Maurizio Sarri
Hapoel Tel Aviv
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Elyaniv Barda
Dự bị
Atalanta
95 Paolo Vismara57 Marco Sportiello40 Relja Obrić31 Thomas Kristensen23 Sead Kolašinac6 Ibrahim Sulemana52 Alberto Manzoni49 Federico Cassa8 Mario Pašalić
Hapoel Tel Aviv
13 Roy Baranes1 Dor Benyamini21 Shahar Piven20 Or Israelov18 Tal Archel14 El Yam Kancepolsky23 Amit Lemkin8 Yonatan Ferber44 Daniel Dappa
Phong độ & thống kê mùa giải
Atalanta
5 trận gần nhất
HTTBT
Hapoel Tel Aviv
5 trận gần nhất
HTBTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)