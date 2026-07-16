Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
8'
A. Frederiksberg — kiến tạo P. Klettskard
KI Klaksvik
25'
R. Ferber — kiến tạo L. Almada Correia
Atert Bissen
59'
P. Klettskard — kiến tạo A. Frederiksberg
KI Klaksvik
Thẻ phạt
28'
H. Hansson (Foul)
KI Klaksvik
67'
G. Sorensen (Delay of game)
KI Klaksvik
75'
R. Ferber (Tripping)
Atert Bissen
78'
M. Jensen (Roughing)
KI Klaksvik
Đồ thị diễn biến
Atert BissenHT 45'KI Klaksvik
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Atert Bissen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pedro Fernandez
KI Klaksvik
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Magnus Powell
70
Tiago Rodrigues Da Costa
23
Jóannes Kalsø Danielsen
Dự bị
Atert Bissen
41 Lenny Almada Correia40 Geordan Dupire88 Helio Lopes3 Louis Marasi5 Zakaría Louriz14 Duarte Maneta8 Reda Eddarraj7 Rafael Fernandes11 Joel Rodrigues da Cruz
KI Klaksvik
12 Nicolai Christensen6 Daniel Johansen29 Símun Kalsø8 Jákup Biskopstø Andreasen11 Jonn Johannesen17 Filip Brattbakk25 Hampus Nässtrom24 Martin Gonzalez20 Erlend Hustad
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 8: A. Frederiksberg lập công cho KI Klaksvik (kiến tạo: P. Klettskard)
Phút 25: R. Ferber lập công cho Atert Bissen (kiến tạo: L. Almada Correia)
Phút 59: P. Klettskard lập công cho KI Klaksvik (kiến tạo: A. Frederiksberg)
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)