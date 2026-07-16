Tin mới

    Thống kê trận đấu Atert Bissen 1-2 KI Klaksvik: P. Klettskard tỏa sáng, KI Klaksvik giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân16/07/2026 03:11

    KI Klaksvik vượt qua Atert Bissen với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    8'
    A. Frederiksberg — kiến tạo P. Klettskard
    KI Klaksvik
    25'
    R. Ferber — kiến tạo L. Almada Correia
    Atert Bissen
    59'
    P. Klettskard — kiến tạo A. Frederiksberg
    KI Klaksvik
    Thẻ phạt
    28'
    H. Hansson (Foul)
    KI Klaksvik
    67'
    G. Sorensen (Delay of game)
    KI Klaksvik
    75'
    R. Ferber (Tripping)
    Atert Bissen
    78'
    M. Jensen (Roughing)
    KI Klaksvik
    Đồ thị diễn biến
    Atert BissenHT 45'KI Klaksvik

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Atert Bissen
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pedro Fernandez
    KI Klaksvik
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Magnus Powell
    78
    Yassine Gourari Tebaa
    70
    Tiago Rodrigues Da Costa
    24
    Brian Silva
    4
    Yohan Mannone
    18
    Eric Veiga
    6
    Mehdi Terki
    39
    Toufik Zeghdane
    71
    Tyron Crame
    31
    Diogo Pimentel
    21
    Khalid Abi
    30
    Roman Ferber
    96
    Mark Jensen
    23
    Jóannes Kalsø Danielsen
    22
    Odmar Færø
    2
    Gastón Tellechea
    26
    Gilli Rólantsson
    10
    Hallur Hansson
    5
    Deni Pavlović
    7
    Árni Frederiksberg
    28
    Oussama Ali
    36
    Jean Carlos
    9
    Páll Klettskarð
    Dự bị
    Atert Bissen
    41 Lenny Almada Correia40 Geordan Dupire88 Helio Lopes3 Louis Marasi5 Zakaría Louriz14 Duarte Maneta8 Reda Eddarraj7 Rafael Fernandes11 Joel Rodrigues da Cruz
    KI Klaksvik
    12 Nicolai Christensen6 Daniel Johansen29 Símun Kalsø8 Jákup Biskopstø Andreasen11 Jonn Johannesen17 Filip Brattbakk25 Hampus Nässtrom24 Martin Gonzalez20 Erlend Hustad

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 8: A. Frederiksberg lập công cho KI Klaksvik (kiến tạo: P. Klettskard)
    Phút 25: R. Ferber lập công cho Atert Bissen (kiến tạo: L. Almada Correia)
    Phút 59: P. Klettskard lập công cho KI Klaksvik (kiến tạo: A. Frederiksberg)
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Atert Bissen 1-2 KI Klaksvik: P. Klettskard tỏa sáng, KI Klaksvik giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO