Tin mới

    Thống kê trận đấu Atert Bissen 2-6 Gyori ETO FC: Gyori ETO FC thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân22/07/2026 03:09

    Gyori ETO FC giành chiến thắng đậm 6-2 trước Atert Bissen. Nfansu Njie là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng8 bàn
    12'
    C. Bumba — kiến tạo S. Vladoiu
    Gyori ETO FC
    20'
    R. Ferber
    Atert Bissen
    24'
    M. Vitalis
    Gyori ETO FC
    44'
    N. Njie — kiến tạo S. Vladoiu
    Gyori ETO FC
    47'
    N. Njie
    Gyori ETO FC
    75'
    K. Abi — kiến tạo L. Correia
    Atert Bissen
    83'
    V. Djukanovic
    Gyori ETO FC
    90+1'
    K. Banati — kiến tạo D. Stefulj
    Gyori ETO FC
    Thẻ phạt
    39'
    R. Toth
    Gyori ETO FC
    40'
    K. Abi
    Atert Bissen
    40'
    S. Vladoiu
    Gyori ETO FC
    Đồ thị diễn biến
    Atert BissenHT 45'Gyori ETO FC

    Thống kê trận đấu

    Atert BissenThống kêGyori ETO FC
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    20
    Dứt điểm
    14
    10
    Trúng đích
    9
    5
    Phạt góc
    4
    10
    Phạm lỗi
    12
    2
    Việt vị
    5
    3
    Thủ môn cứu thua
    8

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Nfansu Njie
    Nfansu Njie
    Gyori ETO FC
    2 bàn
    Roman Ferber
    Roman Ferber
    Atert Bissen
    1 bàn
    Claudiu Bumba
    Claudiu Bumba
    Gyori ETO FC
    1 bàn
    Milán Vitális
    Milán Vitális
    Gyori ETO FC
    1 bàn
    Khalid Abi
    Khalid Abi
    Atert Bissen
    1 bàn
    Viktor Đukanović
    Viktor Đukanović
    Gyori ETO FC
    1 bàn

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Atert Bissen
    8.3
    Roman Ferber1 bàn
    7.6
    Khalid Abi1 bàn
    6.9
    Diogo Pimentel
    6.6
    Lucas Correia1 KT
    6.6
    Joel Rodrigues da Cruz
    6.3
    Reda Eddarraj
    6.2
    Tyron Crame
    6.2
    Rafael Fernandes
    5.9
    Geordan Dupire
    5.9
    Lenny Almada Correia
    5.7
    Zakaría Louriz
    5.5
    Eric Veiga
    5.5
    Toufik Zeghdane
    5.2
    Yohan Mannone
    Gyori ETO FC
    8.6
    Nfansu NjieMOTM2 bàn
    8.2
    Samuel Petráš
    7.9
    Claudiu Bumba1 bàn
    7.7
    Milán Vitális1 bàn
    7.6
    Viktor Đukanović1 bàn
    7.5
    Miljan Krpić
    7.3
    Daniel Štefulj1 KT
    7.2
    Kevin Bánáti1 bàn
    6.9
    Ștefan Vlădoiu2 KT
    6.5
    Rajmund Tóth
    6.5
    Szabolcs Schön
    6.5
    Željko Gavrić
    6.5
    Barnabás Bíró
    6.5
    Márton Szép
    6.5
    Modou Lamin Mass
    6.3
    Ádám Umathum

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Atert Bissen
    Sơ đồ 5-4-1 · HLV Pedro Fernandez
    Gyori ETO FC
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Efrain Juarez
    40
    Geordan Dupire
    41
    Lenny Almada Correia
    18
    Eric Veiga
    4
    Yohan Mannone
    5
    Zakaría Louriz
    39
    Toufik Zeghdane
    71
    Tyron Crame
    8
    Reda Eddarraj
    31
    Diogo Pimentel
    21
    Khalid Abi
    30
    Roman Ferber
    99
    Samuel Petráš
    2
    Ștefan Vlădoiu
    26
    Ádám Umathum
    24
    Miljan Krpić
    23
    Daniel Štefulj
    27
    Milán Vitális
    6
    Rajmund Tóth
    17
    Szabolcs Schön
    80
    Željko Gavrić
    10
    Claudiu Bumba
    11
    Nfansu Njie
    Dự bị
    Atert Bissen
    78 Yassine Gourari Tebaa88 Helio Lopes3 Louis Marasi14 Duarte Maneta24 Brian Silva27 Kenio Cabral6 Mehdi Terki7 Rafael Fernandes11 Joel Rodrigues da Cruz
    Gyori ETO FC
    20 Barnabás Bíró90 Kevin Bánáti34 Viktor Đukanović16 Balázs Megyeri53 Bálint Selyem18 Modou Lamin Mass37 Norbert Urblík75 Noel Csorba47 Ádám Décsy

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 12: C. Bumba lập công cho Gyori ETO FC (kiến tạo: S. Vladoiu)
    Phút 20: R. Ferber lập công cho Atert Bissen
    Phút 24: M. Vitalis lập công cho Gyori ETO FC
    Phút 44: N. Njie lập công cho Gyori ETO FC (kiến tạo: S. Vladoiu)
    Phút 47: N. Njie lập công cho Gyori ETO FC
    Phút 75: K. Abi lập công cho Atert Bissen (kiến tạo: L. Correia)
    Phút 83: V. Djukanovic lập công cho Gyori ETO FC
    Phút 91: K. Banati lập công cho Gyori ETO FC (kiến tạo: D. Stefulj)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Atert Bissen
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Gyori ETO FC
    5 trận gần nhất
    THBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Atert Bissen 2-6 Gyori ETO FC: Gyori ETO FC thắng đậm thuyết phục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO