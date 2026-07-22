Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng8 bàn
12'
C. Bumba — kiến tạo S. Vladoiu
Gyori ETO FC
44'
N. Njie — kiến tạo S. Vladoiu
Gyori ETO FC
75'
K. Abi — kiến tạo L. Correia
Atert Bissen
83'
V. Djukanovic
Gyori ETO FC
90+1'
K. Banati — kiến tạo D. Stefulj
Gyori ETO FC
Đồ thị diễn biến
Atert BissenHT 45'Gyori ETO FC
Thống kê trận đấu
Atert BissenThống kêGyori ETO FC
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Nfansu Njie
Gyori ETO FC
2 bàn
Roman Ferber
Atert Bissen
1 bàn
Claudiu Bumba
Gyori ETO FC
1 bàn
Milán Vitális
Gyori ETO FC
1 bàn
Khalid Abi
Atert Bissen
1 bàn
Viktor Đukanović
Gyori ETO FC
1 bàn
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Atert Bissen
6.6
Joel Rodrigues da Cruz
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Atert Bissen
Sơ đồ 5-4-1 · HLV Pedro Fernandez
Gyori ETO FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Efrain Juarez
Dự bị
Atert Bissen
78 Yassine Gourari Tebaa88 Helio Lopes3 Louis Marasi14 Duarte Maneta24 Brian Silva27 Kenio Cabral6 Mehdi Terki7 Rafael Fernandes11 Joel Rodrigues da Cruz
Gyori ETO FC
20 Barnabás Bíró90 Kevin Bánáti34 Viktor Đukanović16 Balázs Megyeri53 Bálint Selyem18 Modou Lamin Mass37 Norbert Urblík75 Noel Csorba47 Ádám Décsy
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 12: C. Bumba lập công cho Gyori ETO FC (kiến tạo: S. Vladoiu)
Phút 20: R. Ferber lập công cho Atert Bissen
Phút 24: M. Vitalis lập công cho Gyori ETO FC
Phút 44: N. Njie lập công cho Gyori ETO FC (kiến tạo: S. Vladoiu)
Phút 47: N. Njie lập công cho Gyori ETO FC
Phút 75: K. Abi lập công cho Atert Bissen (kiến tạo: L. Correia)
Phút 83: V. Djukanovic lập công cho Gyori ETO FC
Phút 91: K. Banati lập công cho Gyori ETO FC (kiến tạo: D. Stefulj)
Phong độ & thống kê mùa giải
Gyori ETO FC
5 trận gần nhất
THBT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)