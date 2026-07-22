Thống kê trận đấu Atert Bissen 2-6 Gyori ETO FC: Gyori ETO FC thắng đậm thuyết phục

Gyori ETO FC giành chiến thắng đậm 6-2 trước Atert Bissen. Nfansu Njie là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.