Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
6'
E. Forsberg — kiến tạo A. Mehmeti
New York Red Bulls
69'
T. Muyumba
Atlanta United FC
82'
F. Picault — kiến tạo M. Almiron
Atlanta United FC
Thẻ phạt
48'
T. Jacob
Atlanta United FC
82'
F. Picault
Atlanta United FC
90+5'
M. Sofo
New York Red Bulls
Đồ thị diễn biến
Atlanta United FCHT 45'New York Red Bulls
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 6: E. Forsberg lập công cho New York Red Bulls (kiến tạo: A. Mehmeti)
Phút 69: T. Muyumba lập công cho Atlanta United FC
Phút 82: F. Picault lập công cho Atlanta United FC (kiến tạo: M. Almiron)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Atlanta United FC · 2 thắng2 hòaNew York Red Bulls · 1 thắng
12/02/2026
Atlanta United FC
3 - 2
New York Red Bulls
AUF
01/06/2025
New York Red Bulls
2 - 0
Atlanta United FC
NYR
09/03/2025
Atlanta United FC
0 - 0
New York Red Bulls
Hòa
06/10/2024
Atlanta United FC
2 - 1
New York Red Bulls
AUF
22/09/2024
New York Red Bulls
2 - 2
Atlanta United FC
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|18
|12
|4
|2
|+21
|40
|HBTTT
|2
|Inter Miami
|18
|11
|5
|2
|+13
|38
|HTTTT
|3
|New England Revolution
|18
|9
|3
|6
|+5
|30
|BHTHB
|…
|7
|Charlotte
|18
|7
|4
|7
|+2
|25
|BTHTT
|8
|New York Red Bulls
|18
|7
|4
|7
|-10
|25
|TBBTH
|9
|DC United
|18
|5
|8
|5
|-3
|23
|HTHHH
|…
|14
|CF Montreal
|18
|4
|4
|10
|-11
|16
|HBBHH
|15
|Atlanta United FC
|18
|3
|3
|12
|-14
|12
|BBHBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)