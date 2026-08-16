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    Thống kê trận đấu Atlanta United FC 2-1 New York Red Bulls: Atlanta United FC ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn16/08/2026 08:39

    Atlanta United FC đã ngược dòng đánh bại New York Red Bulls 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    6'
    E. Forsberg — kiến tạo A. Mehmeti
    New York Red Bulls
    69'
    T. Muyumba
    Atlanta United FC
    82'
    F. Picault — kiến tạo M. Almiron
    Atlanta United FC
    Thẻ phạt
    48'
    T. Jacob
    Atlanta United FC
    82'
    F. Picault
    Atlanta United FC
    90+5'
    M. Sofo
    New York Red Bulls
    Đồ thị diễn biến
    Atlanta United FCHT 45'New York Red Bulls

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 6: E. Forsberg lập công cho New York Red Bulls (kiến tạo: A. Mehmeti)
    Phút 69: T. Muyumba lập công cho Atlanta United FC
    Phút 82: F. Picault lập công cho Atlanta United FC (kiến tạo: M. Almiron)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Atlanta United FC · 2 thắng2 hòaNew York Red Bulls · 1 thắng
    12/02/2026
    Atlanta United FC
    3 - 2
    New York Red Bulls
    AUF
    01/06/2025
    New York Red Bulls
    2 - 0
    Atlanta United FC
    NYR
    09/03/2025
    Atlanta United FC
    0 - 0
    New York Red Bulls
    Hòa
    06/10/2024
    Atlanta United FC
    2 - 1
    New York Red Bulls
    AUF
    22/09/2024
    New York Red Bulls
    2 - 2
    Atlanta United FC
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Atlanta United FC
    18
    Trận
    3-3-12
    T-H-B
    19
    Ghi (TB 1.1)
    33
    Thủng lưới
    New York Red Bulls
    18
    Trận
    7-4-7
    T-H-B
    29
    Ghi (TB 1.6)
    39
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC181242+2140HBTTT
    2Inter Miami181152+1338HTTTT
    3New England Revolution18936+530BHTHB
    7Charlotte18747+225BTHTT
    8New York Red Bulls18747-1025TBBTH
    9DC United18585-323HTHHH
    14CF Montreal184410-1116HBBHH
    15Atlanta United FC183312-1412BBHBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    2Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    3L. MessiL. MessiInter Miami7 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Atlanta United FC 2-1 New York Red Bulls: Atlanta United FC ngược dòng ngoạn mục
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