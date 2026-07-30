Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
9'
D. Djokic — kiến tạo D. Schwizer
FC Vaduz
Thẻ phạt
51'
B. Morales
Atlètic Club d'Escaldes
75'
D. Traore
Atlètic Club d'Escaldes
88'
S. Rodriguez
Atlètic Club d'Escaldes
90'
B. Sohaib
Atlètic Club d'Escaldes
Đồ thị diễn biến
Atlètic Club d'EscaldesHT 45'FC Vaduz
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Atlètic Club d'Escaldes
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andres Ibarra
FC Vaduz
Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Marc Schneider
Dự bị
Atlètic Club d'Escaldes
17 Sohaib Boulayoune11 David Valero Climent14 Hamza Ryahi25 Matteo Tallarico1 Adriá Fernandez19 Diego Fernandes Antunes22 Aaron Dylan Traore
FC Vaduz
10 Juan Cabrera9 Marcel Monsberger14 Mischa Beeli30 Mattia Walker1 Benjamin Büchel38 Nico Föllmi5 Liridon Berisha29 Malik Sawadogo37 Luca Celentano
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 9: D. Djokic lập công cho FC Vaduz (kiến tạo: D. Schwizer)
Phút 73: D. Simani lập công cho FC Vaduz
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Atlètic Club d'Escaldes · 0 thắng0 hòaFC Vaduz · 1 thắng
24/07/2026
FC Vaduz
4 - 0
Atlètic Club d'Escaldes
FV
Phong độ & thống kê mùa giải
Atlètic Club d'Escaldes
5 trận gần nhất
BBTTT
FC Vaduz
5 trận gần nhất
TBTTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)