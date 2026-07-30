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    Thống kê trận đấu Atlètic Club d'Escaldes 0-2 FC Vaduz: D. Simani tỏa sáng, FC Vaduz giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn30/07/2026 22:54

    FC Vaduz vượt qua Atlètic Club d'Escaldes với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    9'
    D. Djokic — kiến tạo D. Schwizer
    FC Vaduz
    73'
    D. Simani
    FC Vaduz
    Thẻ phạt
    51'
    B. Morales
    Atlètic Club d'Escaldes
    75'
    D. Traore
    Atlètic Club d'Escaldes
    88'
    S. Rodriguez
    Atlètic Club d'Escaldes
    90'
    B. Sohaib
    Atlètic Club d'Escaldes
    90+3'
    D. Djokic
    FC Vaduz
    Đồ thị diễn biến
    Atlètic Club d'EscaldesHT 45'FC Vaduz

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Atlètic Club d'Escaldes
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andres Ibarra
    FC Vaduz
    Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Marc Schneider
    30
    Pacho Cano
    49
    Adrià Gallego
    3
    Marcos Blasco
    5
    Chinchu
    15
    Sergio Rodriguez
    20
    Jota
    6
    Emanoel
    10
    Gemelson Vieira
    7
    Juan Barragan
    9
    Borja Morales Osuna
    8
    Jean Luc
    25
    Leon Schaffran
    4
    Nicolas Hasler
    27
    Niklas Lang
    6
    Denis Simani
    7
    Dominik Schwizer
    22
    Mischa Eberhard
    20
    Luca Mack
    23
    Mats Hammerich
    28
    Miloš Cocić
    19
    Dejan Đokić
    39
    Dejan Sorgić
    Dự bị
    Atlètic Club d'Escaldes
    17 Sohaib Boulayoune11 David Valero Climent14 Hamza Ryahi25 Matteo Tallarico1 Adriá Fernandez19 Diego Fernandes Antunes22 Aaron Dylan Traore
    FC Vaduz
    10 Juan Cabrera9 Marcel Monsberger14 Mischa Beeli30 Mattia Walker1 Benjamin Büchel38 Nico Föllmi5 Liridon Berisha29 Malik Sawadogo37 Luca Celentano

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 9: D. Djokic lập công cho FC Vaduz (kiến tạo: D. Schwizer)
    Phút 73: D. Simani lập công cho FC Vaduz

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Atlètic Club d'Escaldes · 0 thắng0 hòaFC Vaduz · 1 thắng
    24/07/2026
    FC Vaduz
    4 - 0
    Atlètic Club d'Escaldes
    FV

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Atlètic Club d'Escaldes
    5 trận gần nhất
    BBTTT
    3
    Trận
    2-0-1
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 1.3)
    6
    Thủng lưới
    FC Vaduz
    5 trận gần nhất
    TBTTB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 4.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Atlètic Club d'Escaldes 0-2 FC Vaduz: D. Simani tỏa sáng, FC Vaduz giành trọn 3 điểm
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