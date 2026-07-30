Thống kê trận đấu Atlètic Club d'Escaldes 0-2 FC Vaduz: D. Simani tỏa sáng, FC Vaduz giành trọn 3 điểm

FC Vaduz vượt qua Atlètic Club d'Escaldes với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.