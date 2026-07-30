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    Thống kê trận đấu Atlético de Madrid 4-1 Getafe: Atlético de Madrid thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn30/07/2026 03:28

    Atlético de Madrid giành chiến thắng đậm 4-1 trước Getafe. Carlos Martín là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.46. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    5'
    Ademola Lookman
    Atlético de Madrid
    35'
    Ademola Lookman
    Atlético de Madrid
    40'
    Álvaro Guti
    Getafe
    55'
    Arnau Ortiz
    Atlético de Madrid
    90'
    Obed Vargas
    Atlético de Madrid
    Đồ thị diễn biến
    Atlético de MadridHT 45'Getafe

    Thống kê trận đấu

    Atlético de MadridThống kêGetafe
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Atlético de Madrid
    6.46
    Carlos MartínMOTM
    6.46
    Ademola LookmanMOTM
    6.46
    Miguel CuboMOTM
    6.37
    Rodrigo Mendoza
    6.37
    Koke
    6.37
    Morten Hjulmand
    6.26
    Matteo Ruggeri
    6.26
    Jorge Domínguez
    6.26
    Dávid Hancko
    6.26
    Robin Le Normand
    6.12
    Jan Oblak
    Getafe
    6.38
    Álex Lozano
    6.35
    José Luis Pérez
    6.18
    Alberto Risco
    6.18
    Adrián Riquelme
    6.09
    Álvaro Guti
    5.88
    Dakonam Djené
    5.88
    Sebastián Boselli
    5.7
    Mohamed Yassine Hamdoune
    5.7
    Davinchi
    5.52
    David Soria

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Atlético de Madrid
    Sơ đồ 4-5-1
    Getafe
    Sơ đồ 5-4-1
    13
    Jan Oblak
    15
    Jorge Domínguez
    24
    Robin Le Normand
    17
    Dávid Hancko
    3
    Matteo Ruggeri
    12
    Carlos Martín
    4
    Rodrigo Mendoza
    6
    Koke
    23
    Morten Hjulmand
    22
    Ademola Lookman
    30
    Miguel Cubo
    13
    David Soria
    29
    Adrián Riquelme
    2
    Dakonam Djené
    4
    Mohamed Yassine Hamdoune
    15
    Sebastián Boselli
    16
    Davinchi
    33
    Álvaro Guti
    28
    Alberto Risco
    32
    Mady Macalou Soumano
    27
    Álex Lozano
    26
    José Luis Pérez
    Dự bị
    Atlético de Madrid
    19 Arnau Ortiz21 Obed Vargas
    Getafe
    6 Mario Martín39 Yassin Tallal41 Jorge Montes

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 5: Ademola Lookman lập công cho Atlético de Madrid
    Phút 35: Ademola Lookman lập công cho Atlético de Madrid
    Phút 40: Álvaro Guti lập công cho Getafe
    Phút 55: Arnau Ortiz lập công cho Atlético de Madrid
    Phút 90: Obed Vargas lập công cho Atlético de Madrid

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Atlético de Madrid · 4 thắng0 hòaGetafe · 1 thắng
    14/03/2026
    Atlético de Madrid
    1 - 0
    Getafe
    ADM
    24/11/2025
    Getafe
    0 - 1
    Atlético de Madrid
    ADM
    09/03/2025
    Getafe
    2 - 1
    Atlético de Madrid
    GET
    15/12/2024
    Atlético de Madrid
    1 - 0
    Getafe
    ADM
    04/08/2024
    Getafe
    1 - 3
    Atlético de Madrid
    ADM

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Atlético de Madrid
    5 trận gần nhất
    BTTBB
    Getafe
    5 trận gần nhất
    BHTTT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Atlético de Madrid 4-1 Getafe: Atlético de Madrid thắng đậm thuyết phục
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