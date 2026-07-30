Thống kê trận đấu Atlético de Madrid 4-1 Getafe: Atlético de Madrid thắng đậm thuyết phục

Atlético de Madrid giành chiến thắng đậm 4-1 trước Getafe. Carlos Martín là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.46. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.