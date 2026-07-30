Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
5'
Ademola Lookman
Atlético de Madrid
35'
Ademola Lookman
Atlético de Madrid
55'
Arnau Ortiz
Atlético de Madrid
90'
Obed Vargas
Atlético de Madrid
Đồ thị diễn biến
Atlético de MadridHT 45'Getafe
Thống kê trận đấu
Atlético de MadridThống kêGetafe
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Getafe
5.7
Mohamed Yassine Hamdoune
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Atlético de Madrid
Sơ đồ 4-5-1
4
Mohamed Yassine Hamdoune
Dự bị
Atlético de Madrid
19 Arnau Ortiz21 Obed Vargas
Getafe
6 Mario Martín39 Yassin Tallal41 Jorge Montes
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 5: Ademola Lookman lập công cho Atlético de Madrid
Phút 35: Ademola Lookman lập công cho Atlético de Madrid
Phút 40: Álvaro Guti lập công cho Getafe
Phút 55: Arnau Ortiz lập công cho Atlético de Madrid
Phút 90: Obed Vargas lập công cho Atlético de Madrid
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Atlético de Madrid · 4 thắng0 hòaGetafe · 1 thắng
14/03/2026
Atlético de Madrid
1 - 0
Getafe
ADM
24/11/2025
Getafe
0 - 1
Atlético de Madrid
ADM
09/03/2025
Getafe
2 - 1
Atlético de Madrid
GET
15/12/2024
Atlético de Madrid
1 - 0
Getafe
ADM
04/08/2024
Getafe
1 - 3
Atlético de Madrid
ADM
Phong độ & thống kê mùa giải
Atlético de Madrid
5 trận gần nhất
BTTBB
Getafe
5 trận gần nhất
BHTTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)