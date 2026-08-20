Thống kê trận đấu Atletico Madrid 2-0 Malaga: A. Baena tỏa sáng, Atletico Madrid giành trọn 3 điểm

Atletico Madrid vượt qua Malaga với tỷ số 2-0. Dávid Hancko là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.