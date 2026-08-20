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    Thống kê trận đấu Atletico Madrid 2-0 Malaga: A. Baena tỏa sáng, Atletico Madrid giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn20/08/2026 04:07

    Atletico Madrid vượt qua Malaga với tỷ số 2-0. Dávid Hancko là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    70'
    Lee Kang-In — kiến tạo D. Hancko
    Atletico Madrid
    85'
    A. Baena
    Atletico Madrid
    Thẻ phạt
    15'
    D. Hancko (Tripping)
    Atletico Madrid
    37'
    J. Dominguez (Holding)
    Atletico Madrid
    45+4'
    C. Puga (Tripping)
    Malaga
    80'
    J. Cruz (Tripping)
    Malaga
    88'
    R. Enriquez (Tripping)
    Malaga
    Đồ thị diễn biến
    Atletico MadridHT 45'Malaga

    Thống kê trận đấu

    Atletico MadridThống kêMalaga
    53%
    Kiểm soát bóng
    47%
    15
    Dứt điểm
    5
    6
    Trúng đích
    1
    6
    Phạt góc
    1
    16
    Phạm lỗi
    10
    2
    Việt vị
    2
    1
    Thủ môn cứu thua
    4
    Atletico Madrid vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Kang-in Lee
    Kang-in Lee
    Atletico Madrid
    1 bàn
    Alex Baena
    Alex Baena
    Atletico Madrid
    1 bàn
    Dávid Hancko
    Dávid Hancko
    Atletico Madrid
    1 kiến tạo · điểm 8.3
    Alfonso Herrero
    Alfonso Herrero
    Malaga
    Điểm 7.9
    Carlos Dotor
    Carlos Dotor
    Malaga
    Điểm 7.5
    Pablo Barrios
    Pablo Barrios
    Atletico Madrid
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Atletico Madrid
    8.3
    Dávid HanckoMOTM1 KT
    8.2
    Kang-in Lee1 bàn
    7.7
    Alex Baena1 bàn
    7.3
    Pablo Barrios
    7.2
    Koke
    6.9
    Robin Le Normand
    6.9
    Rodrigo Mendoza
    6.7
    Jan Oblak
    6.7
    Jorge Domínguez
    6.7
    Arnau Ortiz
    6.7
    Morten Hjulmand
    6.6
    Dani Martinez
    6.6
    Marcos Llorente
    6.5
    Ademola Lookman
    6.3
    Giuliano Simeone
    6.2
    Carlos Martín
    Malaga
    7.9
    Alfonso Herrero
    7.5
    Carlos Dotor
    6.9
    Einar Galilea
    6.9
    Dani Lorenzo
    6.7
    Carlos Puga
    6.7
    Izan Merino
    6.7
    Joaquín Muñoz
    6.6
    Rafa Garrido
    6.5
    Juan Cruz
    6.3
    Rafa Rodriguez
    6.3
    Ramón Enríquez
    6.3
    Eneko Jauregi
    6.2
    Ángel Recio
    6.2
    David Larrubia
    6.2
    Jose Salinas
    5.9
    Chupete

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Atletico Madrid
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Diego Simeone
    Malaga
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Juan Funes
    13
    Jan Oblak
    27
    Jorge Domínguez
    24
    Robin Le Normand
    17
    Dávid Hancko
    30
    Dani Martinez
    6
    Koke
    12
    Carlos Martín
    4
    Rodrigo Mendoza
    8
    Pablo Barrios
    16
    Arnau Ortiz
    11
    Ademola Lookman
    1
    Alfonso Herrero
    3
    Carlos Puga
    15
    Ángel Recio
    4
    Einar Galilea
    31
    Rafa Garrido
    23
    Izan Merino
    10
    David Larrubia
    8
    Carlos Dotor
    22
    Dani Lorenzo
    11
    Joaquín Muñoz
    9
    Chupete
    Dự bị
    Atletico Madrid
    14 Marcos Llorente10 Alex Baena7 Kang-in Lee20 Giuliano Simeone1 Juan Musso18 Marc Pubill2 José María Giménez22 Alejandro Grimaldo23 Morten Hjulmand
    Malaga
    13 Carlos Lopez12 Jose Salinas5 Álex Pastor14 Rafa Rodriguez28 Joseph Otunenche6 Ramón Enríquez19 Juan Cruz32 Juan Fernandéz24 Julen Lobete

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 70: Lee Kang-In lập công cho Atletico Madrid (kiến tạo: D. Hancko)
    Phút 85: A. Baena lập công cho Atletico Madrid

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Atletico Madrid · 5 thắng0 hòaMalaga · 0 thắng
    10/02/2018
    Malaga
    0 - 1
    Atletico Madrid
    AM
    17/09/2017
    Atletico Madrid
    1 - 0
    Malaga
    AM
    02/04/2017
    Malaga
    0 - 2
    Atletico Madrid
    AM
    29/10/2016
    Atletico Madrid
    4 - 2
    Malaga
    AM
    23/04/2016
    Atletico Madrid
    1 - 0
    Malaga
    AM

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Atletico Madrid
    5 trận gần nhất
    TTBBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Malaga
    5 trận gần nhất
    BHBTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Espanyol1100+33T
    2Alaves1100+33T
    3Sevilla1100+13T
    9Real Madrid000000
    10Atletico Madrid000000
    11Real Betis000000
    16Osasuna000000
    17Malaga000000
    18Rayo Vallecano1001-10B
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Atletico Madrid 2-0 Malaga: A. Baena tỏa sáng, Atletico Madrid giành trọn 3 điểm
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