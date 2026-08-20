Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
70'
Lee Kang-In — kiến tạo D. Hancko
Atletico Madrid
Thẻ phạt
15'
D. Hancko (Tripping)
Atletico Madrid
37'
J. Dominguez (Holding)
Atletico Madrid
88'
R. Enriquez (Tripping)
Malaga
Đồ thị diễn biến
Atletico MadridHT 45'Malaga
Thống kê trận đấu
Atletico MadridThống kêMalaga
Atletico Madrid vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Kang-in Lee
Atletico Madrid
1 bàn
Alex Baena
Atletico Madrid
1 bàn
Dávid Hancko
Atletico Madrid
1 kiến tạo · điểm 8.3
Alfonso Herrero
Malaga
Điểm 7.9
Carlos Dotor
Malaga
Điểm 7.5
Pablo Barrios
Atletico Madrid
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Atletico Madrid
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Diego Simeone
Malaga
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Juan Funes
Dự bị
Atletico Madrid
14 Marcos Llorente10 Alex Baena7 Kang-in Lee20 Giuliano Simeone1 Juan Musso18 Marc Pubill2 José María Giménez22 Alejandro Grimaldo23 Morten Hjulmand
Malaga
13 Carlos Lopez12 Jose Salinas5 Álex Pastor14 Rafa Rodriguez28 Joseph Otunenche6 Ramón Enríquez19 Juan Cruz32 Juan Fernandéz24 Julen Lobete
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 70: Lee Kang-In lập công cho Atletico Madrid (kiến tạo: D. Hancko)
Phút 85: A. Baena lập công cho Atletico Madrid
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Atletico Madrid · 5 thắng0 hòaMalaga · 0 thắng
10/02/2018
Malaga
0 - 1
Atletico Madrid
AM
17/09/2017
Atletico Madrid
1 - 0
Malaga
AM
02/04/2017
Malaga
0 - 2
Atletico Madrid
AM
29/10/2016
Atletico Madrid
4 - 2
Malaga
AM
23/04/2016
Atletico Madrid
1 - 0
Malaga
AM
Phong độ & thống kê mùa giải
Atletico Madrid
5 trận gần nhất
TTBBT
Malaga
5 trận gần nhất
BHBTH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Espanyol
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|2
|Alaves
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|3
|Sevilla
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|…
|9
|Real Madrid
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Atletico Madrid
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Real Betis
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
|16
|Osasuna
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|Malaga
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|Rayo Vallecano
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|…
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)