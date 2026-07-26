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    Thống kê trận đấu Auckland 0-2 Tottenham Hotspur: Richarlison tỏa sáng, Tottenham Hotspur giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân26/07/2026 11:48

    Tottenham Hotspur vượt qua Auckland với tỷ số 2-0. Dane Scarlett là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.84. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    12'
    Dane Scarlett
    Tottenham Hotspur
    70'
    Richarlison — kiến tạo Mathys Tel
    Tottenham Hotspur
    Đồ thị diễn biến
    AucklandHT 45'Tottenham Hotspur

    Thống kê trận đấu

    AucklandThống kêTottenham Hotspur
    38%
    Kiểm soát bóng
    62%
    9
    Dứt điểm
    22
    3
    Trúng đích
    6
    3
    Phạt góc
    10
    11
    Phạm lỗi
    9
    1
    Việt vị
    1
    4
    Thủ môn cứu thua
    4
    Tottenham Hotspur kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng; Tottenham Hotspur vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Dane Scarlett
    Dane Scarlett
    Tottenham Hotspur
    1 bàn
    Richarlison
    Richarlison
    Tottenham Hotspur
    1 bàn
    Mathys Tel
    Mathys Tel
    Tottenham Hotspur
    1 kiến tạo · điểm 7.05
    Manor Solomon
    Manor Solomon
    Tottenham Hotspur
    Điểm 7.45
    Brandon Austin
    Brandon Austin
    Tottenham Hotspur
    Điểm 7.36

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Auckland
    6.94
    Lachlan Bayliss
    6.87
    Lachlan Brook
    6.82
    Logan Rogerson
    6.8
    Jonty Bidois
    6.68
    Jake Brimmer
    6.67
    Hiroki Sakai
    6.6
    Michael Woud
    6.56
    Aaron Calver
    6.52
    Sam Cosgrove
    6.52
    Van Fitzharris
    6.5
    James Mitchell
    6.49
    B. Ferguson
    6.45
    Matthew D'Hotman
    6.41
    Felipe Gallegos
    6.4
    Marley Leuluai
    6.36
    Cameron Howieson
    6.06
    Francis de Vries
    5.81
    Luka Vicelich
    5.77
    Ronan Wynne
    Tottenham Hotspur
    7.84
    Dane ScarlettMOTM1 bàn
    7.45
    Manor Solomon
    7.36
    Brandon Austin
    7.32
    Richarlison1 bàn
    7.07
    Tye Hall
    7.05
    Mathys Tel1 KT
    7.02
    Archie Gray
    6.99
    Lucá Williams-Barnett
    6.97
    Jamie Paul Donley
    6.74
    Malachi Hardy
    6.73
    Conor Gallagher
    6.71
    Kota Takai
    6.63
    Minhyeok Yang
    6.59
    Rio Kyerematen
    6.57
    Ben Davies
    6.54
    Mikey Moore
    6.53
    Harry Byrne
    6.47
    Tyrese Hall
    6.45
    Mateus Fernandes

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Auckland
    Sơ đồ 4-4-2
    Tottenham Hotspur
    Sơ đồ 4-1-4-1
    1
    Michael Woud
    2
    Hiroki Sakai
    23
    Ronan Wynne
    25
    Luka Vicelich
    45
    Matthew D'Hotman
    27
    Logan Rogerson
    16
    Daniel Normann
    7
    Cameron Howieson
    57
    Van Fitzharris
    10
    Lachlan Bayliss
    9
    Sam Cosgrove
    40
    Brandon Austin
    89
    Tye Hall
    66
    Malachi Hardy
    25
    Kota Takai
    57
    Rio Kyerematen
    14
    Archie Gray
    27
    Manor Solomon
    43
    Jamie Paul Donley
    68
    Lucá Williams-Barnett
    47
    Mikey Moore
    44
    Dane Scarlett
    Dự bị
    Auckland
    8 Felipe Gallegos15 Francis de Vries18 B. Ferguson21 Isa Prins22 Jake Brimmer24 Aaron Cartwright28 Aaron Calver30 Joseph James Knowles35 Jonty Bidois
    Tottenham Hotspur
    8 Conor Gallagher9 Richarlison11 Mathys Tel18 Mateus Fernandes33 Ben Davies39 Martin Dúbravka49 Tyrese Hall53 Reiss-Alexander Russell-Denny55 Mason Melia

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 12: Dane Scarlett lập công cho Tottenham Hotspur
    Phút 70: Richarlison lập công cho Tottenham Hotspur (kiến tạo: Mathys Tel)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Auckland
    5 trận gần nhất
    B
    Tottenham Hotspur
    5 trận gần nhất
    TTTBH
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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