Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
12'
Dane Scarlett
Tottenham Hotspur
70'
Richarlison — kiến tạo Mathys Tel
Tottenham Hotspur
Đồ thị diễn biến
AucklandHT 45'Tottenham Hotspur
Thống kê trận đấu
AucklandThống kêTottenham Hotspur
Tottenham Hotspur kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng; Tottenham Hotspur vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Dane Scarlett
Tottenham Hotspur
1 bàn
Richarlison
Tottenham Hotspur
1 bàn
Mathys Tel
Tottenham Hotspur
1 kiến tạo · điểm 7.05
Manor Solomon
Tottenham Hotspur
Điểm 7.45
Brandon Austin
Tottenham Hotspur
Điểm 7.36
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Tottenham Hotspur
7.84
Dane ScarlettMOTM1 bàn
6.99
Lucá Williams-Barnett
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Tottenham Hotspur
Sơ đồ 4-1-4-1
Dự bị
Auckland
8 Felipe Gallegos15 Francis de Vries18 B. Ferguson21 Isa Prins22 Jake Brimmer24 Aaron Cartwright28 Aaron Calver30 Joseph James Knowles35 Jonty Bidois
Tottenham Hotspur
8 Conor Gallagher9 Richarlison11 Mathys Tel18 Mateus Fernandes33 Ben Davies39 Martin Dúbravka49 Tyrese Hall53 Reiss-Alexander Russell-Denny55 Mason Melia
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 12: Dane Scarlett lập công cho Tottenham Hotspur
Phút 70: Richarlison lập công cho Tottenham Hotspur (kiến tạo: Mathys Tel)
Phong độ & thống kê mùa giải
Tottenham Hotspur
5 trận gần nhất
TTTBH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)