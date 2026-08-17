Thống kê trận đấu Austin 1-2 FC Dallas: P. Musa tỏa sáng, FC Dallas giành trọn 3 điểm

FC Dallas vượt qua Austin với tỷ số 2-1. Ervin Torres là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.