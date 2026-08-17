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    Thống kê trận đấu Austin 1-2 FC Dallas: P. Musa tỏa sáng, FC Dallas giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn17/08/2026 09:45

    FC Dallas vượt qua Austin với tỷ số 2-1. Ervin Torres là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    45+2'
    L. Abubakar — kiến tạo S. Moreno
    FC Dallas
    57'
    E. Torres
    Austin
    73'
    P. Musa — kiến tạo J. Valiente
    FC Dallas
    Thẻ phạt
    33'
    Ramiro
    FC Dallas
    35'
    M. Djordjevic
    Austin
    60'
    B. Kamungo
    FC Dallas
    63'
    J. Valiente
    FC Dallas
    68'
    O. Svatok
    Austin
    83'
    O. Urhoghide
    FC Dallas
    90+9'
    M. Uzuni
    Austin
    Đồ thị diễn biến
    AustinHT 45'FC Dallas

    Thống kê trận đấu

    AustinThống kêFC Dallas
    64%
    Kiểm soát bóng
    36%
    9
    Dứt điểm
    15
    4
    Trúng đích
    6
    7
    Phạt góc
    3
    12
    Phạm lỗi
    17
    2
    Việt vị
    2
    4
    Thủ môn cứu thua
    3
    Austin kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng, nhưng Austin lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ervin Torres
    Ervin Torres
    Austin
    1 bàn
    Petar Musa
    Petar Musa
    FC Dallas
    1 bàn
    Lalas Abubakar
    Lalas Abubakar
    FC Dallas
    1 bàn
    Santiago Moreno
    Santiago Moreno
    FC Dallas
    1 kiến tạo · điểm 7.7
    Joaquín Valiente
    Joaquín Valiente
    FC Dallas
    1 kiến tạo · điểm 6.2
    Brad Stuver
    Brad Stuver
    Austin
    Điểm 7.6

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Austin
    8
    Ervin TorresMOTM1 bàn
    7.6
    Brad Stuver
    6.9
    Besard Sabović
    6.9
    Jon Gallagher
    6.9
    Przemysław Płacheta
    6.9
    Brandon Vázquez
    6.9
    Jayden Nelson
    6.7
    Christian Ramirez
    6.7
    Facundo Torres
    6.6
    Joseph Rosales
    6.6
    Ilie Sánchez
    6.5
    Mateja Đorđević
    6.5
    Oleksandr Svatok
    6.5
    Guilherme Biro
    6.5
    Myrto Uzuni
    6.5
    Žan Kolmanič
    FC Dallas
    7.9
    Petar Musa1 bàn
    7.7
    Santiago Moreno1 KT
    7.3
    Jonathan Sirois
    7.3
    Lalas Abubakar1 bàn
    7.2
    Bernard Kamungo
    6.9
    Christian Cappis
    6.6
    Sebastien Ibeagha
    6.5
    Osaze Urhoghide
    6.5
    Ran Binyamin
    6.3
    Herman Johansson
    6.3
    Logan Farrington
    6.3
    Kaick
    6.3
    Clay Holstad
    6.2
    Ramiro
    6.2
    Joaquín Valiente1 KT

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Austin
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Davy Arnaud
    FC Dallas
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Eric Quill
    1
    Brad Stuver
    35
    Mateja Đorđević
    5
    Oleksandr Svatok
    29
    Guilherme Biro
    30
    Joseph Rosales
    14
    Besard Sabović
    6
    Ilie Sánchez
    17
    Jon Gallagher
    38
    Ervin Torres
    21
    Christian Ramirez
    10
    Myrto Uzuni
    40
    Jonathan Sirois
    25
    Sebastien Ibeagha
    3
    Osaze Urhoghide
    5
    Lalas Abubakar
    14
    Herman Johansson
    17
    Ramiro
    12
    Christian Cappis
    77
    Bernard Kamungo
    21
    Joaquín Valiente
    10
    Santiago Moreno
    9
    Petar Musa
    Dự bị
    Austin
    77 Przemysław Płacheta11 Facundo Torres23 Žan Kolmanič9 Brandon Vázquez7 Jayden Nelson12 Damian Las15 Jonathan Bell4 Brendan Hines-Ike24 Jorge Alastuey
    FC Dallas
    23 Logan Farrington55 Kaick33 Clay Holstad6 Ran Binyamin30 Michael Collodi24 Joshua Torquato22 Alvaro Augusto18 Shaq Moore28 Sam Sarver

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 47: L. Abubakar lập công cho FC Dallas (kiến tạo: S. Moreno)
    Phút 57: E. Torres lập công cho Austin
    Phút 73: P. Musa lập công cho FC Dallas (kiến tạo: J. Valiente)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Austin · 1 thắng1 hòaFC Dallas · 3 thắng
    14/09/2025
    FC Dallas
    2 - 0
    Austin
    FD
    17/08/2025
    Austin
    1 - 1
    FC Dallas
    Hòa
    18/07/2024
    FC Dallas
    3 - 1
    Austin
    FD
    12/05/2024
    FC Dallas
    2 - 1
    Austin
    FD
    31/03/2024
    Austin
    2 - 1
    FC Dallas
    AUS

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Austin
    5 trận gần nhất
    BHTTB
    18
    Trận
    4-5-9
    T-H-B
    22
    Ghi (TB 1.2)
    36
    Thủng lưới
    FC Dallas
    5 trận gần nhất
    TBTTH
    18
    Trận
    7-6-5
    T-H-B
    32
    Ghi (TB 1.8)
    25
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Houston Dynamo191126+435TTTTH
    2Vancouver Whitecaps171043+2134HHBTB
    3Los Angeles FC201046+1534BHTTT
    6Real Salt Lake18846+428HHBBH
    7FC Dallas18765+727HBHTT
    8Colorado Rapids198110+425TTBTB
    13Los Angeles Galaxy20578-622BHHBB
    14Austin18459-1417BBTBB
    15Sporting Kansas City194213-3014BBBTB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    2Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    3L. MessiL. MessiInter Miami7 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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