Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
45+2'
L. Abubakar — kiến tạo S. Moreno
FC Dallas
73'
P. Musa — kiến tạo J. Valiente
FC Dallas
Đồ thị diễn biến
AustinHT 45'FC Dallas
Thống kê trận đấu
Austin kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng, nhưng Austin lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Ervin Torres
Austin
1 bàn
Petar Musa
FC Dallas
1 bàn
Lalas Abubakar
FC Dallas
1 bàn
Santiago Moreno
FC Dallas
1 kiến tạo · điểm 7.7
Joaquín Valiente
FC Dallas
1 kiến tạo · điểm 6.2
Brad Stuver
Austin
Điểm 7.6
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Austin
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Davy Arnaud
FC Dallas
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Eric Quill
Dự bị
Austin
77 Przemysław Płacheta11 Facundo Torres23 Žan Kolmanič9 Brandon Vázquez7 Jayden Nelson12 Damian Las15 Jonathan Bell4 Brendan Hines-Ike24 Jorge Alastuey
FC Dallas
23 Logan Farrington55 Kaick33 Clay Holstad6 Ran Binyamin30 Michael Collodi24 Joshua Torquato22 Alvaro Augusto18 Shaq Moore28 Sam Sarver
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 47: L. Abubakar lập công cho FC Dallas (kiến tạo: S. Moreno)
Phút 57: E. Torres lập công cho Austin
Phút 73: P. Musa lập công cho FC Dallas (kiến tạo: J. Valiente)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Austin · 1 thắng1 hòaFC Dallas · 3 thắng
14/09/2025
FC Dallas
2 - 0
Austin
FD
17/08/2025
Austin
1 - 1
FC Dallas
Hòa
18/07/2024
FC Dallas
3 - 1
Austin
FD
12/05/2024
FC Dallas
2 - 1
Austin
FD
31/03/2024
Austin
2 - 1
FC Dallas
AUS
Phong độ & thống kê mùa giải
Austin
5 trận gần nhất
BHTTB
FC Dallas
5 trận gần nhất
TBTTH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Houston Dynamo
|19
|11
|2
|6
|+4
|35
|TTTTH
|2
|Vancouver Whitecaps
|17
|10
|4
|3
|+21
|34
|HHBTB
|3
|Los Angeles FC
|20
|10
|4
|6
|+15
|34
|BHTTT
|…
|6
|Real Salt Lake
|18
|8
|4
|6
|+4
|28
|HHBBH
|7
|FC Dallas
|18
|7
|6
|5
|+7
|27
|HBHTT
|8
|Colorado Rapids
|19
|8
|1
|10
|+4
|25
|TTBTB
|…
|13
|Los Angeles Galaxy
|20
|5
|7
|8
|-6
|22
|BHHBB
|14
|Austin
|18
|4
|5
|9
|-14
|17
|BBTBB
|15
|Sporting Kansas City
|19
|4
|2
|13
|-30
|14
|BBBTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)