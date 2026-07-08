Thống kê trận đấu Austin 2-0 Club Tijuana: J. Gallagher tỏa sáng, Austin giành trọn 3 điểm

Austin vượt qua Club Tijuana với tỷ số 2-0. Joseph Rosales là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.