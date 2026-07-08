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    Thống kê trận đấu Austin 2-0 Club Tijuana: J. Gallagher tỏa sáng, Austin giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 10:10

    Austin vượt qua Club Tijuana với tỷ số 2-0. Joseph Rosales là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    16'
    J. Rosales — kiến tạo M. Uzuni
    Austin
    45+2'
    J. Gallagher
    Austin
    Thẻ phạt
    22'
    R. Fernandez
    Club Tijuana
    36'
    O. Svatok
    Austin
    50'
    M. Djordjevic
    Austin
    65'
    M. Uzuni
    Austin
    71'
    I. Tona
    Club Tijuana
    87'
    I. Rivero
    Club Tijuana
    Đồ thị diễn biến
    AustinHT 45'Club Tijuana

    Thống kê trận đấu

    AustinThống kêClub Tijuana
    58%
    Kiểm soát bóng
    42%
    18
    Dứt điểm
    18
    6
    Trúng đích
    3
    6
    Phạt góc
    7
    6
    Phạm lỗi
    7
    5
    Việt vị
    2
    3
    Thủ môn cứu thua
    4
    Austin vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Joseph Rosales
    Joseph Rosales
    Austin
    1 bàn
    Jon Gallagher
    Jon Gallagher
    Austin
    1 bàn
    Myrto Uzuni
    Myrto Uzuni
    Austin
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Brad Stuver
    Brad Stuver
    Austin
    Điểm 7.5
    Ervin Torres
    Ervin Torres
    Austin
    Điểm 7.5
    Guilherme Biro
    Guilherme Biro
    Austin
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Austin
    8.9
    Joseph RosalesMOTM1 bàn
    7.5
    Brad Stuver
    7.5
    Ervin Torres
    7.3
    Guilherme Biro
    7.3
    Jon Gallagher1 bàn
    6.9
    Mateja Đorđević
    6.9
    Oleksandr Svatok
    6.9
    Besard Sabović
    6.9
    Ilie Sánchez
    6.9
    Myrto Uzuni1 KT
    6.9
    Owen Wolff
    6.9
    Przemysław Płacheta
    6.9
    Žan Kolmanič
    6.6
    Brandon Vázquez
    6.6
    Brendan Hines-Ike
    6.5
    Jorge Alastuey
    Club Tijuana
    7.3
    Adonis Preciado
    6.9
    Antonio Rodríguez
    6.7
    Gilberto Mora
    6.7
    Aldahir Pérez
    6.6
    Ramiro Árciga
    6.5
    Iván Tona
    6.5
    Yael Padilla
    6.3
    Alejandro Magallon
    6.3
    Jesús Vega
    6.3
    Joban González
    6.3
    José Rivero
    6.3
    Mourad El Ghezouani
    6.3
    Elias Manoel
    6.2
    Rafael Fernández
    6.2
    Jackson Porozo

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Austin
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Davy Arnaud
    Club Tijuana
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Sebastian Abreu
    1
    Brad Stuver
    35
    Mateja Đorđević
    5
    Oleksandr Svatok
    29
    Guilherme Biro
    30
    Joseph Rosales
    14
    Besard Sabović
    6
    Ilie Sánchez
    17
    Jon Gallagher
    38
    Ervin Torres
    10
    Myrto Uzuni
    9
    Brandon Vázquez
    2
    Antonio Rodríguez
    3
    Rafael Fernández
    12
    Jackson Porozo
    188
    Alejandro Magallon
    16
    Jesús Vega
    8
    Iván Tona
    202
    Joban González
    15
    José Rivero
    10
    Gilberto Mora
    7
    Adonis Preciado
    9
    Mourad El Ghezouani
    Dự bị
    Austin
    12 Damian Las39 Charlie Farrar4 Brendan Hines-Ike23 Žan Kolmanič33 Owen Wolff11 Facundo Torres24 Jorge Alastuey19 Calvin Fodrey77 Przemysław Płacheta
    Club Tijuana
    13 Elias Manoel230 José Corona29 Jorge Hernández33 Pablo Nicolás Ortíz18 Aarón Mejía34 Frank Boya17 Ramiro Árciga26 Aldahir Pérez197 David Orduño

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 16: J. Rosales lập công cho Austin (kiến tạo: M. Uzuni)
    Phút 47: J. Gallagher lập công cho Austin
    Phút 71: I. Tona (Club Tijuana) nhận thẻ đỏ, Club Tijuana phải chơi thiếu người

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Austin
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Club Tijuana
    5 trận gần nhất
    BHTTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    2F. ViñasF. ViñasToluca1 bàn
    3HelinhoHelinhoToluca1 bàn
    4K. Mboma DemK. Mboma DemFC Cincinnati1 bàn
    5H. CuypersH. CuypersMonterrey1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2T. HabrouneT. HabrouneColumbus Crew2 kiến tạo
    3L. MessiL. MessiInter Miami1 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC1 kiến tạo
    5S. MooreS. MooreFC Dallas1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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