Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
16'
J. Rosales — kiến tạo M. Uzuni
Austin
Đồ thị diễn biến
AustinHT 45'Club Tijuana
Thống kê trận đấu
AustinThống kêClub Tijuana
Austin vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Joseph Rosales
Austin
1 bàn
Jon Gallagher
Austin
1 bàn
Myrto Uzuni
Austin
1 kiến tạo · điểm 6.9
Brad Stuver
Austin
Điểm 7.5
Ervin Torres
Austin
Điểm 7.5
Guilherme Biro
Austin
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Austin
8.9
Joseph RosalesMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Austin
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Davy Arnaud
Club Tijuana
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Sebastian Abreu
Dự bị
Austin
12 Damian Las39 Charlie Farrar4 Brendan Hines-Ike23 Žan Kolmanič33 Owen Wolff11 Facundo Torres24 Jorge Alastuey19 Calvin Fodrey77 Przemysław Płacheta
Club Tijuana
13 Elias Manoel230 José Corona29 Jorge Hernández33 Pablo Nicolás Ortíz18 Aarón Mejía34 Frank Boya17 Ramiro Árciga26 Aldahir Pérez197 David Orduño
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 16: J. Rosales lập công cho Austin (kiến tạo: M. Uzuni)
Phút 47: J. Gallagher lập công cho Austin
Phút 71: I. Tona (Club Tijuana) nhận thẻ đỏ, Club Tijuana phải chơi thiếu người
Phong độ & thống kê mùa giải
Club Tijuana
5 trận gần nhất
BHTTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)