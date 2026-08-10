Thống kê trận đấu Austin 3-0 Puebla: Austin thắng đậm thuyết phục

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
7'
M. Uzuni — kiến tạo C. Ramirez
Austin
34'
M. Uzuni — kiến tạo F. Torres
Austin
Đồ thị diễn biến
AustinHT 45'Puebla
Thống kê trận đấu
Austin vượt trội về số cú sút trúng đích (4).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Myrto Uzuni
Austin
3 bàn
Facundo Torres
Austin
1 kiến tạo · điểm 6.9
Christian Ramirez
Austin
1 kiến tạo · điểm 6.9
Guilherme Biro
Austin
Điểm 8
Owen Wolff
Austin
Điểm 7.3
Brad Stuver
Austin
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Austin
Sơ đồ 3-2-4-1 · HLV Davy Arnaud
Puebla
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gerardo Espinoza
Dự bị
Austin
39 Charlie Farrar12 Damian Las35 Mateja Đorđević23 Žan Kolmanič2 Riley Thomas4 Brendan Hines-Ike6 Ilie Sánchez77 Przemysław Płacheta24 Jorge Alastuey
Puebla
182 Yael Ortega28 Daniel Gutierrez4 Juan Pablo Vargas2 Angel Leyva12 Iker Moreno195 Alvaro Burgos16 Alonso Ramirez24 Alejandro Organista27 Brayan Garnica
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 4: M. Uzuni lập công cho Austin
Phút 7: M. Uzuni lập công cho Austin (kiến tạo: C. Ramirez)
Phút 34: M. Uzuni lập công cho Austin (kiến tạo: F. Torres)
Phong độ & thống kê mùa giải
Austin
5 trận gần nhất
TTBBT
Puebla
5 trận gần nhất
BBHBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)