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    Thống kê trận đấu Austin 3-0 Puebla: Austin thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn10/08/2026 10:06

    Austin giành chiến thắng đậm 3-0 trước Puebla. Myrto Uzuni là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    4'
    M. Uzuni
    Austin
    7'
    M. Uzuni — kiến tạo C. Ramirez
    Austin
    34'
    M. Uzuni — kiến tạo F. Torres
    Austin
    Thẻ phạt
    9'
    L. Hernandez
    Puebla
    14'
    S. Sanabria
    Puebla
    28'
    J. Rosales
    Austin
    44'
    A. Herrera
    Puebla
    78'
    M. Tomas
    Puebla
    Đồ thị diễn biến
    AustinHT 45'Puebla

    Thống kê trận đấu

    AustinThống kêPuebla
    53%
    Kiểm soát bóng
    47%
    10
    Dứt điểm
    9
    4
    Trúng đích
    1
    6
    Phạt góc
    7
    10
    Phạm lỗi
    15
    1
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    1
    Austin vượt trội về số cú sút trúng đích (4).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Myrto Uzuni
    Myrto Uzuni
    Austin
    3 bàn
    Facundo Torres
    Facundo Torres
    Austin
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Christian Ramirez
    Christian Ramirez
    Austin
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Guilherme Biro
    Guilherme Biro
    Austin
    Điểm 8
    Owen Wolff
    Owen Wolff
    Austin
    Điểm 7.3
    Brad Stuver
    Brad Stuver
    Austin
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Austin
    9.9
    Myrto UzuniMOTM3 bàn
    8
    Guilherme Biro
    7.3
    Owen Wolff
    7.2
    Brad Stuver
    6.9
    Jon Gallagher
    6.9
    Oleksandr Svatok
    6.9
    Ervin Torres
    6.9
    Besard Sabović
    6.9
    Facundo Torres1 KT
    6.9
    Christian Ramirez1 KT
    6.9
    Jayden Nelson
    6.7
    Ilie Sánchez
    6.7
    Brendan Hines-Ike
    6.3
    Przemysław Płacheta
    6.3
    Brandon Vázquez
    6.2
    Joseph Rosales
    Puebla
    6.9
    Sergio Sanabria
    6.7
    Óscar Villa
    6.6
    Facundo Almada
    6.6
    Iker Moreno
    6.5
    Omar Moreno
    6.5
    Emiliano Gómez
    6.5
    Alejandro Organista
    6.3
    Kevin Velasco
    6.3
    Carlos Baltazar
    6.2
    Fernando Monarrez
    6.2
    Alberto Herrera
    6.2
    Luifer Hernández
    6.2
    Mathías Tomás
    5.9
    Jesús Rodríguez
    5.9
    Lucas Camilo

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Austin
    Sơ đồ 3-2-4-1 · HLV Davy Arnaud
    Puebla
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gerardo Espinoza
    1
    Brad Stuver
    17
    Jon Gallagher
    5
    Oleksandr Svatok
    29
    Guilherme Biro
    38
    Ervin Torres
    14
    Besard Sabović
    11
    Facundo Torres
    33
    Owen Wolff
    10
    Myrto Uzuni
    30
    Joseph Rosales
    21
    Christian Ramirez
    33
    Jesús Rodríguez
    34
    Lucas Camilo
    5
    Facundo Almada
    3
    Alberto Herrera
    15
    Óscar Villa
    8
    Omar Moreno
    21
    Sergio Sanabria
    26
    Kevin Velasco
    22
    Carlos Baltazar
    7
    Fernando Monarrez
    9
    Luifer Hernández
    Dự bị
    Austin
    39 Charlie Farrar12 Damian Las35 Mateja Đorđević23 Žan Kolmanič2 Riley Thomas4 Brendan Hines-Ike6 Ilie Sánchez77 Przemysław Płacheta24 Jorge Alastuey
    Puebla
    182 Yael Ortega28 Daniel Gutierrez4 Juan Pablo Vargas2 Angel Leyva12 Iker Moreno195 Alvaro Burgos16 Alonso Ramirez24 Alejandro Organista27 Brayan Garnica

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 4: M. Uzuni lập công cho Austin
    Phút 7: M. Uzuni lập công cho Austin (kiến tạo: C. Ramirez)
    Phút 34: M. Uzuni lập công cho Austin (kiến tạo: F. Torres)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Austin
    5 trận gần nhất
    TTBBT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới
    Puebla
    5 trận gần nhất
    BBHBT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    5
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    2P. RuizP. RuizReal Salt Lake2 bàn
    3Brais MéndezBrais MéndezColumbus Crew2 bàn
    4Ó. EstupiñánÓ. EstupiñánFC Juarez2 bàn
    5K. Mboma DemK. Mboma DemFC Cincinnati2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    3B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC2 kiến tạo
    5D. LunaD. LunaReal Salt Lake2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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