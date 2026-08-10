Thống kê trận đấu Austin 3-0 Puebla: Austin thắng đậm thuyết phục

Austin giành chiến thắng đậm 3-0 trước Puebla. Myrto Uzuni là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.