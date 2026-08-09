Thống kê trận đấu AZ Alkmaar 2-0 ADO Den Haag: C. Stengs tỏa sáng, AZ Alkmaar giành trọn 3 điểm

AZ Alkmaar vượt qua ADO Den Haag với tỷ số 2-0. Ro-Zangelo Daal là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.