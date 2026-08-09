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    Thống kê trận đấu AZ Alkmaar 2-0 ADO Den Haag: C. Stengs tỏa sáng, AZ Alkmaar giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn09/08/2026 03:53

    AZ Alkmaar vượt qua ADO Den Haag với tỷ số 2-0. Ro-Zangelo Daal là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    61'
    R. Daal
    AZ Alkmaar
    68'
    C. Stengs — kiến tạo K. Smit
    AZ Alkmaar
    Thẻ phạt
    74'
    J. Kilo (Roughing)
    ADO Den Haag
    Đồ thị diễn biến
    AZ AlkmaarHT 45'ADO Den Haag

    Thống kê trận đấu

    AZ AlkmaarThống kêADO Den Haag
    53%
    Kiểm soát bóng
    47%
    12
    Dứt điểm
    9
    4
    Trúng đích
    1
    9
    Phạt góc
    7
    9
    Phạm lỗi
    14
    4
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    2
    AZ Alkmaar vượt trội về số cú sút trúng đích (4).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ro-Zangelo Daal
    Ro-Zangelo Daal
    AZ Alkmaar
    1 bàn
    Calvin Stengs
    Calvin Stengs
    AZ Alkmaar
    1 bàn
    Kees Smit
    Kees Smit
    AZ Alkmaar
    1 kiến tạo · điểm 7.9
    Dave Kwakman
    Dave Kwakman
    AZ Alkmaar
    Điểm 7.3
    Juho Kilo
    Juho Kilo
    ADO Den Haag
    Điểm 7.3
    Lewis Schouten
    Lewis Schouten
    AZ Alkmaar
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    AZ Alkmaar
    9.2
    Ro-Zangelo DaalMOTM1 bàn
    7.9
    Kees Smit1 KT
    7.3
    Dave Kwakman
    7.2
    Lewis Schouten
    7
    Wouter Goes
    7
    Peer Koopmeiners
    7
    Calvin Stengs1 bàn
    6.9
    Jari De Busser
    6.9
    Mateo Chávez
    6.9
    Mees De Wit
    6.6
    Elijah Dijkstra
    6.6
    Mexx Meerdink
    6.6
    Ayoub Oufkir
    6.3
    Weslley Patati
    6.2
    Troy Parrott
    6.2
    Hessel de Wit
    ADO Den Haag
    7.3
    Juho Kilo
    7
    Kilian Nikièma
    7
    Nigel Thomas
    6.7
    Milan Hokke
    6.6
    Finn de Bruin
    6.6
    Jalen Hawkins
    6.5
    Daryl van Mieghem
    6.3
    Evan Rottier
    6.3
    Yannick Eduardo
    6.2
    Pascal Mulder
    6.2
    Matteo Waem
    6.2
    Mylian Jimenez
    6.2
    Jesse Bal
    5.9
    Sekou Sylla
    5.9
    Illaijh de Ruijter

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    AZ Alkmaar
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Leeroy Echteld
    ADO Den Haag
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Robin Peter
    28
    Jari De Busser
    22
    Elijah Dijkstra
    3
    Wouter Goes
    16
    Lewis Schouten
    15
    Mateo Chávez
    21
    Dave Kwakman
    6
    Peer Koopmeiners
    7
    Weslley Patati
    10
    Kees Smit
    11
    Ro-Zangelo Daal
    35
    Mexx Meerdink
    1
    Kilian Nikièma
    15
    Milan Hokke
    3
    Pascal Mulder
    4
    Matteo Waem
    18
    Sekou Sylla
    7
    Daryl van Mieghem
    16
    Finn de Bruin
    25
    Juho Kilo
    17
    Jalen Hawkins
    11
    Evan Rottier
    46
    Yannick Eduardo
    Dự bị
    AZ Alkmaar
    14 Calvin Stengs9 Troy Parrott75 Hessel de Wit34 Mees De Wit1 Rome Jayden Owusu-Oduro18 Rion Ichihara23 Billy van Duijl2 Seiya Maikuma24 Ayoub Oufkir
    ADO Den Haag
    10 Illaijh de Ruijter14 Mylian Jimenez9 Jesse Bal27 Nigel Thomas20 Caleb Kramer12 Sem Eekhout35 Sanyika Bergtop22 Lasse Wilhelm8 Jan Žambůrek

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 61: R. Daal lập công cho AZ Alkmaar
    Phút 68: C. Stengs lập công cho AZ Alkmaar (kiến tạo: K. Smit)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    AZ Alkmaar · 3 thắng1 hòaADO Den Haag · 1 thắng
    17/01/2021
    AZ Alkmaar
    2 - 1
    ADO Den Haag
    AA
    26/10/2020
    ADO Den Haag
    2 - 2
    AZ Alkmaar
    Hòa
    29/08/2020
    ADO Den Haag
    1 - 0
    AZ Alkmaar
    ADH
    08/03/2020
    AZ Alkmaar
    4 - 0
    ADO Den Haag
    AA
    22/09/2019
    ADO Den Haag
    0 - 1
    AZ Alkmaar
    AA

    Phong độ & thống kê mùa giải

    AZ Alkmaar
    5 trận gần nhất
    TTTTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    ADO Den Haag
    5 trận gần nhất
    BHTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Excelsior1100+43T
    2GO Ahead Eagles1100+33T
    3Telstar1100+13T
    11Utrecht000000
    12AZ Alkmaar000000
    13Sparta Rotterdam000000
    14ADO Den Haag000000
    15Groningen000000

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NaujoksN. NaujoksExcelsior2 bàn
    2I. YegoianI. YegoianExcelsior1 bàn
    3D. GardenD. GardenExcelsior1 bàn
    4S. JanssenS. JanssenExcelsior0 bàn
    5G. de RegtG. de RegtExcelsior0 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1S. JanssenS. JanssenExcelsior2 kiến tạo
    2I. YegoianI. YegoianExcelsior1 kiến tạo
    3G. de RegtG. de RegtExcelsior1 kiến tạo
    4N. NaujoksN. NaujoksExcelsior0 kiến tạo
    5D. GardenD. GardenExcelsior0 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu AZ Alkmaar 2-0 ADO Den Haag: C. Stengs tỏa sáng, AZ Alkmaar giành trọn 3 điểm
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