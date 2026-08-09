Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
68'
C. Stengs — kiến tạo K. Smit
AZ Alkmaar
Thẻ phạt
74'
J. Kilo (Roughing)
ADO Den Haag
Đồ thị diễn biến
AZ AlkmaarHT 45'ADO Den Haag
Thống kê trận đấu
AZ AlkmaarThống kêADO Den Haag
AZ Alkmaar vượt trội về số cú sút trúng đích (4).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Ro-Zangelo Daal
AZ Alkmaar
1 bàn
Calvin Stengs
AZ Alkmaar
1 bàn
Kees Smit
AZ Alkmaar
1 kiến tạo · điểm 7.9
Dave Kwakman
AZ Alkmaar
Điểm 7.3
Juho Kilo
ADO Den Haag
Điểm 7.3
Lewis Schouten
AZ Alkmaar
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
AZ Alkmaar
9.2
Ro-Zangelo DaalMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
AZ Alkmaar
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Leeroy Echteld
ADO Den Haag
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Robin Peter
Dự bị
AZ Alkmaar
14 Calvin Stengs9 Troy Parrott75 Hessel de Wit34 Mees De Wit1 Rome Jayden Owusu-Oduro18 Rion Ichihara23 Billy van Duijl2 Seiya Maikuma24 Ayoub Oufkir
ADO Den Haag
10 Illaijh de Ruijter14 Mylian Jimenez9 Jesse Bal27 Nigel Thomas20 Caleb Kramer12 Sem Eekhout35 Sanyika Bergtop22 Lasse Wilhelm8 Jan Žambůrek
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 61: R. Daal lập công cho AZ Alkmaar
Phút 68: C. Stengs lập công cho AZ Alkmaar (kiến tạo: K. Smit)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
AZ Alkmaar · 3 thắng1 hòaADO Den Haag · 1 thắng
17/01/2021
AZ Alkmaar
2 - 1
ADO Den Haag
AA
26/10/2020
ADO Den Haag
2 - 2
AZ Alkmaar
Hòa
29/08/2020
ADO Den Haag
1 - 0
AZ Alkmaar
ADH
08/03/2020
AZ Alkmaar
4 - 0
ADO Den Haag
AA
22/09/2019
ADO Den Haag
0 - 1
AZ Alkmaar
AA
Phong độ & thống kê mùa giải
AZ Alkmaar
5 trận gần nhất
TTTTH
ADO Den Haag
5 trận gần nhất
BHTTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Excelsior
|1
|1
|0
|0
|+4
|3
|T
|2
|GO Ahead Eagles
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|3
|Telstar
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|…
|11
|Utrecht
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|AZ Alkmaar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Sparta Rotterdam
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|ADO Den Haag
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Groningen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)