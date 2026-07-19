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    Thống kê trận đấu Balingen 0-7 VfB Stuttgart: VfB Stuttgart thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân19/07/2026 21:33

    VfB Stuttgart giành chiến thắng đậm 7-0 trước Balingen. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng7 bàn
    5'
    J. Milosevic
    VfB Stuttgart
    26'
    J. Milosevic
    VfB Stuttgart
    42'
    C. Fuhrich
    VfB Stuttgart
    45'
    T. Tomas
    VfB Stuttgart
    59'
    L. Jovanovic
    VfB Stuttgart
    79'
    L. Jovanovic
    VfB Stuttgart
    89'
    J. Malanga
    VfB Stuttgart
    Thẻ phạt
    34'
    Balingen
    78'
    Balingen
    90'
    VfB Stuttgart
    Đồ thị diễn biến
    BalingenHT 45'VfB Stuttgart

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 5: J. Milosevic lập công cho VfB Stuttgart
    Phút 26: J. Milosevic lập công cho VfB Stuttgart
    Phút 42: C. Fuhrich lập công cho VfB Stuttgart
    Phút 45: T. Tomas lập công cho VfB Stuttgart
    Phút 59: L. Jovanovic lập công cho VfB Stuttgart
    Phút 79: L. Jovanovic lập công cho VfB Stuttgart
    Phút 89: J. Malanga lập công cho VfB Stuttgart

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Balingen · 0 thắng0 hòaVfB Stuttgart · 1 thắng
    12/08/2023
    Balingen
    0 - 4
    VfB Stuttgart
    VS

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Balingen
    5
    Trận
    3-1-1
    T-H-B
    13
    Ghi (TB 2.6)
    10
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Balingen 0-7 VfB Stuttgart: VfB Stuttgart thắng đậm thuyết phục
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