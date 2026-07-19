Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng7 bàn
5'
J. Milosevic
VfB Stuttgart
26'
J. Milosevic
VfB Stuttgart
59'
L. Jovanovic
VfB Stuttgart
79'
L. Jovanovic
VfB Stuttgart
Đồ thị diễn biến
BalingenHT 45'VfB Stuttgart
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 5: J. Milosevic lập công cho VfB Stuttgart
Phút 26: J. Milosevic lập công cho VfB Stuttgart
Phút 42: C. Fuhrich lập công cho VfB Stuttgart
Phút 45: T. Tomas lập công cho VfB Stuttgart
Phút 59: L. Jovanovic lập công cho VfB Stuttgart
Phút 79: L. Jovanovic lập công cho VfB Stuttgart
Phút 89: J. Malanga lập công cho VfB Stuttgart
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Balingen · 0 thắng0 hòaVfB Stuttgart · 1 thắng
12/08/2023
Balingen
0 - 4
VfB Stuttgart
VS
Phong độ & thống kê mùa giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)