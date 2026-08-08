Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
40'
D. Costelloe — kiến tạo J. Carragher
Wigan
81'
C. McGeehan — kiến tạo R. Cleary
Barnsley
Đồ thị diễn biến
BarnsleyHT 45'Wigan
Thống kê trận đấu
Barnsley kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Wigan vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Cameron McGeehan
Barnsley
1 bàn
Dara Costelloe
Wigan
1 bàn
James Carragher
Wigan
1 kiến tạo · điểm 7.5
Reyes Cleary
Barnsley
1 kiến tạo · điểm 7.2
Max Power
Wigan
Điểm 7.9
Rogan Ravenhill
Barnsley
Điểm 7.6
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Barnsley
8
Cameron McGeehanMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Barnsley
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Conor Hourihane
Wigan
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Gary Caldwell
Dự bị
Barnsley
30 Jonathan Bland28 Jake Andrassy7 Corey O'Keeffe37 Callum Hudson5 Jack Shepherd38 Noah Saunders34 Noah Philip Town
Wigan
27 Tobias Brenan12 Tom Watson15 Llyton Chapman53 Sam Bolland16 Archie Harris4 Jeremiah Mullen21 K'Marni Miller51 Harrison Rimmer17 Akeel Higgins
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 40: D. Costelloe lập công cho Wigan (kiến tạo: J. Carragher)
Phút 81: C. McGeehan lập công cho Barnsley (kiến tạo: R. Cleary)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Barnsley · 0 thắng4 hòaWigan · 1 thắng
18/03/2026
Barnsley
1 - 1
Wigan
Hòa
01/01/2026
Wigan
1 - 1
Barnsley
Hòa
29/03/2025
Wigan
1 - 1
Barnsley
Hòa
23/11/2024
Barnsley
0 - 1
Wigan
WIG
14/08/2024
Wigan
1 - 1
Barnsley
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)