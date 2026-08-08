Thống kê trận đấu Barnsley 1-1 (pen 6-5) Wigan: Barnsley thắng luân lưu nghẹt thở, giành chiến thắng, đi tiếp

Barnsley và Wigan hòa 1-1 sau 120 phút, Barnsley giành chiến thắng 6-5 ở loạt luân lưu. Cameron McGeehan là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.