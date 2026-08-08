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    Thống kê trận đấu Barnsley 1-1 (pen 6-5) Wigan: Barnsley thắng luân lưu nghẹt thở, giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 23:08

    Barnsley và Wigan hòa 1-1 sau 120 phút, Barnsley giành chiến thắng 6-5 ở loạt luân lưu. Cameron McGeehan là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    40'
    D. Costelloe — kiến tạo J. Carragher
    Wigan
    81'
    C. McGeehan — kiến tạo R. Cleary
    Barnsley
    Đồ thị diễn biến
    BarnsleyHT 45'Wigan

    Thống kê trận đấu

    BarnsleyThống kêWigan
    60%
    Kiểm soát bóng
    40%
    11
    Dứt điểm
    13
    4
    Trúng đích
    8
    9
    Phạt góc
    6
    9
    Phạm lỗi
    10
    1
    Việt vị
    2
    7
    Thủ môn cứu thua
    2
    Barnsley kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Wigan vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Cameron McGeehan
    Cameron McGeehan
    Barnsley
    1 bàn
    Dara Costelloe
    Dara Costelloe
    Wigan
    1 bàn
    James Carragher
    James Carragher
    Wigan
    1 kiến tạo · điểm 7.5
    Reyes Cleary
    Reyes Cleary
    Barnsley
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Max Power
    Max Power
    Wigan
    Điểm 7.9
    Rogan Ravenhill
    Rogan Ravenhill
    Barnsley
    Điểm 7.6

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Barnsley
    8
    Cameron McGeehanMOTM1 bàn
    7.6
    Rogan Ravenhill
    7.2
    Reyes Cleary1 KT
    7
    Sam Gale
    7
    Josh Earl
    6.9
    Luke Alker
    6.9
    Luca Connell
    6.9
    Jonathan Bland
    6.7
    Arley Kay
    6.7
    Patrick Kelly
    6.7
    Makenzie Kirk
    6.3
    Amani Richards
    6.3
    Noah Philip Town
    Wigan
    7.9
    Max Power
    7.5
    James Carragher1 KT
    7.3
    Dara Costelloe1 bàn
    7.2
    Jensen Weir
    6.9
    Morgan Fox
    6.7
    Chris Sze
    6.7
    Akeel Higgins
    6.6
    Connor Barrett
    6.5
    Archie Harris
    6.3
    Jon Mellish
    6.2
    Joe Walsh
    6.2
    Fraser Murray
    6.2
    Tobias Brenan
    6.2
    K'Marni Miller
    5.9
    Sonny Perkins

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Barnsley
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Conor Hourihane
    Wigan
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Gary Caldwell
    25
    Rogan Ravenhill
    2
    Arley Kay
    4
    Sam Gale
    32
    Josh Earl
    36
    Luke Alker
    8
    Cameron McGeehan
    48
    Luca Connell
    17
    Amani Richards
    22
    Patrick Kelly
    19
    Reyes Cleary
    9
    Makenzie Kirk
    1
    Joe Walsh
    23
    James Carragher
    3
    Morgan Fox
    22
    Jon Mellish
    2
    Connor Barrett
    8
    Max Power
    6
    Jensen Weir
    7
    Fraser Murray
    19
    Chris Sze
    11
    Dara Costelloe
    9
    Sonny Perkins
    Dự bị
    Barnsley
    30 Jonathan Bland28 Jake Andrassy7 Corey O'Keeffe37 Callum Hudson5 Jack Shepherd38 Noah Saunders34 Noah Philip Town
    Wigan
    27 Tobias Brenan12 Tom Watson15 Llyton Chapman53 Sam Bolland16 Archie Harris4 Jeremiah Mullen21 K'Marni Miller51 Harrison Rimmer17 Akeel Higgins

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 40: D. Costelloe lập công cho Wigan (kiến tạo: J. Carragher)
    Phút 81: C. McGeehan lập công cho Barnsley (kiến tạo: R. Cleary)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Barnsley · 0 thắng4 hòaWigan · 1 thắng
    18/03/2026
    Barnsley
    1 - 1
    Wigan
    Hòa
    01/01/2026
    Wigan
    1 - 1
    Barnsley
    Hòa
    29/03/2025
    Wigan
    1 - 1
    Barnsley
    Hòa
    23/11/2024
    Barnsley
    0 - 1
    Wigan
    WIG
    14/08/2024
    Wigan
    1 - 1
    Barnsley
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Barnsley
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Wigan
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Barnsley 1-1 (pen 6-5) Wigan: Barnsley thắng luân lưu nghẹt thở, giành chiến thắng, đi tiếp
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