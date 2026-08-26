Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
21'
A. Thibaut — kiến tạo C. McNeill
Crewe
89'
J. Ewusi — kiến tạo L. Billington
Crewe
Thẻ phạt
89'
R. Ravenhill (Unsportsmanlike conduct)
Barnsley
Đồ thị diễn biến
BarnsleyHT 45'Crewe
Thống kê trận đấu
Barnsley kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Corey O'Keeffe
Barnsley
1 bàn
Adrien Thibaut
Crewe
1 bàn
Tyrese Noslin
Barnsley
1 bàn
Reyes Cleary
Barnsley
1 bàn
Lewis Billington
Crewe
1 kiến tạo · điểm 7
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Barnsley
7.7
Corey O'KeeffeMOTM1 bàn
Crewe
7.7
Adrien ThibautMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Barnsley
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Daniel Stendel
Crewe
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Lee Bell
Dự bị
Barnsley
13 Clayton Taylor34 Noah Philip Town38 Noah Saunders39 Leo Farrell44 Tayo Dunne51 Kieran Flavell5 Jack Shepherd37 Callum Hudson17 Amani Richards
Crewe
2 Lewis Billington27 Patrick Mlynarski5 Mickey Demetriou14 Jordan Gibson36 Joel Ewusi35 Noah Bell9 Josh March7 Jack Lankester31 Luke Thomas
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 21: A. Thibaut lập công cho Crewe (kiến tạo: C. McNeill)
Phút 29: R. Cleary lập công cho Barnsley
Phút 31: T. Noslin lập công cho Barnsley
Phút 38: C. O'Keeffe lập công cho Barnsley
Phút 89: J. Ewusi lập công cho Crewe (kiến tạo: L. Billington)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Barnsley · 4 thắng1 hòaCrewe · 0 thắng
29/07/2023
Barnsley
2 - 1
Crewe
BAR
26/11/2022
Barnsley
3 - 0
Crewe
BAR
09/07/2022
Barnsley
0 - 0
Crewe
Hòa
22/08/2020
Crewe
0 - 2
Barnsley
BAR
05/01/2020
Crewe
1 - 3
Barnsley
BAR
Phong độ & thống kê mùa giải
Barnsley
5 trận gần nhất
THBHH
Crewe
5 trận gần nhất
BTTTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)