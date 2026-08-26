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    Thống kê trận đấu Barnsley 3-2 Crewe: Barnsley ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn26/08/2026 03:37

    Barnsley đã ngược dòng đánh bại Crewe 3-2. Corey O'Keeffe là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    21'
    A. Thibaut — kiến tạo C. McNeill
    Crewe
    29'
    R. Cleary
    Barnsley
    31'
    T. Noslin
    Barnsley
    38'
    C. O'Keeffe
    Barnsley
    89'
    J. Ewusi — kiến tạo L. Billington
    Crewe
    Thẻ phạt
    23'
    J. Bland (Foul)
    Barnsley
    89'
    R. Ravenhill (Unsportsmanlike conduct)
    Barnsley
    Đồ thị diễn biến
    BarnsleyHT 45'Crewe

    Thống kê trận đấu

    BarnsleyThống kêCrewe
    67%
    Kiểm soát bóng
    33%
    30
    Dứt điểm
    12
    8
    Trúng đích
    8
    20
    Phạt góc
    5
    9
    Phạm lỗi
    4
    1
    Việt vị
    0
    5
    Thủ môn cứu thua
    5
    Barnsley kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Corey O
    Corey O'Keeffe
    Barnsley
    1 bàn
    Adrien Thibaut
    Adrien Thibaut
    Crewe
    1 bàn
    Tyrese Noslin
    Tyrese Noslin
    Barnsley
    1 bàn
    Reyes Cleary
    Reyes Cleary
    Barnsley
    1 bàn
    J
    Joel Ewusi
    Crewe
    1 bàn
    Lewis Billington
    Lewis Billington
    Crewe
    1 kiến tạo · điểm 7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Barnsley
    7.7
    Corey O'KeeffeMOTM1 bàn
    7.3
    Tyrese Noslin1 bàn
    7.3
    Reyes Cleary1 bàn
    7.2
    Patrick Kelly
    7
    Jonathan Bland
    7
    Cameron McGeehan
    7
    Leo Farrell
    6.9
    Arley Kay
    6.9
    Luke Alker
    6.6
    Sam Gale
    6.2
    Rogan Ravenhill
    6.2
    Makenzie Kirk
    6.2
    Clayton Taylor
    6.2
    Noah Saunders
    5.6
    Noah Philip Town
    Crewe
    7.7
    Adrien ThibautMOTM1 bàn
    7.3
    Mickey Demetriou
    7.3
    Joel Ewusi1 bàn
    7.2
    Patrick Mlynarski
    7
    Lewis Billington1 KT
    6.9
    Charlie McNeill1 KT
    6.7
    Kyle Ure
    6.7
    Calum Agius
    6.6
    Tom Booth
    6.3
    Stan Dancey
    6.3
    Phil Croker
    6.3
    Joshua Stephenson
    6.2
    Reece Hutchinson
    6.2
    Jordan Gibson
    5.9
    Luke Offord
    5.3
    Luca Moore

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Barnsley
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Daniel Stendel
    Crewe
    Sơ đồ 5-3-2 · HLV Lee Bell
    25
    Rogan Ravenhill
    11
    Tyrese Noslin
    4
    Sam Gale
    2
    Arley Kay
    7
    Corey O'Keeffe
    30
    Jonathan Bland
    8
    Cameron McGeehan
    19
    Reyes Cleary
    22
    Patrick Kelly
    36
    Luke Alker
    9
    Makenzie Kirk
    1
    Tom Booth
    30
    Stan Dancey
    22
    Phil Croker
    6
    Luke Offord
    12
    Joshua Stephenson
    3
    Reece Hutchinson
    32
    Luca Moore
    4
    Kyle Ure
    20
    Calum Agius
    23
    Charlie McNeill
    29
    Adrien Thibaut
    Dự bị
    Barnsley
    13 Clayton Taylor34 Noah Philip Town38 Noah Saunders39 Leo Farrell44 Tayo Dunne51 Kieran Flavell5 Jack Shepherd37 Callum Hudson17 Amani Richards
    Crewe
    2 Lewis Billington27 Patrick Mlynarski5 Mickey Demetriou14 Jordan Gibson36 Joel Ewusi35 Noah Bell9 Josh March7 Jack Lankester31 Luke Thomas

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 21: A. Thibaut lập công cho Crewe (kiến tạo: C. McNeill)
    Phút 29: R. Cleary lập công cho Barnsley
    Phút 31: T. Noslin lập công cho Barnsley
    Phút 38: C. O'Keeffe lập công cho Barnsley
    Phút 89: J. Ewusi lập công cho Crewe (kiến tạo: L. Billington)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Barnsley · 4 thắng1 hòaCrewe · 0 thắng
    29/07/2023
    Barnsley
    2 - 1
    Crewe
    BAR
    26/11/2022
    Barnsley
    3 - 0
    Crewe
    BAR
    09/07/2022
    Barnsley
    0 - 0
    Crewe
    Hòa
    22/08/2020
    Crewe
    0 - 2
    Barnsley
    BAR
    05/01/2020
    Crewe
    1 - 3
    Barnsley
    BAR

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Barnsley
    5 trận gần nhất
    THBHH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Crewe
    5 trận gần nhất
    BTTTH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. CastellanosCastellanosWest Ham2 bàn
    2J. MorganJ. MorganWest Brom2 bàn
    3Y. SalechY. SalechCardiff2 bàn
    4Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 bàn
    5M. TouréM. TouréNorwich1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Y. SalechY. SalechCardiff1 kiến tạo
    2Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 kiến tạo
    3M. TouréM. TouréNorwich1 kiến tạo
    4A. BrooksA. BrooksNorwich1 kiến tạo
    5S. CareyS. CareyCharlton1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Barnsley 3-2 Crewe: Barnsley ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp
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