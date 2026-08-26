Thống kê trận đấu Barnsley 3-2 Crewe: Barnsley ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp

Barnsley đã ngược dòng đánh bại Crewe 3-2. Corey O'Keeffe là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.