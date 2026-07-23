Thống kê trận đấu Başakşehir 1-1 Inter Turku: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
16'
C. Jephta — kiến tạo J. Tuominen
Inter Turku
54'
E. Bayram — kiến tạo Y. Sari
Başakşehir
Đồ thị diễn biến
BaşakşehirHT 45'Inter Turku
Thống kê trận đấu
BaşakşehirThống kêInter Turku
Başakşehir kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng; Başakşehir vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Emin Bayram
Başakşehir
1 bàn
Clinton Jephta
Inter Turku
1 bàn
Yusuf Sarı
Başakşehir
1 kiến tạo · điểm 8.5
Jasse Tuominen
Inter Turku
1 kiến tạo · điểm 6.5
Eetu Huuhtanen
Inter Turku
Điểm 8.2
Muhammed Şengezer
Başakşehir
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Inter Turku
6.3
Jean Fiacre Kouamé Botué
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Başakşehir
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nuri Sahin
Inter Turku
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vesa-Pekka Vasara
Dự bị
Başakşehir
3 Jerome Opoku11 Abbosbek Fayzullaev9 Davie Selke10 Nuno Da Costa5 Berat Ayberk Özdemir1 Volkan Babacan98 Deniz Dilmen6 Onur Bulut15 Hamza Güreler
Inter Turku
4 Prosper Ahiabu24 Julius Tauriainen11 Jean Fiacre Kouamé Botué19 Iiro Järvinen12 Eero Vuorjoki36 Ville Seppä20 Axel Sandler30 Yeboah Amankwah25 Henri Salomaa
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 16: C. Jephta lập công cho Inter Turku (kiến tạo: J. Tuominen)
Phút 54: E. Bayram lập công cho Başakşehir (kiến tạo: Y. Sari)
Phong độ & thống kê mùa giải
Başakşehir
5 trận gần nhất
HTTH
Inter Turku
5 trận gần nhất
HHTHT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)