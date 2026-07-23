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    Thống kê trận đấu Başakşehir 1-1 Inter Turku: Hai đội chia điểm

    Tuệ Nhân23/07/2026 02:37

    Başakşehir và Inter Turku chia điểm với tỷ số 1-1. Emin Bayram là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    16'
    C. Jephta — kiến tạo J. Tuominen
    Inter Turku
    54'
    E. Bayram — kiến tạo Y. Sari
    Başakşehir
    Thẻ phạt
    46'
    O. Ba
    Başakşehir
    75'
    J. Tuominen
    Inter Turku
    90+2'
    J. Laine
    Inter Turku
    Đồ thị diễn biến
    BaşakşehirHT 45'Inter Turku

    Thống kê trận đấu

    BaşakşehirThống kêInter Turku
    68%
    Kiểm soát bóng
    32%
    25
    Dứt điểm
    13
    9
    Trúng đích
    5
    8
    Phạt góc
    1
    13
    Phạm lỗi
    9
    4
    Việt vị
    5
    3
    Thủ môn cứu thua
    8
    Başakşehir kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng; Başakşehir vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Emin Bayram
    Emin Bayram
    Başakşehir
    1 bàn
    Clinton Jephta
    Clinton Jephta
    Inter Turku
    1 bàn
    Yusuf Sarı
    Yusuf Sarı
    Başakşehir
    1 kiến tạo · điểm 8.5
    Jasse Tuominen
    Jasse Tuominen
    Inter Turku
    1 kiến tạo · điểm 6.5
    Eetu Huuhtanen
    Eetu Huuhtanen
    Inter Turku
    Điểm 8.2
    Muhammed Şengezer
    Muhammed Şengezer
    Başakşehir
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Başakşehir
    8.6
    Emin BayramMOTM1 bàn
    8.5
    Yusuf Sarı1 KT
    7.3
    Muhammed Şengezer
    7.3
    Umut Güneş
    7.2
    Eldor Shomurodov
    7
    Jerome Opoku
    6.9
    Ömer Ali Şahiner
    6.7
    Michał Karbownik
    6.6
    Olivier Kemen
    6.6
    Berat Ayberk Özdemir
    6.5
    Nuno Da Costa
    6.3
    Ousseynou Ba
    6.3
    Ivan Brnić
    6.3
    Bertuğ Yıldırım
    6.3
    Abbosbek Fayzullaev
    6.3
    Davie Selke
    Inter Turku
    8.2
    Eetu Huuhtanen
    8.2
    Clinton Jephta1 bàn
    7.3
    Janne-Pekka Laine
    7.3
    Antoin Loic Essomba
    7.2
    Ilari Kangasniemi
    7
    Luka Kuittinen
    6.9
    Jussi Niska
    6.7
    Prosper Ahiabu
    6.6
    Seth Saarinen
    6.6
    Bismark Ampofo
    6.5
    Jasse Tuominen1 KT
    6.5
    Julius Tauriainen
    6.3
    Jean Fiacre Kouamé Botué
    6.2
    Alie Conteh

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Başakşehir
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nuri Sahin
    Inter Turku
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vesa-Pekka Vasara
    16
    Muhammed Şengezer
    42
    Ömer Ali Şahiner
    23
    Emin Bayram
    27
    Ousseynou Ba
    33
    Michał Karbownik
    20
    Umut Güneş
    8
    Olivier Kemen
    7
    Yusuf Sarı
    14
    Eldor Shomurodov
    77
    Ivan Brnić
    91
    Bertuğ Yıldırım
    1
    Eetu Huuhtanen
    18
    Seth Saarinen
    22
    Luka Kuittinen
    21
    Ilari Kangasniemi
    2
    Jussi Niska
    9
    Jasse Tuominen
    14
    Janne-Pekka Laine
    17
    Bismark Ampofo
    23
    Antoin Loic Essomba
    10
    Alie Conteh
    16
    Clinton Jephta
    Dự bị
    Başakşehir
    3 Jerome Opoku11 Abbosbek Fayzullaev9 Davie Selke10 Nuno Da Costa5 Berat Ayberk Özdemir1 Volkan Babacan98 Deniz Dilmen6 Onur Bulut15 Hamza Güreler
    Inter Turku
    4 Prosper Ahiabu24 Julius Tauriainen11 Jean Fiacre Kouamé Botué19 Iiro Järvinen12 Eero Vuorjoki36 Ville Seppä20 Axel Sandler30 Yeboah Amankwah25 Henri Salomaa

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 16: C. Jephta lập công cho Inter Turku (kiến tạo: J. Tuominen)
    Phút 54: E. Bayram lập công cho Başakşehir (kiến tạo: Y. Sari)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Başakşehir
    5 trận gần nhất
    HTTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Inter Turku
    5 trận gần nhất
    HHTHT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5R. FerberR. FerberAtert Bissen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    3L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC0 kiến tạo
    5V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC0 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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