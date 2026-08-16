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    Thống kê trận đấu Basel 2-5 FC Barcelona: FC Barcelona thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn16/08/2026 23:27

    FC Barcelona giành chiến thắng đậm 5-2 trước Basel. Jesse Bisiwu là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.34. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng7 bàn
    34'
    Karim Adeyemi — kiến tạo Raphinha
    FC Barcelona
    43'
    Jean Doucoure — kiến tạo Jonas Harder
    Basel
    49'
    Hamza Abdelkarim
    FC Barcelona
    81'
    Lamine Yamal(pen)
    FC Barcelona
    84'
    Kazeem Olaigbe(pen)
    Basel
    89'
    Jesse Bisiwu — kiến tạo Dani Olmo
    FC Barcelona
    90+1'
    Jesse Bisiwu — kiến tạo Lamine Yamal
    FC Barcelona
    Thẻ phạt
    41'
    Jonas Harder
    Basel
    67'
    Aaron Malouda
    Basel
    Đồ thị diễn biến
    BaselHT 45'FC Barcelona

    Thống kê trận đấu

    BaselThống kêFC Barcelona
    29%
    Kiểm soát bóng
    71%
    6
    Dứt điểm
    23
    2
    Trúng đích
    6
    1
    Phạt góc
    7
    12
    Phạm lỗi
    7
    4
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    0
    FC Barcelona kiểm soát thế trận với 71% thời lượng cầm bóng; FC Barcelona vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Jesse Bisiwu
    Jesse Bisiwu
    FC Barcelona
    2 bàn
    Lamine Yamal
    Lamine Yamal
    FC Barcelona
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Hamza Abdelkarim
    Hamza Abdelkarim
    FC Barcelona
    1 bàn
    Karim Adeyemi
    Karim Adeyemi
    FC Barcelona
    1 bàn
    Kazeem Olaigbe
    Kazeem Olaigbe
    Basel
    1 bàn
    Jean Doucoure
    Jean Doucoure
    Basel
    1 bàn

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Basel
    7.09
    Kazeem Olaigbe1 bàn
    6.95
    Jean Doucoure1 bàn
    6.81
    Metinho
    6.59
    Becir Omeragic
    6.48
    Albian Ajeti
    6.34
    Philip Otele
    6.34
    Giacomo Koloto
    6.32
    Jonas Harder1 KT
    6.28
    Ludwig Malachowski Thorell
    6.26
    Aaron Malouda
    6.17
    Kevin Rüegg
    6.02
    Evann Senaya
    5.79
    Renato Widmer D'Autilia
    5.5
    Nicolas Vouilloz
    FC Barcelona
    8.34
    Jesse BisiwuMOTM2 bàn
    8.14
    Lamine Yamal1 bàn · 1 KT
    7.46
    Raphinha1 KT
    7.43
    Jules Koundé
    7.28
    Hamza Abdelkarim1 bàn
    7.23
    Karim Adeyemi1 bàn
    7.12
    Xavi Espart
    6.87
    Fermín López
    6.85
    Andreas Christensen
    6.81
    Dani Olmo1 KT
    6.81
    Marc Bernal
    6.74
    Gerard Martín
    6.58
    Anthony Gordon
    6.49
    Eric García
    6.45
    Alejandro Balde
    6.38
    Jordi Pesquer
    6.29
    Wojciech Szczesny
    6.28
    Pau Cubarsí
    6.2
    Ebrima Tunkara
    6.18
    Joan García
    5.86
    Brian Fariñas

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Basel
    Sơ đồ 4-3-3
    FC Barcelona
    Sơ đồ 4-2-3-1
    49
    Renato Widmer D'Autilia
    42
    Evann Senaya
    4
    Becir Omeragic
    3
    Nicolas Vouilloz
    27
    Kevin Rüegg
    41
    Jean Doucoure
    44
    Jonas Harder
    5
    Metinho
    7
    Philip Otele
    23
    Albian Ajeti
    17
    Aaron Malouda
    1
    Joan García
    24
    Eric García
    15
    Andreas Christensen
    18
    Gerard Martín
    3
    Alejandro Balde
    22
    Marc Bernal
    12
    Xavi Espart
    14
    Karim Adeyemi
    16
    Fermín López
    17
    Anthony Gordon
    11
    Raphinha
    Dự bị
    Basel
    6 Keigo Tsunemoto8 Ludwig Malachowski Thorell9 Zan Celar10 Xherdan Shaqiri11 Kazeem Olaigbe13 Mirko Salvi14 Andrej Bacanin18 Asane Sow24 Flavius Daniliuc
    FC Barcelona
    4 Álvaro Cortés5 Pau Cubarsí9 Hamza Abdelkarim10 Lamine Yamal13 Wojciech Szczesny19 Orian Goren20 Dani Olmo21 Brian Fariñas23 Jules Koundé

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 34: Karim Adeyemi lập công cho FC Barcelona (kiến tạo: Raphinha)
    Phút 43: Jean Doucoure lập công cho Basel (kiến tạo: Jonas Harder)
    Phút 49: Hamza Abdelkarim lập công cho FC Barcelona
    Phút 81: Lamine Yamal ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Barcelona
    Phút 84: Kazeem Olaigbe ghi bàn trên chấm phạt đền cho Basel
    Phút 89: Jesse Bisiwu lập công cho FC Barcelona (kiến tạo: Dani Olmo)
    Phút 91: Jesse Bisiwu lập công cho FC Barcelona (kiến tạo: Lamine Yamal)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Basel · 0 thắng1 hòaFC Barcelona · 1 thắng
    05/11/2008
    FC Barcelona
    1 - 1
    Basel
    Hòa
    23/10/2008
    Basel
    0 - 5
    FC Barcelona
    FB

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Basel
    5 trận gần nhất
    BH
    FC Barcelona
    5 trận gần nhất
    TTHTB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Basel 2-5 FC Barcelona: FC Barcelona thắng đậm thuyết phục
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