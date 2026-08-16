Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng7 bàn
34'
Karim Adeyemi — kiến tạo Raphinha
FC Barcelona
43'
Jean Doucoure — kiến tạo Jonas Harder
Basel
49'
Hamza Abdelkarim
FC Barcelona
81'
Lamine Yamal(pen)
FC Barcelona
89'
Jesse Bisiwu — kiến tạo Dani Olmo
FC Barcelona
90+1'
Jesse Bisiwu — kiến tạo Lamine Yamal
FC Barcelona
Đồ thị diễn biến
BaselHT 45'FC Barcelona
Thống kê trận đấu
BaselThống kêFC Barcelona
FC Barcelona kiểm soát thế trận với 71% thời lượng cầm bóng; FC Barcelona vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Jesse Bisiwu
FC Barcelona
2 bàn
Lamine Yamal
FC Barcelona
1 bàn · 1 kiến tạo
Hamza Abdelkarim
FC Barcelona
1 bàn
Karim Adeyemi
FC Barcelona
1 bàn
Kazeem Olaigbe
Basel
1 bàn
Jean Doucoure
Basel
1 bàn
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Basel
6.28
Ludwig Malachowski Thorell
5.79
Renato Widmer D'Autilia
FC Barcelona
8.34
Jesse BisiwuMOTM2 bàn
8.14
Lamine Yamal1 bàn · 1 KT
7.28
Hamza Abdelkarim1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Barcelona
Sơ đồ 4-2-3-1
49
Renato Widmer D'Autilia
Dự bị
Basel
6 Keigo Tsunemoto8 Ludwig Malachowski Thorell9 Zan Celar10 Xherdan Shaqiri11 Kazeem Olaigbe13 Mirko Salvi14 Andrej Bacanin18 Asane Sow24 Flavius Daniliuc
FC Barcelona
4 Álvaro Cortés5 Pau Cubarsí9 Hamza Abdelkarim10 Lamine Yamal13 Wojciech Szczesny19 Orian Goren20 Dani Olmo21 Brian Fariñas23 Jules Koundé
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 34: Karim Adeyemi lập công cho FC Barcelona (kiến tạo: Raphinha)
Phút 43: Jean Doucoure lập công cho Basel (kiến tạo: Jonas Harder)
Phút 49: Hamza Abdelkarim lập công cho FC Barcelona
Phút 81: Lamine Yamal ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Barcelona
Phút 84: Kazeem Olaigbe ghi bàn trên chấm phạt đền cho Basel
Phút 89: Jesse Bisiwu lập công cho FC Barcelona (kiến tạo: Dani Olmo)
Phút 91: Jesse Bisiwu lập công cho FC Barcelona (kiến tạo: Lamine Yamal)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Basel · 0 thắng1 hòaFC Barcelona · 1 thắng
05/11/2008
FC Barcelona
1 - 1
Basel
Hòa
23/10/2008
Basel
0 - 5
FC Barcelona
FB
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Barcelona
5 trận gần nhất
TTHTB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)