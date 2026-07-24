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    Thống kê trận đấu Bate Borisov 1-1 FC Sion: Hai đội chia điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 01:52

    Bate Borisov và FC Sion chia điểm với tỷ số 1-1. Vladislav Varaksa là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    16'
    V. Varaksa — kiến tạo E. Rusakov
    Bate Borisov
    42'
    W. Boteli — kiến tạo R. Nivokazi
    FC Sion
    Thẻ phạt
    32'
    V. Yatskevich
    Bate Borisov
    82'
    E. Puerto
    Bate Borisov
    84'
    D. Rrudhani
    FC Sion
    Đồ thị diễn biến
    Bate BorisovHT 45'FC Sion

    Thống kê trận đấu

    Bate BorisovThống kêFC Sion
    33%
    Kiểm soát bóng
    67%
    7
    Dứt điểm
    22
    2
    Trúng đích
    7
    0
    Phạt góc
    7
    11
    Phạm lỗi
    9
    0
    Việt vị
    1
    6
    Thủ môn cứu thua
    1
    FC Sion kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng; FC Sion vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Vladislav Varaksa
    Vladislav Varaksa
    Bate Borisov
    1 bàn
    Winsley Boteli Mokango
    Winsley Boteli Mokango
    FC Sion
    1 bàn
    Egor Rusakov
    Egor Rusakov
    Bate Borisov
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Rilind Nivokazi
    Rilind Nivokazi
    FC Sion
    1 kiến tạo · điểm 6.5
    Noé Sow
    Noé Sow
    FC Sion
    Điểm 7.6
    Danila Sokol
    Danila Sokol
    Bate Borisov
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Bate Borisov
    8.2
    Vladislav VaraksaMOTM1 bàn
    7.2
    Danila Sokol
    7
    Egor Kress
    7
    Kirill Kaplenko
    6.9
    Maksim Sakuta
    6.9
    Egor Rusakov1 KT
    6.7
    Victorien Angban
    6.7
    Nikolay Bochko
    6.7
    Luka Đorđević
    6.6
    Nikita Neskoromnyi
    6.5
    Yuri Kovalev
    6.3
    Ivan Mikhnyuk
    6.2
    Artem Rakhmanov
    5.9
    Vladislav Yatskevich
    5.9
    Erick Puerto
    FC Sion
    7.6
    Noé Sow
    7.3
    Winsley Boteli Mokango1 bàn
    7.2
    Ali Kabacalman
    7.2
    Baltazar
    7.2
    Ylyas Chouaref
    6.9
    Anthony Racioppi
    6.9
    Jan Kronig
    6.7
    Liam Scott Chipperfield
    6.6
    Théo Berdayes
    6.5
    Franck Surdez
    6.5
    Rilind Nivokazi1 KT
    6.5
    Josias Lukembila
    6.2
    Numa Lavanchy
    6.2
    Nias Hefti

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Bate Borisov
    Sơ đồ 5-3-2 · HLV Vitali Rogozhkin
    FC Sion
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Didier Tholot
    16
    Danila Sokol
    17
    Yuri Kovalev
    28
    Ivan Mikhnyuk
    33
    Artem Rakhmanov
    5
    Maksim Sakuta
    25
    Nikita Neskoromnyi
    52
    Egor Kress
    55
    Kirill Kaplenko
    10
    Egor Rusakov
    26
    Vladislav Varaksa
    24
    Vladislav Yatskevich
    1
    Anthony Racioppi
    14
    Numa Lavanchy
    5
    Noé Sow
    17
    Jan Kronig
    20
    Nias Hefti
    88
    Ali Kabacalman
    8
    Baltazar
    7
    Ylyas Chouaref
    13
    Winsley Boteli Mokango
    19
    Franck Surdez
    33
    Rilind Nivokazi
    Dự bị
    Bate Borisov
    7 Victorien Angban37 Erick Puerto23 Nikolay Bochko35 Arseniy Skopets42 Andrey Zhurin88 Pavel Dubovskiy13 Yaroslav Khramtsevich18 Platon Kolosovskiy21 Marat Titov
    FC Sion
    9 Josias Lukembila21 Liam Scott Chipperfield12 Francesco Ruberto40 Simon Caillet6 Marquinhos Cipriano29 Théo Berdayes37 Fode Sylla38 Ryan Kessler77 Donat Rrudhani

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 16: V. Varaksa lập công cho Bate Borisov (kiến tạo: E. Rusakov)
    Phút 42: W. Boteli lập công cho FC Sion (kiến tạo: R. Nivokazi)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Bate Borisov
    5 trận gần nhất
    HHHB
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới
    FC Sion
    5 trận gần nhất
    HTTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Bate Borisov 1-1 FC Sion: Hai đội chia điểm
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