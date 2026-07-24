Thống kê trận đấu Bate Borisov 1-1 FC Sion: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
16'
V. Varaksa — kiến tạo E. Rusakov
Bate Borisov
42'
W. Boteli — kiến tạo R. Nivokazi
FC Sion
Thẻ phạt
32'
V. Yatskevich
Bate Borisov
Đồ thị diễn biến
Bate BorisovHT 45'FC Sion
Thống kê trận đấu
Bate BorisovThống kêFC Sion
FC Sion kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng; FC Sion vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Vladislav Varaksa
Bate Borisov
1 bàn
Winsley Boteli Mokango
FC Sion
1 bàn
Egor Rusakov
Bate Borisov
1 kiến tạo · điểm 6.9
Rilind Nivokazi
FC Sion
1 kiến tạo · điểm 6.5
Noé Sow
FC Sion
Điểm 7.6
Danila Sokol
Bate Borisov
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Bate Borisov
8.2
Vladislav VaraksaMOTM1 bàn
FC Sion
7.3
Winsley Boteli Mokango1 bàn
6.7
Liam Scott Chipperfield
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Bate Borisov
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Vitali Rogozhkin
FC Sion
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Didier Tholot
Dự bị
Bate Borisov
7 Victorien Angban37 Erick Puerto23 Nikolay Bochko35 Arseniy Skopets42 Andrey Zhurin88 Pavel Dubovskiy13 Yaroslav Khramtsevich18 Platon Kolosovskiy21 Marat Titov
FC Sion
9 Josias Lukembila21 Liam Scott Chipperfield12 Francesco Ruberto40 Simon Caillet6 Marquinhos Cipriano29 Théo Berdayes37 Fode Sylla38 Ryan Kessler77 Donat Rrudhani
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 16: V. Varaksa lập công cho Bate Borisov (kiến tạo: E. Rusakov)
Phút 42: W. Boteli lập công cho FC Sion (kiến tạo: R. Nivokazi)
Phong độ & thống kê mùa giải
Bate Borisov
5 trận gần nhất
HHHB
FC Sion
5 trận gần nhất
HTTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)