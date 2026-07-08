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    Thống kê trận đấu Beitar Jerusalem 1-2 Austria Vienna: Austria Vienna ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn07/08/2026 02:25

    Austria Vienna đã ngược dòng đánh bại Beitar Jerusalem 2-1. Samuel Sahin-Radlinger là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    19'
    N. Muche
    Beitar Jerusalem
    45'
    V. Markovic
    Austria Vienna
    70'
    S. Saljic — kiến tạo D. Nnodim
    Austria Vienna
    Thẻ phạt
    27'
    P. Maybach
    Austria Vienna
    45+3'
    B. Carabali
    Beitar Jerusalem
    75'
    N. Muche
    Beitar Jerusalem
    79'
    L. Gadrani
    Beitar Jerusalem
    83'
    R. Ranftl
    Austria Vienna
    86'
    M. Schablas
    Austria Vienna
    90+2'
    J. Kalu
    Beitar Jerusalem
    Đồ thị diễn biến
    Beitar JerusalemHT 45'Austria Vienna

    Thống kê trận đấu

    Beitar JerusalemThống kêAustria Vienna
    69%
    Kiểm soát bóng
    31%
    13
    Dứt điểm
    9
    5
    Trúng đích
    5
    4
    Phạt góc
    1
    18
    Phạm lỗi
    15
    3
    Việt vị
    3
    3
    Thủ môn cứu thua
    4
    Beitar Jerusalem kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng, nhưng Beitar Jerusalem lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Sanel Saljic
    Sanel Saljic
    Austria Vienna
    1 bàn
    Vasilije Markovic
    Vasilije Markovic
    Austria Vienna
    1 bàn
    Noam Muche
    Noam Muche
    Beitar Jerusalem
    1 bàn
    Daniel Nnodim
    Daniel Nnodim
    Austria Vienna
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Samuel Sahin-Radlinger
    Samuel Sahin-Radlinger
    Austria Vienna
    Điểm 8
    Miguel Silva
    Miguel Silva
    Beitar Jerusalem
    Điểm 7.6

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Beitar Jerusalem
    7.6
    Miguel Silva
    7.5
    Nana Antwi
    7.5
    Yarden Cohen
    7.3
    Tomer Yosefi
    7.2
    Yarden Shua
    7
    Gil Cohen
    7
    Boris Enow
    6.6
    Brayan Carabalí
    6.6
    Noam Muche1 bàn
    6.6
    Luka Gadrani
    6.6
    Johnbosco Samuel Kalu
    6.5
    Daniel Worko
    6.5
    Omer Atzili
    6.3
    Timothy Muzie
    6.3
    Eugene Ansah
    6.2
    Shon Weissman
    Austria Vienna
    8
    Samuel Sahin-RadlingerMOTM
    7.9
    Sanel Saljic1 bàn
    7.7
    Vasilije Markovic1 bàn
    7.3
    Matteo Schablas
    7
    Florian Wustinger
    6.9
    Daniel Nnodim1 KT
    6.9
    Reinhold Ranftl
    6.9
    Aleksandar Dragović
    6.9
    Moritz Wels
    6.5
    Jonas Feddersen
    6.5
    Manfred Fischer
    6.3
    Johannes Handl
    6.3
    Julian Hettwer
    6.3
    Kelvin Boateng
    6.2
    Buhari Ibrahim
    6.2
    Philipp Maybach

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Beitar Jerusalem
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Almog Cohen
    Austria Vienna
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Stephan Helm
    55
    Miguel Silva
    2
    Nana Antwi
    4
    Brayan Carabalí
    5
    Gil Cohen
    16
    Yarden Cohen
    15
    Noam Muche
    40
    Boris Enow
    26
    Daniel Worko
    77
    Omer Atzili
    19
    Shon Weissman
    7
    Yarden Shua
    1
    Samuel Sahin-Radlinger
    3
    Buhari Ibrahim
    46
    Johannes Handl
    4
    Jonas Feddersen
    40
    Daniel Nnodim
    7
    Vasilije Markovic
    6
    Philipp Maybach
    21
    Matteo Schablas
    30
    Manfred Fischer
    20
    Julian Hettwer
    14
    Kelvin Boateng
    Dự bị
    Beitar Jerusalem
    22 Yehonatan Ozer33 Dvir Nir14 Roey Elimelech25 Liel Deri44 Luka Gadrani8 Ziv Ben Shimol11 Timothy Muzie24 Nadav Markovitch30 Tomer Yosefi
    Austria Vienna
    99 Mirko Kos15 Aleksandar Dragović44 Valentin Toifl16 Lee Kang-hee17 Lee Tae-seok22 Florian Wustinger26 Reinhold Ranftl74 Hasan Deshishku10 Sanel Saljic

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 19: N. Muche lập công cho Beitar Jerusalem
    Phút 45: V. Markovic lập công cho Austria Vienna
    Phút 70: S. Saljic lập công cho Austria Vienna (kiến tạo: D. Nnodim)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Beitar Jerusalem
    5 trận gần nhất
    BBTHT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    3
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Beitar Jerusalem 1-2 Austria Vienna: Austria Vienna ngược dòng ngoạn mục
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