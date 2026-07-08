Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
45'
V. Markovic
Austria Vienna
70'
S. Saljic — kiến tạo D. Nnodim
Austria Vienna
Thẻ phạt
45+3'
B. Carabali
Beitar Jerusalem
79'
L. Gadrani
Beitar Jerusalem
86'
M. Schablas
Austria Vienna
Đồ thị diễn biến
Beitar JerusalemHT 45'Austria Vienna
Thống kê trận đấu
Beitar JerusalemThống kêAustria Vienna
Beitar Jerusalem kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng, nhưng Beitar Jerusalem lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Sanel Saljic
Austria Vienna
1 bàn
Vasilije Markovic
Austria Vienna
1 bàn
Noam Muche
Beitar Jerusalem
1 bàn
Daniel Nnodim
Austria Vienna
1 kiến tạo · điểm 6.9
Samuel Sahin-Radlinger
Austria Vienna
Điểm 8
Miguel Silva
Beitar Jerusalem
Điểm 7.6
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Austria Vienna
8
Samuel Sahin-RadlingerMOTM
7.7
Vasilije Markovic1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Beitar Jerusalem
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Almog Cohen
Austria Vienna
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Stephan Helm
Dự bị
Beitar Jerusalem
22 Yehonatan Ozer33 Dvir Nir14 Roey Elimelech25 Liel Deri44 Luka Gadrani8 Ziv Ben Shimol11 Timothy Muzie24 Nadav Markovitch30 Tomer Yosefi
Austria Vienna
99 Mirko Kos15 Aleksandar Dragović44 Valentin Toifl16 Lee Kang-hee17 Lee Tae-seok22 Florian Wustinger26 Reinhold Ranftl74 Hasan Deshishku10 Sanel Saljic
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 19: N. Muche lập công cho Beitar Jerusalem
Phút 45: V. Markovic lập công cho Austria Vienna
Phút 70: S. Saljic lập công cho Austria Vienna (kiến tạo: D. Nnodim)
Phong độ & thống kê mùa giải
Beitar Jerusalem
5 trận gần nhất
BBTHT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)