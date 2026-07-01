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    Thống kê trận đấu Beitar Jerusalem 2-3 (pen 4-3) AEK Larnaca: AEK Larnaca thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

    Đại Ngàn31/07/2026 03:17

    Beitar Jerusalem và AEK Larnaca hòa 2-3 sau 120 phút, AEK Larnaca giành chiến thắng 4-3 ở loạt luân lưu. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    26'
    H. Milicevic(pen)
    AEK Larnaca
    45+2'
    O. Atzili(pen)
    Beitar Jerusalem
    52'
    H. Milicevic
    AEK Larnaca
    87'
    O. Atzili — kiến tạo N. Antwi
    Beitar Jerusalem
    90+2'
    R. Bajic
    AEK Larnaca
    Thẻ phạt
    41'
    A. Cohen
    Beitar Jerusalem
    49'
    N. Muche (Tripping)
    Beitar Jerusalem
    51'
    B. Carabali (Tripping)
    Beitar Jerusalem
    68'
    Y. Cohen (Tripping)
    Beitar Jerusalem
    69'
    D. Worko (Holding)
    Beitar Jerusalem
    90+5'
    Y. Shua (Foul)
    Beitar Jerusalem
    103'
    Z. Adoni (Holding)
    AEK Larnaca
    105+1'
    G. Ekpolo (Tripping)
    AEK Larnaca
    115'
    N. Antwi (Foul)
    Beitar Jerusalem
    118'
    H. Milicevic (Delay of game)
    AEK Larnaca
    Đồ thị diễn biến
    Beitar JerusalemHT 45'AEK Larnaca

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Beitar Jerusalem
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Almog Cohen
    AEK Larnaca
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mauro Camoranesi
    55
    Miguel Silva
    2
    Nana Antwi
    4
    Brayan Carabalí
    5
    Gil Cohen
    16
    Yarden Cohen
    15
    Noam Muche
    40
    Boris Enow
    26
    Daniel Worko
    77
    Omer Atzili
    19
    Shon Weissman
    9
    Johnbosco Samuel Kalu
    51
    Andreas Paraskevas
    21
    Jorge Miramón
    15
    Hrvoje Miličević
    4
    Enric Saborit
    13
    Yahav Garfinkel
    6
    Ivan Chavdarov Pankov
    7
    Gus Ledes
    14
    Amor Layouni
    20
    Jan Repas
    8
    Youssef Amyn
    11
    Riad Bajić
    Dự bị
    Beitar Jerusalem
    13 Eugene Ansah11 Timothy Muzie25 Liel Deri8 Ziv Ben Shimol7 Yarden Shua22 Yehonatan Ozer33 Dvir Nir14 Roey Elimelech44 Luka Gadrani
    AEK Larnaca
    22 Godswill Ekpolo17 Kostas Pileas10 Waldo Rubio Marín44 Zacharias Adoni9 Đorđe Ivanović1 Vedad Muftić99 Dimitris Dimitriou25 Chambos Kyriakou29 Giorgos Naoum

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 26: H. Milicevic ghi bàn trên chấm phạt đền cho AEK Larnaca
    Phút 47: O. Atzili ghi bàn trên chấm phạt đền cho Beitar Jerusalem
    Phút 52: H. Milicevic lập công cho AEK Larnaca
    Phút 87: O. Atzili lập công cho Beitar Jerusalem (kiến tạo: N. Antwi)
    Phút 92: R. Bajic lập công cho AEK Larnaca

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Beitar Jerusalem · 1 thắng1 hòaAEK Larnaca · 0 thắng
    23/07/2026
    AEK Larnaca
    0 - 1
    Beitar Jerusalem
    BJ
    22/07/2021
    Beitar Jerusalem
    0 - 0
    AEK Larnaca
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Beitar Jerusalem
    5 trận gần nhất
    BTHTH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
    AEK Larnaca
    5 trận gần nhất
    TBHBB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Beitar Jerusalem 2-3 (pen 4-3) AEK Larnaca: AEK Larnaca thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu
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