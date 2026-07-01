Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
26'
H. Milicevic(pen)
AEK Larnaca
45+2'
O. Atzili(pen)
Beitar Jerusalem
87'
O. Atzili — kiến tạo N. Antwi
Beitar Jerusalem
Thẻ phạt
49'
N. Muche (Tripping)
Beitar Jerusalem
51'
B. Carabali (Tripping)
Beitar Jerusalem
68'
Y. Cohen (Tripping)
Beitar Jerusalem
69'
D. Worko (Holding)
Beitar Jerusalem
90+5'
Y. Shua (Foul)
Beitar Jerusalem
103'
Z. Adoni (Holding)
AEK Larnaca
105+1'
G. Ekpolo (Tripping)
AEK Larnaca
115'
N. Antwi (Foul)
Beitar Jerusalem
118'
H. Milicevic (Delay of game)
AEK Larnaca
Đồ thị diễn biến
Beitar JerusalemHT 45'AEK Larnaca
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Beitar Jerusalem
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Almog Cohen
AEK Larnaca
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mauro Camoranesi
Dự bị
Beitar Jerusalem
13 Eugene Ansah11 Timothy Muzie25 Liel Deri8 Ziv Ben Shimol7 Yarden Shua22 Yehonatan Ozer33 Dvir Nir14 Roey Elimelech44 Luka Gadrani
AEK Larnaca
22 Godswill Ekpolo17 Kostas Pileas10 Waldo Rubio Marín44 Zacharias Adoni9 Đorđe Ivanović1 Vedad Muftić99 Dimitris Dimitriou25 Chambos Kyriakou29 Giorgos Naoum
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 26: H. Milicevic ghi bàn trên chấm phạt đền cho AEK Larnaca
Phút 47: O. Atzili ghi bàn trên chấm phạt đền cho Beitar Jerusalem
Phút 52: H. Milicevic lập công cho AEK Larnaca
Phút 87: O. Atzili lập công cho Beitar Jerusalem (kiến tạo: N. Antwi)
Phút 92: R. Bajic lập công cho AEK Larnaca
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Beitar Jerusalem · 1 thắng1 hòaAEK Larnaca · 0 thắng
23/07/2026
AEK Larnaca
0 - 1
Beitar Jerusalem
BJ
22/07/2021
Beitar Jerusalem
0 - 0
AEK Larnaca
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Beitar Jerusalem
5 trận gần nhất
BTHTH
AEK Larnaca
5 trận gần nhất
TBHBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)