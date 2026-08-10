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    Thống kê trận đấu Benfica 2-2 Academico Viseu: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn10/08/2026 04:28

    Benfica và Academico Viseu chia điểm với tỷ số 2-2. Gianluca Prestianni là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    10'
    V. Pavlidis — kiến tạo G. Prestianni
    Benfica
    55'
    R. Pereira — kiến tạo C. Kahraman
    Academico Viseu
    58'
    G. Prestianni — kiến tạo E. Barrenechea
    Benfica
    67'
    Andre Clovis — kiến tạo Robinho
    Academico Viseu
    Thẻ phạt
    15'
    A. Mestanza (Roughing)
    Academico Viseu
    19'
    A. Correia (Roughing)
    Academico Viseu
    25'
    G. Sudakov (Roughing)
    Benfica
    45+1'
    T. Araujo (Roughing)
    Benfica
    79'
    A. Ceitil (Roughing)
    Academico Viseu
    90+2'
    I. Milioransa (Tripping)
    Academico Viseu
    Đồ thị diễn biến
    BenficaHT 45'Academico Viseu

    Thống kê trận đấu

    BenficaThống kêAcademico Viseu
    62%
    Kiểm soát bóng
    38%
    28
    Dứt điểm
    8
    11
    Trúng đích
    4
    10
    Phạt góc
    2
    13
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    2
    2
    Thủ môn cứu thua
    8
    Benfica kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng; Benfica vượt trội về số cú sút trúng đích (11).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Gianluca Prestianni
    Gianluca Prestianni
    Benfica
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Rúben Pereira
    Rúben Pereira
    Academico Viseu
    1 bàn
    Vangelis Pavlidis
    Vangelis Pavlidis
    Benfica
    1 bàn
    André Clóvis
    André Clóvis
    Academico Viseu
    1 bàn
    Enzo Barrenechea
    Enzo Barrenechea
    Benfica
    1 kiến tạo · điểm 7.7
    Robinho
    Robinho
    Academico Viseu
    1 kiến tạo · điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Benfica
    9.6
    Gianluca PrestianniMOTM1 bàn · 1 KT
    7.7
    Enzo Barrenechea1 KT
    7.6
    Vangelis Pavlidis1 bàn
    7.3
    Clément Lenglet
    7.3
    Andreas Schjelderup
    7.2
    Samuel Soares
    7.2
    Rafa Silva
    7
    Alexander Bah
    6.9
    Tomás Araújo
    6.9
    Leandro Barreiro
    6.9
    Richard Ríos
    6.7
    Dodi Lukebakio
    6.6
    Amar Dedić
    6.3
    Samuel Dahl
    6.2
    Georgiy Sudakov
    6.2
    Jhon Durán
    Academico Viseu
    8.7
    Ewerton
    8.7
    Rúben Pereira1 bàn
    7.3
    Robinho1 KT
    7.3
    João Guilherme
    7.3
    André Clóvis1 bàn
    7
    Cihan Kahraman1 KT
    6.9
    Anthony Correia
    6.9
    Alejandro Mestanza
    6.6
    Álvaro Zamora
    6.6
    Pedro Barcelos
    6.5
    André Ceitil
    6.5
    Cristian Ferreira
    6.5
    Dominik Steczyk
    6.3
    Lorougnon Gohi
    6.2
    Soufiane Messeguem
    5.9
    Igor Milioransa

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Benfica
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva
    Academico Viseu
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bruno Pinheiro
    24
    Samuel Soares
    6
    Alexander Bah
    44
    Tomás Araújo
    2
    Clément Lenglet
    26
    Samuel Dahl
    18
    Leandro Barreiro
    5
    Enzo Barrenechea
    27
    Rafa Silva
    10
    Georgiy Sudakov
    25
    Gianluca Prestianni
    14
    Vangelis Pavlidis
    98
    Ewerton
    75
    Robinho
    41
    Anthony Correia
    44
    Rúben Pereira
    66
    Igor Milioransa
    14
    Soufiane Messeguem
    45
    Alejandro Mestanza
    8
    Cihan Kahraman
    31
    João Guilherme
    33
    André Clóvis
    10
    Álvaro Zamora
    Dự bị
    Benfica
    1 Anatoliy Trubin17 Amar Dedić62 José Neto33 Gabriel Indio21 Andreas Schjelderup13 Jakub Kamiński20 Richard Ríos73 Miguel Figueiredo11 Dodi Lukebakio
    Academico Viseu
    58 Matheus Sampaio1 Marcos Lavín5 Pedro Barcelos2 Nikolaos Michelis18 Cristian Ferreira29 Andro Babić78 Simao Silva22 Nils Mortimer21 Tomás Domingos

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 10: V. Pavlidis lập công cho Benfica (kiến tạo: G. Prestianni)
    Phút 55: R. Pereira lập công cho Academico Viseu (kiến tạo: C. Kahraman)
    Phút 58: G. Prestianni lập công cho Benfica (kiến tạo: E. Barrenechea)
    Phút 67: Andre Clovis lập công cho Academico Viseu (kiến tạo: Robinho)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Benfica
    5 trận gần nhất
    HTTTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Academico Viseu
    5 trận gần nhất
    HHBHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1FC Porto1100+23T
    2Maritimo1100+13T
    3Arouca1100+13T
    12Moreirense000000
    13Benfica000000
    14SC Braga000000
    16Casa Pia1001-10B
    17Academico Viseu000000
    18Alverca1001-20B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 bàn
    2B. SouzaB. SouzaEstrela1 bàn
    3F. IoannidisF. IoannidisSporting CP1 bàn
    4BarberoBarberoArouca1 bàn
    5G. KoutsiasG. KoutsiasFamalicao1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 kiến tạo
    2Pedro CarvalhoPedro CarvalhoEstoril1 kiến tạo
    3RobinhoRobinhoEstrela1 kiến tạo
    4I. StoicaI. StoicaEstrela1 kiến tạo
    5Gil DiasGil DiasFamalicao1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Benfica 2-2 Academico Viseu: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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