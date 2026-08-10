Thống kê trận đấu Benfica 2-2 Academico Viseu: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Benfica và Academico Viseu chia điểm với tỷ số 2-2. Gianluca Prestianni là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.