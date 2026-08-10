Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
10'
V. Pavlidis — kiến tạo G. Prestianni
Benfica
55'
R. Pereira — kiến tạo C. Kahraman
Academico Viseu
58'
G. Prestianni — kiến tạo E. Barrenechea
Benfica
67'
Andre Clovis — kiến tạo Robinho
Academico Viseu
Thẻ phạt
15'
A. Mestanza (Roughing)
Academico Viseu
19'
A. Correia (Roughing)
Academico Viseu
25'
G. Sudakov (Roughing)
Benfica
45+1'
T. Araujo (Roughing)
Benfica
79'
A. Ceitil (Roughing)
Academico Viseu
90+2'
I. Milioransa (Tripping)
Academico Viseu
Đồ thị diễn biến
BenficaHT 45'Academico Viseu
Thống kê trận đấu
BenficaThống kêAcademico Viseu
Benfica kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng; Benfica vượt trội về số cú sút trúng đích (11).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Gianluca Prestianni
Benfica
1 bàn · 1 kiến tạo
Rúben Pereira
Academico Viseu
1 bàn
Vangelis Pavlidis
Benfica
1 bàn
André Clóvis
Academico Viseu
1 bàn
Enzo Barrenechea
Benfica
1 kiến tạo · điểm 7.7
Robinho
Academico Viseu
1 kiến tạo · điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Benfica
9.6
Gianluca PrestianniMOTM1 bàn · 1 KT
7.6
Vangelis Pavlidis1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Benfica
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva
Academico Viseu
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bruno Pinheiro
Dự bị
Benfica
1 Anatoliy Trubin17 Amar Dedić62 José Neto33 Gabriel Indio21 Andreas Schjelderup13 Jakub Kamiński20 Richard Ríos73 Miguel Figueiredo11 Dodi Lukebakio
Academico Viseu
58 Matheus Sampaio1 Marcos Lavín5 Pedro Barcelos2 Nikolaos Michelis18 Cristian Ferreira29 Andro Babić78 Simao Silva22 Nils Mortimer21 Tomás Domingos
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 10: V. Pavlidis lập công cho Benfica (kiến tạo: G. Prestianni)
Phút 55: R. Pereira lập công cho Academico Viseu (kiến tạo: C. Kahraman)
Phút 58: G. Prestianni lập công cho Benfica (kiến tạo: E. Barrenechea)
Phút 67: Andre Clovis lập công cho Academico Viseu (kiến tạo: Robinho)
Phong độ & thống kê mùa giải
Benfica
5 trận gần nhất
HTTTB
Academico Viseu
5 trận gần nhất
HHBHT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|FC Porto
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|2
|Maritimo
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|3
|Arouca
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|…
|12
|Moreirense
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Benfica
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|SC Braga
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
|16
|Casa Pia
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|17
|Academico Viseu
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|Alverca
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|B
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)