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    Thống kê trận đấu Benfica 3-1 Aarhus: V. Pavlidis tỏa sáng, Benfica giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn21/08/2026 03:58

    Benfica vượt qua Aarhus với tỷ số 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    2'
    Rafa Silva
    Benfica
    31'
    L. Barreiro
    Benfica
    36'
    S. Jorgensen — kiến tạo J. Andersen
    Aarhus
    45+2'
    V. Pavlidis(pen)
    Benfica
    Thẻ phạt
    9'
    L. Barreiro (Roughing)
    Benfica
    24'
    T. Araujo (Holding)
    Benfica
    83'
    S. Tchamche (Tripping)
    Aarhus
    Đồ thị diễn biến
    BenficaHT 45'Aarhus

    Thống kê trận đấu

    BenficaThống kêAarhus
    70%
    Kiểm soát bóng
    30%
    12
    Trúng đích
    1
    10
    Phạt góc
    1
    9
    Phạm lỗi
    16
    1
    Việt vị
    0
    Benfica kiểm soát thế trận với 70% thời lượng cầm bóng; Benfica vượt trội về số cú sút trúng đích (12).

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Benfica
    Sơ đồ 4-1-3-2 · HLV Marco Silva
    Aarhus
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Jakob Poulsen
    24
    Samuel Soares
    6
    Alexander Bah
    2
    Clément Lenglet
    44
    Tomás Araújo
    26
    Samuel Dahl
    18
    Leandro Barreiro
    25
    Gianluca Prestianni
    5
    Enzo Barrenechea
    10
    Georgiy Sudakov
    14
    Vangelis Pavlidis
    27
    Rafa Silva
    21
    Mads Hedenstad
    25
    Colin Rösler
    44
    Mouhammade Camara
    19
    Eric Kahl
    26
    Jacob Andersen
    8
    Sebastian Jørgensen
    10
    Kristian Arnstad
    4
    Magnus Knudsen
    39
    Frederik Emmery
    31
    Tobias Bech
    28
    James Bogere
    Dự bị
    Benfica
    1 Anatoliy Trubin33 Gabriel Indio58 Daniel Banjaqui62 José Neto8 Fredrik Aursnes11 Dodi Lukebakio13 Jakub Kamiński16 Manu Silva20 Richard Ríos
    Aarhus
    1 Jesper Hansen42 Marius van der Raad14 Tobias Mølgaard33 Luka Callø45 Christian Storch7 Markus Solbakken11 Gift Links16 Jens Jønsson23 Mikael Anderson

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 2: Rafa Silva lập công cho Benfica
    Phút 31: L. Barreiro lập công cho Benfica
    Phút 36: S. Jorgensen lập công cho Aarhus (kiến tạo: J. Andersen)
    Phút 47: V. Pavlidis ghi bàn trên chấm phạt đền cho Benfica

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Benfica
    5 trận gần nhất
    TTHHT
    4
    Trận
    2-1-1
    T-H-B
    13
    Ghi (TB 3.3)
    4
    Thủng lưới
    Aarhus
    5 trận gần nhất
    BBBTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. PavlidisV. PavlidisBenfica6 bàn
    2RafaRafaBenfica3 bàn
    3O. KökçüO. KökçüBeşiktaş2 bàn
    4A. ŽivkovićA. ŽivkovićPAOK1 bàn
    5A. SchjelderupSchjelderupBenfica1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1V. PavlidisV. PavlidisBenfica1 kiến tạo
    2RafaRafaBenfica1 kiến tạo
    3A. ŽivkovićA. ŽivkovićPAOK1 kiến tạo
    4A. SchjelderupSchjelderupBenfica1 kiến tạo
    5D. LukebakioD. LukebakioBenfica1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Benfica 3-1 Aarhus: V. Pavlidis tỏa sáng, Benfica giành chiến thắng, đi tiếp
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