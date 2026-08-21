Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
36'
S. Jorgensen — kiến tạo J. Andersen
Aarhus
Thẻ phạt
9'
L. Barreiro (Roughing)
Benfica
24'
T. Araujo (Holding)
Benfica
83'
S. Tchamche (Tripping)
Aarhus
Đồ thị diễn biến
BenficaHT 45'Aarhus
Thống kê trận đấu
Benfica kiểm soát thế trận với 70% thời lượng cầm bóng; Benfica vượt trội về số cú sút trúng đích (12).
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Benfica
Sơ đồ 4-1-3-2 · HLV Marco Silva
Aarhus
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Jakob Poulsen
Dự bị
Benfica
1 Anatoliy Trubin33 Gabriel Indio58 Daniel Banjaqui62 José Neto8 Fredrik Aursnes11 Dodi Lukebakio13 Jakub Kamiński16 Manu Silva20 Richard Ríos
Aarhus
1 Jesper Hansen42 Marius van der Raad14 Tobias Mølgaard33 Luka Callø45 Christian Storch7 Markus Solbakken11 Gift Links16 Jens Jønsson23 Mikael Anderson
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 2: Rafa Silva lập công cho Benfica
Phút 31: L. Barreiro lập công cho Benfica
Phút 36: S. Jorgensen lập công cho Aarhus (kiến tạo: J. Andersen)
Phút 47: V. Pavlidis ghi bàn trên chấm phạt đền cho Benfica
Phong độ & thống kê mùa giải
Benfica
5 trận gần nhất
TTHHT
Aarhus
5 trận gần nhất
BBBTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)