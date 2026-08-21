Thống kê trận đấu Benfica 3-1 Aarhus: V. Pavlidis tỏa sáng, Benfica giành chiến thắng, đi tiếp Benfica vượt qua Aarhus với tỷ số 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 4 bàn 2' Rafa Silva Benfica 31' L. Barreiro Benfica 36' S. Jorgensen — kiến tạo J. Andersen Aarhus 45+2' V. Pavlidis (pen) Benfica

Thẻ phạt 9' L. Barreiro (Roughing) Benfica 24' T. Araujo (Holding) Benfica 83' S. Tchamche (Tripping) Aarhus

Đồ thị diễn biến Benfica HT 45' Aarhus

Thống kê trận đấu

Benfica Thống kê Aarhus 70% Kiểm soát bóng 30% 12 Trúng đích 1 10 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 16 1 Việt vị 0

Benfica kiểm soát thế trận với 70% thời lượng cầm bóng; Benfica vượt trội về số cú sút trúng đích (12).

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân Benfica Sơ đồ 4-1-3-2 · HLV Marco Silva Aarhus Sơ đồ 3-5-2 · HLV Jakob Poulsen 24 Samuel Soares 6 Alexander Bah 2 Clément Lenglet 44 Tomás Araújo 26 Samuel Dahl 18 Leandro Barreiro 25 Gianluca Prestianni 5 Enzo Barrenechea 10 Georgiy Sudakov 14 Vangelis Pavlidis 27 Rafa Silva 21 Mads Hedenstad 25 Colin Rösler 44 Mouhammade Camara 19 Eric Kahl 26 Jacob Andersen 8 Sebastian Jørgensen 10 Kristian Arnstad 4 Magnus Knudsen 39 Frederik Emmery 31 Tobias Bech 28 James Bogere Dự bị Benfica 1 Anatoliy Trubin 33 Gabriel Indio 58 Daniel Banjaqui 62 José Neto 8 Fredrik Aursnes 11 Dodi Lukebakio 13 Jakub Kamiński 16 Manu Silva 20 Richard Ríos Aarhus 1 Jesper Hansen 42 Marius van der Raad 14 Tobias Mølgaard 33 Luka Callø 45 Christian Storch 7 Markus Solbakken 11 Gift Links 16 Jens Jønsson 23 Mikael Anderson

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 2: Rafa Silva lập công cho Benfica Phút 31: L. Barreiro lập công cho Benfica Phút 36: S. Jorgensen lập công cho Aarhus (kiến tạo: J. Andersen) Phút 47: V. Pavlidis ghi bàn trên chấm phạt đền cho Benfica

Phong độ & thống kê mùa giải

Benfica 5 trận gần nhất T T H H T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 13 Ghi (TB 3.3) 4 Thủng lưới Aarhus 5 trận gần nhất B B B T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Vua phá lưới 1 V. Pavlidis Benfica 6 bàn 2 Rafa Benfica 3 bàn 3 O. Kökçü Beşiktaş 2 bàn 4 A. Živković PAOK 1 bàn 5 Schjelderup Benfica 1 bàn Kiến tạo hàng đầu 1 V. Pavlidis Benfica 1 kiến tạo 2 Rafa Benfica 1 kiến tạo 3 A. Živković PAOK 1 kiến tạo 4 Schjelderup Benfica 1 kiến tạo 5 D. Lukebakio Benfica 1 kiến tạo