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    Thống kê trận đấu Benfica 5-0 St. Gallen: Benfica thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn31/07/2026 03:53

    Benfica giành chiến thắng đậm 5-0 trước St. Gallen. Vangelis Pavlidis là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.88. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    11'
    Vangelis Pavlidis — kiến tạo Rafa Silva
    Benfica
    55'
    Vangelis Pavlidis — kiến tạo Jakub Kamiński
    Benfica
    65'
    Vangelis Pavlidis — kiến tạo Alexander Bah
    Benfica
    74'
    Vangelis Pavlidis(pen)
    Benfica
    82'
    Clément Lenglet — kiến tạo Dodi Lukébakio
    Benfica
    Thẻ phạt
    21'
    Jozo Stanic
    St. Gallen
    50'
    Chima Okoroji
    St. Gallen
    57'
    Jozo Stanic
    St. Gallen
    Đồ thị diễn biến
    BenficaHT 45'St. Gallen

    Thống kê trận đấu

    BenficaThống kêSt. Gallen
    72%
    Kiểm soát bóng
    28%
    25
    Dứt điểm
    11
    10
    Trúng đích
    3
    9
    Phạt góc
    2
    5
    Phạm lỗi
    12
    3
    Việt vị
    3
    2
    Thủ môn cứu thua
    5
    Benfica kiểm soát thế trận với 72% thời lượng cầm bóng; Benfica vượt trội về số cú sút trúng đích (10).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Vangelis Pavlidis
    Vangelis Pavlidis
    Benfica
    4 bàn
    Clément Lenglet
    Clément Lenglet
    Benfica
    1 bàn
    Alexander Bah
    Alexander Bah
    Benfica
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Dodi Lukébakio
    Dodi Lukébakio
    Benfica
    1 kiến tạo · điểm 7.21
    Jakub Kamiński
    Jakub Kamiński
    Benfica
    1 kiến tạo · điểm 7.18
    Rafa Silva
    Rafa Silva
    Benfica
    1 kiến tạo · điểm 7.01

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Benfica
    9.88
    Vangelis PavlidisMOTM4 bàn
    8.03
    António Silva
    7.89
    Georgiy Sudakov
    7.85
    Clément Lenglet1 bàn
    7.58
    Samuel Dahl
    7.3
    Alexander Bah1 KT
    7.21
    Dodi Lukébakio1 KT
    7.18
    Jakub Kamiński1 KT
    7.01
    Rafa Silva1 KT
    6.97
    Anatoliy Trubin
    6.97
    Enzo Barrenechea
    6.67
    Leandro Barreiro
    6.65
    Richard Ríos
    6.59
    Jhon Durán
    6.45
    Amar Dedić
    6.43
    Andreas Schjelderup
    St. Gallen
    6.82
    Aliou Baldé
    6.64
    Carlo Boukhalfa
    6.6
    Leon Frokaj
    6.56
    Mihailo Stevanovic
    6.51
    Enoch Owusu
    6.5
    Andrin Hunziker
    6.43
    Lukas Daschner
    6.42
    Tom Gaal
    6.38
    Christian Witzig
    6.38
    Hugo Vandermersch
    6.36
    Corsin Konietzke
    6.34
    Lukas Watkowiak
    6.33
    Chima Okoroji
    6.2
    Jozo Stanic
    6.16
    Lukas Görtler
    6.06
    Joel Ruiz

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Benfica
    Sơ đồ 4-2-3-1
    St. Gallen
    Sơ đồ 3-5-2
    1
    Anatoliy Trubin
    6
    Alexander Bah
    4
    António Silva
    2
    Clément Lenglet
    26
    Samuel Dahl
    18
    Leandro Barreiro
    5
    Enzo Barrenechea
    27
    Rafa Silva
    10
    Georgiy Sudakov
    13
    Jakub Kamiński
    14
    Vangelis Pavlidis
    25
    Lukas Watkowiak
    26
    Tom Gaal
    4
    Jozo Stanic
    36
    Chima Okoroji
    28
    Hugo Vandermersch
    16
    Lukas Görtler
    10
    Lukas Daschner
    11
    Carlo Boukhalfa
    64
    Mihailo Stevanovic
    14
    Aliou Baldé
    7
    Christian Witzig
    Dự bị
    Benfica
    9 Franjo Ivanović11 Dodi Lukébakio16 Manu Silva17 Amar Dedić20 Richard Ríos21 Andreas Schjelderup22 Jhon Durán24 Samuel Soares44 Tomás Araújo
    St. Gallen
    9 Andrin Hunziker20 Leon Frokaj23 Betim Fazliji31 Diego Besio35 Bela Dumrath47 Enoch Owusu63 Corsin Konietzke68 Mostafa Heydari74 Joel Ruiz

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 11: Vangelis Pavlidis lập công cho Benfica (kiến tạo: Rafa Silva)
    Phút 55: Vangelis Pavlidis lập công cho Benfica (kiến tạo: Jakub Kamiński)
    Phút 57: Jozo Stanic (St. Gallen) nhận thẻ đỏ, St. Gallen phải chơi thiếu người
    Phút 65: Vangelis Pavlidis lập công cho Benfica (kiến tạo: Alexander Bah)
    Phút 74: Vangelis Pavlidis ghi bàn trên chấm phạt đền cho Benfica
    Phút 82: Clément Lenglet lập công cho Benfica (kiến tạo: Dodi Lukébakio)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Benfica · 0 thắng0 hòaSt. Gallen · 1 thắng
    24/07/2026
    St. Gallen
    2 - 1
    Benfica
    SG

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Benfica
    5 trận gần nhất
    TTBTB
    St. Gallen
    5 trận gần nhất
    BTBBT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Benfica 5-0 St. Gallen: Benfica thắng đậm thuyết phục
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