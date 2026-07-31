Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
11'
Vangelis Pavlidis — kiến tạo Rafa Silva
Benfica
55'
Vangelis Pavlidis — kiến tạo Jakub Kamiński
Benfica
65'
Vangelis Pavlidis — kiến tạo Alexander Bah
Benfica
74'
Vangelis Pavlidis(pen)
Benfica
82'
Clément Lenglet — kiến tạo Dodi Lukébakio
Benfica
Đồ thị diễn biến
BenficaHT 45'St. Gallen
Thống kê trận đấu
BenficaThống kêSt. Gallen
Benfica kiểm soát thế trận với 72% thời lượng cầm bóng; Benfica vượt trội về số cú sút trúng đích (10).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Vangelis Pavlidis
Benfica
4 bàn
Clément Lenglet
Benfica
1 bàn
Alexander Bah
Benfica
1 kiến tạo · điểm 7.3
Dodi Lukébakio
Benfica
1 kiến tạo · điểm 7.21
Jakub Kamiński
Benfica
1 kiến tạo · điểm 7.18
Rafa Silva
Benfica
1 kiến tạo · điểm 7.01
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Benfica
9.88
Vangelis PavlidisMOTM4 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Benfica
9 Franjo Ivanović11 Dodi Lukébakio16 Manu Silva17 Amar Dedić20 Richard Ríos21 Andreas Schjelderup22 Jhon Durán24 Samuel Soares44 Tomás Araújo
St. Gallen
9 Andrin Hunziker20 Leon Frokaj23 Betim Fazliji31 Diego Besio35 Bela Dumrath47 Enoch Owusu63 Corsin Konietzke68 Mostafa Heydari74 Joel Ruiz
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 11: Vangelis Pavlidis lập công cho Benfica (kiến tạo: Rafa Silva)
Phút 55: Vangelis Pavlidis lập công cho Benfica (kiến tạo: Jakub Kamiński)
Phút 57: Jozo Stanic (St. Gallen) nhận thẻ đỏ, St. Gallen phải chơi thiếu người
Phút 65: Vangelis Pavlidis lập công cho Benfica (kiến tạo: Alexander Bah)
Phút 74: Vangelis Pavlidis ghi bàn trên chấm phạt đền cho Benfica
Phút 82: Clément Lenglet lập công cho Benfica (kiến tạo: Dodi Lukébakio)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Benfica · 0 thắng0 hòaSt. Gallen · 1 thắng
24/07/2026
St. Gallen
2 - 1
Benfica
SG
Phong độ & thống kê mùa giải
Benfica
5 trận gần nhất
TTBTB
St. Gallen
5 trận gần nhất
BTBBT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)