Thống kê trận đấu Benfica 5-0 St. Gallen: Benfica thắng đậm thuyết phục

Benfica giành chiến thắng đậm 5-0 trước St. Gallen. Vangelis Pavlidis là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.88. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.