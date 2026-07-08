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    Thống kê trận đấu Benfica 6-1 Hearts: Benfica thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn07/08/2026 03:52

    Benfica giành chiến thắng đậm 6-1 trước Hearts. Tomás Araújo là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.36. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng7 bàn
    3'
    Rafa Silva — kiến tạo Leandro Barreiro
    Benfica
    23'
    Tomás Araújo — kiến tạo Georgiy Sudakov
    Benfica
    42'
    Vangelis Pavlidis(pen)
    Benfica
    59'
    Gianluca Prestianni
    Benfica
    72'
    Tom Renaud — kiến tạo Sabri Guendouz
    Hearts
    87'
    Jhon Durán — kiến tạo Andreas Schjelderup
    Benfica
    90+4'
    Andreas Schjelderup(pen)
    Benfica
    Thẻ phạt
    33'
    Gianluca Prestianni
    Benfica
    41'
    Laurent Mendy
    Hearts
    70'
    Blair Spittal
    Hearts
    79'
    Alexander Bah
    Benfica
    84'
    Oisin McEntee
    Hearts
    89'
    Cláudio Braga
    Hearts
    Đồ thị diễn biến
    BenficaHT 45'Hearts

    Thống kê trận đấu

    BenficaThống kêHearts
    67%
    Kiểm soát bóng
    33%
    23
    Dứt điểm
    10
    11
    Trúng đích
    2
    6
    Phạt góc
    2
    12
    Phạm lỗi
    12
    2
    Việt vị
    2
    1
    Thủ môn cứu thua
    5
    Benfica kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng; Benfica vượt trội về số cú sút trúng đích (11).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Andreas Schjelderup
    Andreas Schjelderup
    Benfica
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Tomás Araújo
    Tomás Araújo
    Benfica
    1 bàn
    Rafa Silva
    Rafa Silva
    Benfica
    1 bàn
    Jhon Durán
    Jhon Durán
    Benfica
    1 bàn
    Gianluca Prestianni
    Gianluca Prestianni
    Benfica
    1 bàn
    Tom Renaud
    Tom Renaud
    Hearts
    1 bàn

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Benfica
    8.36
    Tomás AraújoMOTM1 bàn
    7.53
    Rafa Silva1 bàn
    7.5
    Jhon Durán1 bàn
    7.47
    Andreas Schjelderup1 bàn · 1 KT
    7.43
    Gianluca Prestianni1 bàn
    7.36
    Leandro Barreiro1 KT
    7.15
    Vangelis Pavlidis1 bàn
    7.1
    Clément Lenglet
    7.07
    Enzo Barrenechea
    7.06
    Georgiy Sudakov1 KT
    6.77
    Richard Ríos
    6.58
    Alexander Bah
    6.54
    Manu Silva
    6.49
    Jakub Kamiński
    6.45
    Samuel Dahl
    6.41
    Samuel Soares
    Hearts
    7.25
    Tom Renaud1 bàn
    7.06
    Sabri Guendouz1 KT
    6.78
    Calvin Miller
    6.52
    Pierre Landry Kaboré
    6.47
    Sabah Kerjota
    6.44
    Alexandros Kyziridis
    6.42
    Blair Spittal
    6.4
    Beau Reus
    6.39
    Jordi Altena
    6.36
    Cláudio Braga
    6.33
    Josh McPake
    6.17
    Jamie McCart
    6.08
    Harry Milne
    6.02
    Laurent Mendy
    5.76
    Stuart Findlay
    5.49
    Oisin McEntee

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Benfica
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Hearts
    Sơ đồ 4-4-2
    24
    Samuel Soares
    6
    Alexander Bah
    44
    Tomás Araújo
    2
    Clément Lenglet
    26
    Samuel Dahl
    18
    Leandro Barreiro
    5
    Enzo Barrenechea
    25
    Gianluca Prestianni
    10
    Georgiy Sudakov
    27
    Rafa Silva
    14
    Vangelis Pavlidis
    1
    Beau Reus
    23
    Jordi Altena
    6
    Oisin McEntee
    17
    Stuart Findlay
    18
    Harry Milne
    7
    Calvin Miller
    78
    Laurent Mendy
    16
    Blair Spittal
    89
    Alexandros Kyziridis
    10
    Cláudio Braga
    11
    Pierre Landry Kaboré
    Dự bị
    Benfica
    1 Anatoliy Trubin11 Dodi Lukébakio13 Jakub Kamiński16 Manu Silva17 Amar Dedić20 Richard Ríos21 Andreas Schjelderup22 Jhon Durán33 Gabriel Queiroz
    Hearts
    5 Jamie McCart12 Tom Renaud15 Josh McPake19 Sabri Guendouz21 James Wilson22 Tómas Bent Magnússon24 MJ Kamson-Kamara28 Zander Clark29 Sabah Kerjota

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 3: Rafa Silva lập công cho Benfica (kiến tạo: Leandro Barreiro)
    Phút 23: Tomás Araújo lập công cho Benfica (kiến tạo: Georgiy Sudakov)
    Phút 42: Vangelis Pavlidis ghi bàn trên chấm phạt đền cho Benfica
    Phút 59: Gianluca Prestianni lập công cho Benfica
    Phút 72: Tom Renaud lập công cho Hearts (kiến tạo: Sabri Guendouz)
    Phút 87: Jhon Durán lập công cho Benfica (kiến tạo: Andreas Schjelderup)
    Phút 94: Andreas Schjelderup ghi bàn trên chấm phạt đền cho Benfica

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Benfica
    5 trận gần nhất
    TTBBB
    Hearts
    5 trận gần nhất
    BBB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Benfica 6-1 Hearts: Benfica thắng đậm thuyết phục
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