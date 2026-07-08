Thống kê trận đấu Benfica 6-1 Hearts: Benfica thắng đậm thuyết phục

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng7 bàn
3'
Rafa Silva — kiến tạo Leandro Barreiro
Benfica
23'
Tomás Araújo — kiến tạo Georgiy Sudakov
Benfica
42'
Vangelis Pavlidis(pen)
Benfica
59'
Gianluca Prestianni
Benfica
72'
Tom Renaud — kiến tạo Sabri Guendouz
Hearts
87'
Jhon Durán — kiến tạo Andreas Schjelderup
Benfica
90+4'
Andreas Schjelderup(pen)
Benfica
Thẻ phạt
33'
Gianluca Prestianni
Benfica
Đồ thị diễn biến
BenficaHT 45'Hearts
Thống kê trận đấu
Benfica kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng; Benfica vượt trội về số cú sút trúng đích (11).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Andreas Schjelderup
Benfica
1 bàn · 1 kiến tạo
Tomás Araújo
Benfica
1 bàn
Rafa Silva
Benfica
1 bàn
Jhon Durán
Benfica
1 bàn
Gianluca Prestianni
Benfica
1 bàn
Tom Renaud
Hearts
1 bàn
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Benfica
8.36
Tomás AraújoMOTM1 bàn
7.47
Andreas Schjelderup1 bàn · 1 KT
7.43
Gianluca Prestianni1 bàn
7.15
Vangelis Pavlidis1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Benfica
1 Anatoliy Trubin11 Dodi Lukébakio13 Jakub Kamiński16 Manu Silva17 Amar Dedić20 Richard Ríos21 Andreas Schjelderup22 Jhon Durán33 Gabriel Queiroz
Hearts
5 Jamie McCart12 Tom Renaud15 Josh McPake19 Sabri Guendouz21 James Wilson22 Tómas Bent Magnússon24 MJ Kamson-Kamara28 Zander Clark29 Sabah Kerjota
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 3: Rafa Silva lập công cho Benfica (kiến tạo: Leandro Barreiro)
Phút 23: Tomás Araújo lập công cho Benfica (kiến tạo: Georgiy Sudakov)
Phút 42: Vangelis Pavlidis ghi bàn trên chấm phạt đền cho Benfica
Phút 59: Gianluca Prestianni lập công cho Benfica
Phút 72: Tom Renaud lập công cho Hearts (kiến tạo: Sabri Guendouz)
Phút 87: Jhon Durán lập công cho Benfica (kiến tạo: Andreas Schjelderup)
Phút 94: Andreas Schjelderup ghi bàn trên chấm phạt đền cho Benfica
Phong độ & thống kê mùa giải
Benfica
5 trận gần nhất
TTBBB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)