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    Thống kê trận đấu Beşiktaş 1-0 FC Midtjylland: Orkun Kökçü  tỏa sáng, Beşiktaş giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 17:04

    Beşiktaş vượt qua FC Midtjylland với tỷ số 1-0. Orkun Kökçü là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.86. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    26'
    Orkun Kökçü  — kiến tạo Vaclav Cerny
    Beşiktaş
    Thẻ phạt
    15'
    Friday Etim
    FC Midtjylland
    Đồ thị diễn biến
    BeşiktaşHT 45'FC Midtjylland

    Thống kê trận đấu

    BeşiktaşThống kêFC Midtjylland
    75%
    Kiểm soát bóng
    25%
    28
    Dứt điểm
    5
    7
    Trúng đích
    1
    5
    Phạt góc
    2
    12
    Phạm lỗi
    9
    1
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    6
    Beşiktaş kiểm soát thế trận với 75% thời lượng cầm bóng; Beşiktaş vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Orkun Kökçü
    Orkun Kökçü
    Beşiktaş
    1 bàn
    Vaclav Cerny
    Vaclav Cerny
    Beşiktaş
    1 kiến tạo · điểm 7.63
    Philip Billing
    Philip Billing
    FC Midtjylland
    Điểm 7.66
    Elías Ólafsson
    Elías Ólafsson
    FC Midtjylland
    Điểm 7.45
    Salih Özcan
    Salih Özcan
    Beşiktaş
    Điểm 7.36

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Beşiktaş
    8.86
    Orkun KökçüMOTM1 bàn
    7.63
    Vaclav Cerny1 KT
    7.36
    Salih Özcan
    7.15
    Emirhan Topçu
    7.11
    İlhan Fakılı
    7.11
    Amir Murillo
    7.05
    Tiago Djaló
    6.95
    Junior Olaitan
    6.87
    Rıdvan Yılmaz
    6.86
    Alexander Nübel
    6.85
    Semih Kılıçsoy
    6.84
    Hyeon-gyu Oh
    6.77
    Kartal Yılmaz
    6.7
    Milot Rashica
    6.7
    Kassoum Ouattara
    6.47
    Emmanuel Agbadou
    FC Midtjylland
    7.66
    Philip Billing
    7.45
    Elías Ólafsson
    6.77
    Martin Erlić
    6.75
    Han-beom Lee
    6.73
    Rasmus Nissen Kristensen
    6.63
    Denil Castillo
    6.6
    Gue-sung Cho
    6.57
    Mads Bech Sørensen
    6.56
    Darío Osorio
    6.51
    Kjell Wätjen
    6.47
    Pedro Bravo
    6.46
    Franculino
    6.46
    Valdemar Byskov
    6.33
    Victor Bak
    5.27
    Friday Etim

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Beşiktaş
    Sơ đồ 4-1-4-1
    FC Midtjylland
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Alexander Nübel
    62
    Amir Murillo
    35
    Tiago Djaló
    53
    Emirhan Topçu
    33
    Rıdvan Yılmaz
    6
    Salih Özcan
    18
    Vaclav Cerny
    15
    Junior Olaitan
    10
    Orkun Kökçü
    29
    İlhan Fakılı
    9
    Hyeon-gyu Oh
    1
    Elías Ólafsson
    5
    Rasmus Nissen Kristensen
    3
    Han-beom Lee
    22
    Mads Bech Sørensen
    55
    Victor Bak
    8
    Philip Billing
    19
    Pedro Bravo
    20
    Valdemar Byskov
    11
    Darío Osorio
    90
    Friday Etim
    7
    Franculino
    Dự bị
    Beşiktaş
    5 Amir Hadziahmetovic7 Milot Rashica8 Kartal Yılmaz11 Kassoum Ouattara12 Emmanuel Agbadou22 Taylan Bulut23 Mustafa Hekimoğlu52 Devrim Şahin65 Cumali Gürsel
    FC Midtjylland
    6 Martin Erlić10 Gue-sung Cho13 Adam Gabriel15 Béni Junior21 Denil Castillo25 Nordin Bakker27 Sofus Johannesen29 Kjell Wätjen31 Liam Selin

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 15: Friday Etim (FC Midtjylland) nhận thẻ đỏ, FC Midtjylland phải chơi thiếu người
    Phút 26: Orkun Kökçü  lập công cho Beşiktaş (kiến tạo: Vaclav Cerny)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Beşiktaş
    5 trận gần nhất
    TBHHT
    FC Midtjylland
    5 trận gần nhất
    BTTTH
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Beşiktaş 1-0 FC Midtjylland: Orkun Kökçü  tỏa sáng, Beşiktaş giành trọn 3 điểm
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