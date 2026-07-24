Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
26'
Orkun Kökçü — kiến tạo Vaclav Cerny
Beşiktaş
Thẻ phạt
15'
Friday Etim
FC Midtjylland
Đồ thị diễn biến
BeşiktaşHT 45'FC Midtjylland
Thống kê trận đấu
BeşiktaşThống kêFC Midtjylland
Beşiktaş kiểm soát thế trận với 75% thời lượng cầm bóng; Beşiktaş vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Orkun Kökçü
Beşiktaş
1 bàn
Vaclav Cerny
Beşiktaş
1 kiến tạo · điểm 7.63
Philip Billing
FC Midtjylland
Điểm 7.66
Elías Ólafsson
FC Midtjylland
Điểm 7.45
Salih Özcan
Beşiktaş
Điểm 7.36
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
FC Midtjylland
6.73
Rasmus Nissen Kristensen
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Midtjylland
Sơ đồ 4-3-3
5
Rasmus Nissen Kristensen
Dự bị
Beşiktaş
5 Amir Hadziahmetovic7 Milot Rashica8 Kartal Yılmaz11 Kassoum Ouattara12 Emmanuel Agbadou22 Taylan Bulut23 Mustafa Hekimoğlu52 Devrim Şahin65 Cumali Gürsel
FC Midtjylland
6 Martin Erlić10 Gue-sung Cho13 Adam Gabriel15 Béni Junior21 Denil Castillo25 Nordin Bakker27 Sofus Johannesen29 Kjell Wätjen31 Liam Selin
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 15: Friday Etim (FC Midtjylland) nhận thẻ đỏ, FC Midtjylland phải chơi thiếu người
Phút 26: Orkun Kökçü lập công cho Beşiktaş (kiến tạo: Vaclav Cerny)
Phong độ & thống kê mùa giải
Beşiktaş
5 trận gần nhất
TBHHT
FC Midtjylland
5 trận gần nhất
BTTTH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)