Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
6'
Oh Hyeon-Gyu — kiến tạo R. Yilmaz
Beşiktaş
12'
M. Murillo — kiến tạo R. Yilmaz
Beşiktaş
Thẻ phạt
66'
F. Baldassarra (Unsportsmanlike conduct)
Kauno Žalgiris
67'
Renan Oliveira (Unsportsmanlike conduct)
Kauno Žalgiris
71'
A. Tolordava (Roughing)
Kauno Žalgiris
76'
M. Murillo (Unsportsmanlike conduct)
Beşiktaş
81'
I. Fiolic (Roughing)
Kauno Žalgiris
Đồ thị diễn biến
BeşiktaşHT 45'Kauno Žalgiris
Thống kê trận đấu
BeşiktaşThống kêKauno Žalgiris
Beşiktaş kiểm soát thế trận với 76% thời lượng cầm bóng; Beşiktaş vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 6: Oh Hyeon-Gyu lập công cho Beşiktaş (kiến tạo: R. Yilmaz)
Phút 12: M. Murillo lập công cho Beşiktaş (kiến tạo: R. Yilmaz)
Phút 59: O. Kokcu ghi bàn trên chấm phạt đền cho Beşiktaş
Phong độ & thống kê mùa giải
Beşiktaş
5 trận gần nhất
TTTTT
Kauno Žalgiris
5 trận gần nhất
BHBTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)