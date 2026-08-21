Thống kê trận đấu Beşiktaş 3-0 Kauno Žalgiris: O. Kokcu tỏa sáng, Beşiktaş giành chiến thắng, đi tiếp Beşiktaş giành chiến thắng đậm 3-0 trước Kauno Žalgiris. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 3 bàn 6' Oh Hyeon-Gyu — kiến tạo R. Yilmaz Beşiktaş 12' M. Murillo — kiến tạo R. Yilmaz Beşiktaş 59' O. Kokcu (pen) Beşiktaş

Thẻ phạt 66' F. Baldassarra (Unsportsmanlike conduct) Kauno Žalgiris 67' Renan Oliveira (Unsportsmanlike conduct) Kauno Žalgiris 71' A. Tolordava (Roughing) Kauno Žalgiris 76' M. Murillo (Unsportsmanlike conduct) Beşiktaş 81' I. Fiolic (Roughing) Kauno Žalgiris

Đồ thị diễn biến Beşiktaş HT 45' Kauno Žalgiris

Thống kê trận đấu

Beşiktaş Thống kê Kauno Žalgiris 76% Kiểm soát bóng 24% 6 Trúng đích 0 10 Phạt góc 2 3 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 0

Beşiktaş kiểm soát thế trận với 76% thời lượng cầm bóng; Beşiktaş vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 6: Oh Hyeon-Gyu lập công cho Beşiktaş (kiến tạo: R. Yilmaz) Phút 12: M. Murillo lập công cho Beşiktaş (kiến tạo: R. Yilmaz) Phút 59: O. Kokcu ghi bàn trên chấm phạt đền cho Beşiktaş

Phong độ & thống kê mùa giải

Beşiktaş 5 trận gần nhất T T T T T 4 Trận 4-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 0 Thủng lưới Kauno Žalgiris 5 trận gần nhất B H B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Vua phá lưới 1 V. Pavlidis Benfica 5 bàn 2 O. Kökçü Beşiktaş 3 bàn 3 Rafa Benfica 2 bàn 4 A. Živković PAOK 1 bàn 5 Schjelderup Benfica 1 bàn Kiến tạo hàng đầu 1 V. Pavlidis Benfica 1 kiến tạo 2 Rafa Benfica 1 kiến tạo 3 A. Živković PAOK 1 kiến tạo 4 Schjelderup Benfica 1 kiến tạo 5 D. Lukebakio Benfica 1 kiến tạo