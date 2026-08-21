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    Thống kê trận đấu Beşiktaş 3-0 Kauno Žalgiris: O. Kokcu tỏa sáng, Beşiktaş giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn21/08/2026 01:54

    Beşiktaş giành chiến thắng đậm 3-0 trước Kauno Žalgiris. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    6'
    Oh Hyeon-Gyu — kiến tạo R. Yilmaz
    Beşiktaş
    12'
    M. Murillo — kiến tạo R. Yilmaz
    Beşiktaş
    59'
    O. Kokcu(pen)
    Beşiktaş
    Thẻ phạt
    66'
    F. Baldassarra (Unsportsmanlike conduct)
    Kauno Žalgiris
    67'
    Renan Oliveira (Unsportsmanlike conduct)
    Kauno Žalgiris
    71'
    A. Tolordava (Roughing)
    Kauno Žalgiris
    76'
    M. Murillo (Unsportsmanlike conduct)
    Beşiktaş
    81'
    I. Fiolic (Roughing)
    Kauno Žalgiris
    Đồ thị diễn biến
    BeşiktaşHT 45'Kauno Žalgiris

    Thống kê trận đấu

    BeşiktaşThống kêKauno Žalgiris
    76%
    Kiểm soát bóng
    24%
    6
    Trúng đích
    0
    10
    Phạt góc
    2
    3
    Phạm lỗi
    12
    0
    Việt vị
    0
    Beşiktaş kiểm soát thế trận với 76% thời lượng cầm bóng; Beşiktaş vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 6: Oh Hyeon-Gyu lập công cho Beşiktaş (kiến tạo: R. Yilmaz)
    Phút 12: M. Murillo lập công cho Beşiktaş (kiến tạo: R. Yilmaz)
    Phút 59: O. Kokcu ghi bàn trên chấm phạt đền cho Beşiktaş

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Beşiktaş
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    4
    Trận
    4-0-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 1.3)
    0
    Thủng lưới
    Kauno Žalgiris
    5 trận gần nhất
    BHBTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. PavlidisV. PavlidisBenfica5 bàn
    2O. KökçüO. KökçüBeşiktaş3 bàn
    3RafaRafaBenfica2 bàn
    4A. ŽivkovićA. ŽivkovićPAOK1 bàn
    5A. SchjelderupSchjelderupBenfica1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1V. PavlidisV. PavlidisBenfica1 kiến tạo
    2RafaRafaBenfica1 kiến tạo
    3A. ŽivkovićA. ŽivkovićPAOK1 kiến tạo
    4A. SchjelderupSchjelderupBenfica1 kiến tạo
    5D. LukebakioD. LukebakioBenfica1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Beşiktaş 3-0 Kauno Žalgiris: O. Kokcu tỏa sáng, Beşiktaş giành chiến thắng, đi tiếp
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