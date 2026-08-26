Thống kê trận đấu Birmingham 1-6 Brentford: N. Collins tỏa sáng, Brentford giành chiến thắng, đi tiếp

Brentford giành chiến thắng đậm 6-1 trước Birmingham. Nathan Collins là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.