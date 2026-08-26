Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng7 bàn
6'
C. Wilson — kiến tạo Y. Yarmolyuk
Brentford
28'
D. Gray — kiến tạo Paik Seung-Ho
Birmingham
40'
N. Collins — kiến tạo J. Anthony
Brentford
70'
M. Damsgaard — kiến tạo J. Anthony
Brentford
73'
I. Thiago — kiến tạo J. Anthony
Brentford
77'
N. Collins — kiến tạo M. Sangare
Brentford
Thẻ phạt
26'
J. Schuster (Foul)
Brentford
37'
J. E. Solis Romero (Foul)
Birmingham
55'
B. Osayi-Samuel (Foul)
Birmingham
Đồ thị diễn biến
BirminghamHT 45'Brentford
Thống kê trận đấu
BirminghamThống kêBrentford
Brentford kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng; Brentford vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Nathan Collins
Brentford
2 bàn
Jaidon Anthony
Brentford
3 kiến tạo · điểm 7.9
Mikkel Damsgaard
Brentford
1 bàn
Aaron Hickey
Brentford
1 bàn
Igor Thiago
Brentford
1 bàn
Demarai Gray
Birmingham
1 bàn
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Brentford
9.9
Nathan CollinsMOTM2 bàn
6.5
Hákon Rafn Valdimarsson
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Birmingham
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Chris Davies
Brentford
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Keith Andrews
12
Hákon Rafn Valdimarsson
Dự bị
Birmingham
20 Alex Cochrane9 August Priske28 Jay Stansfield1 James Beadle2 Ethan Laird5 Phil Neumann24 Tomoki Iwata16 Patrick Roberts33 Marvin Ducksch
Brentford
18 Mamadou Sangare7 Kevin Schade9 Igor Thiago33 Michael Kayode23 Keane Lewis-Potter1 Caoimhin Kelleher20 Kristoffer Ajer8 Mathias Jensen14 Fabio Carvalho
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 6: C. Wilson lập công cho Brentford (kiến tạo: Y. Yarmolyuk)
Phút 28: D. Gray lập công cho Birmingham (kiến tạo: Paik Seung-Ho)
Phút 35: A. Hickey lập công cho Brentford
Phút 40: N. Collins lập công cho Brentford (kiến tạo: J. Anthony)
Phút 70: M. Damsgaard lập công cho Brentford (kiến tạo: J. Anthony)
Phút 73: I. Thiago lập công cho Brentford (kiến tạo: J. Anthony)
Phút 77: N. Collins lập công cho Brentford (kiến tạo: M. Sangare)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Birmingham · 2 thắng3 hòaBrentford · 0 thắng
07/04/2021
Brentford
0 - 0
Birmingham
Hòa
12/09/2020
Birmingham
1 - 0
Brentford
BIR
15/02/2020
Birmingham
1 - 1
Brentford
Hòa
03/08/2019
Brentford
0 - 1
Birmingham
BIR
29/12/2018
Birmingham
0 - 0
Brentford
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)