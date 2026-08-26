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    Thống kê trận đấu Birmingham 1-6 Brentford: N. Collins tỏa sáng, Brentford giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn26/08/2026 03:49

    Brentford giành chiến thắng đậm 6-1 trước Birmingham. Nathan Collins là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng7 bàn
    6'
    C. Wilson — kiến tạo Y. Yarmolyuk
    Brentford
    28'
    D. Gray — kiến tạo Paik Seung-Ho
    Birmingham
    35'
    A. Hickey
    Brentford
    40'
    N. Collins — kiến tạo J. Anthony
    Brentford
    70'
    M. Damsgaard — kiến tạo J. Anthony
    Brentford
    73'
    I. Thiago — kiến tạo J. Anthony
    Brentford
    77'
    N. Collins — kiến tạo M. Sangare
    Brentford
    Thẻ phạt
    26'
    J. Schuster (Foul)
    Brentford
    37'
    J. E. Solis Romero (Foul)
    Birmingham
    55'
    B. Osayi-Samuel (Foul)
    Birmingham
    Đồ thị diễn biến
    BirminghamHT 45'Brentford

    Thống kê trận đấu

    BirminghamThống kêBrentford
    31%
    Kiểm soát bóng
    69%
    8
    Dứt điểm
    16
    2
    Trúng đích
    8
    4
    Phạt góc
    6
    9
    Phạm lỗi
    12
    0
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    1
    Brentford kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng; Brentford vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Nathan Collins
    Nathan Collins
    Brentford
    2 bàn
    Jaidon Anthony
    Jaidon Anthony
    Brentford
    3 kiến tạo · điểm 7.9
    Mikkel Damsgaard
    Mikkel Damsgaard
    Brentford
    1 bàn
    Aaron Hickey
    Aaron Hickey
    Brentford
    1 bàn
    Igor Thiago
    Igor Thiago
    Brentford
    1 bàn
    Demarai Gray
    Demarai Gray
    Birmingham
    1 bàn

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Birmingham
    7.2
    Demarai Gray1 bàn
    6.9
    Seung Ho Paik1 KT
    6.3
    Kanya Fujimoto
    6.3
    Luis Vázquez
    6.2
    Alex Cochrane
    6.2
    August Priske
    6.2
    Jay Stansfield
    6.2
    Phil Neumann
    5.9
    Ryan Allsop
    5.9
    Dael Fry
    5.9
    Christoph Klarer
    5.9
    Kristoffer Lund
    5.6
    Jhon Solís
    5.6
    Carlos Vicente
    5.5
    Bright Osayi-Samuel
    Brentford
    9.9
    Nathan CollinsMOTM2 bàn
    8.2
    Mikkel Damsgaard1 bàn
    7.9
    Jaidon Anthony3 KT
    7.5
    Aaron Hickey1 bàn
    7.3
    Igor Thiago1 bàn
    7.2
    Vitaly Janelt
    7.2
    Callum Wilson1 bàn
    7.2
    Mamadou Sangare1 KT
    6.9
    Yehor Yarmoliuk1 KT
    6.7
    Michael Kayode
    6.6
    Jannik Schuster
    6.5
    Hákon Rafn Valdimarsson
    6.3
    Rico Henry
    6.3
    Dango Ouattara
    6.3
    Keane Lewis-Potter
    6.2
    Kevin Schade

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Birmingham
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Chris Davies
    Brentford
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Keith Andrews
    21
    Ryan Allsop
    26
    Bright Osayi-Samuel
    23
    Dael Fry
    4
    Christoph Klarer
    25
    Kristoffer Lund
    14
    Jhon Solís
    8
    Seung Ho Paik
    7
    Carlos Vicente
    27
    Kanya Fujimoto
    10
    Demarai Gray
    32
    Luis Vázquez
    12
    Hákon Rafn Valdimarsson
    2
    Aaron Hickey
    44
    Jannik Schuster
    22
    Nathan Collins
    3
    Rico Henry
    6
    Yehor Yarmoliuk
    27
    Vitaly Janelt
    11
    Dango Ouattara
    24
    Mikkel Damsgaard
    19
    Jaidon Anthony
    13
    Callum Wilson
    Dự bị
    Birmingham
    20 Alex Cochrane9 August Priske28 Jay Stansfield1 James Beadle2 Ethan Laird5 Phil Neumann24 Tomoki Iwata16 Patrick Roberts33 Marvin Ducksch
    Brentford
    18 Mamadou Sangare7 Kevin Schade9 Igor Thiago33 Michael Kayode23 Keane Lewis-Potter1 Caoimhin Kelleher20 Kristoffer Ajer8 Mathias Jensen14 Fabio Carvalho

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 6: C. Wilson lập công cho Brentford (kiến tạo: Y. Yarmolyuk)
    Phút 28: D. Gray lập công cho Birmingham (kiến tạo: Paik Seung-Ho)
    Phút 35: A. Hickey lập công cho Brentford
    Phút 40: N. Collins lập công cho Brentford (kiến tạo: J. Anthony)
    Phút 70: M. Damsgaard lập công cho Brentford (kiến tạo: J. Anthony)
    Phút 73: I. Thiago lập công cho Brentford (kiến tạo: J. Anthony)
    Phút 77: N. Collins lập công cho Brentford (kiến tạo: M. Sangare)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Birmingham · 2 thắng3 hòaBrentford · 0 thắng
    07/04/2021
    Brentford
    0 - 0
    Birmingham
    Hòa
    12/09/2020
    Birmingham
    1 - 0
    Brentford
    BIR
    15/02/2020
    Birmingham
    1 - 1
    Brentford
    Hòa
    03/08/2019
    Brentford
    0 - 1
    Birmingham
    BIR
    29/12/2018
    Birmingham
    0 - 0
    Brentford
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Birmingham
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
    Brentford
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. CastellanosCastellanosWest Ham2 bàn
    2J. MorganJ. MorganWest Brom2 bàn
    3Y. SalechY. SalechCardiff2 bàn
    4Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 bàn
    5M. TouréM. TouréNorwich1 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Birmingham 1-6 Brentford: N. Collins tỏa sáng, Brentford giành chiến thắng, đi tiếp
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