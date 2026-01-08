Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
31'
August Priske — kiến tạo Alex Cochrane
Birmingham City
42'
Hamza Abdelkarim(pen)
FC Barcelona
60'
Hamza Abdelkarim
FC Barcelona
68'
Jhon Solís — kiến tạo Christoph Klarer
Birmingham City
Thẻ phạt
18'
Christoph Klarer
Birmingham City
44'
Hamza Abdelkarim
FC Barcelona
50'
Jay Stansfield
Birmingham City
Đồ thị diễn biến
Birmingham CityHT 45'FC Barcelona
Thống kê trận đấu
Birmingham CityThống kêFC Barcelona
FC Barcelona kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Hamza Abdelkarim
FC Barcelona
2 bàn
Jhon Solís
Birmingham City
1 bàn
August Priske
Birmingham City
1 bàn
Alex Cochrane
Birmingham City
1 kiến tạo · điểm 6.73
Christoph Klarer
Birmingham City
1 kiến tạo · điểm 6.61
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
FC Barcelona
8.66
Hamza AbdelkarimMOTM2 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Birmingham City
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
Birmingham City
2 Ethan Laird3 Lee Buchanan6 Jack Robinson11 Scott Wright16 Patrick Roberts21 Ryan Allsop23 Dael Fry30 Bradley Mayo32 Luis Vázquez
FC Barcelona
2 Héctor Fort4 Ronald Araujo5 Álvaro Cortés6 Òscar Gistau8 Brian Fariñas Pérez11 Raphinha13 Áron Yaakobishvili16 Fermín López19 Roony Bardghji
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 31: August Priske lập công cho Birmingham City (kiến tạo: Alex Cochrane)
Phút 42: Hamza Abdelkarim ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Barcelona
Phút 60: Hamza Abdelkarim lập công cho FC Barcelona
Phút 68: Jhon Solís lập công cho Birmingham City (kiến tạo: Christoph Klarer )
Phong độ & thống kê mùa giải
Birmingham City
5 trận gần nhất
HTTBT
FC Barcelona
5 trận gần nhất
HTBTB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)