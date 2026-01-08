Thống kê trận đấu Birmingham City 2-2 FC Barcelona: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Birmingham City và FC Barcelona chia điểm với tỷ số 2-2. Hamza Abdelkarim là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.66. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.