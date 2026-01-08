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    Thống kê trận đấu Birmingham City 2-2 FC Barcelona: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn01/08/2026 03:39

    Birmingham City và FC Barcelona chia điểm với tỷ số 2-2. Hamza Abdelkarim là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.66. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    31'
    August Priske — kiến tạo Alex Cochrane
    Birmingham City
    42'
    Hamza Abdelkarim(pen)
    FC Barcelona
    60'
    Hamza Abdelkarim
    FC Barcelona
    68'
    Jhon Solís — kiến tạo Christoph Klarer 
    Birmingham City
    Thẻ phạt
    18'
    Christoph Klarer 
    Birmingham City
    44'
    Hamza Abdelkarim
    FC Barcelona
    50'
    Jay Stansfield
    Birmingham City
    Đồ thị diễn biến
    Birmingham CityHT 45'FC Barcelona

    Thống kê trận đấu

    Birmingham CityThống kêFC Barcelona
    32%
    Kiểm soát bóng
    68%
    8
    Dứt điểm
    13
    4
    Trúng đích
    6
    3
    Phạt góc
    5
    18
    Phạm lỗi
    9
    3
    Việt vị
    1
    4
    Thủ môn cứu thua
    2
    FC Barcelona kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Hamza Abdelkarim
    Hamza Abdelkarim
    FC Barcelona
    2 bàn
    Jhon Solís
    Jhon Solís
    Birmingham City
    1 bàn
    August Priske
    August Priske
    Birmingham City
    1 bàn
    Alex Cochrane
    Alex Cochrane
    Birmingham City
    1 kiến tạo · điểm 6.73
    Christoph Klarer
    Christoph Klarer
    Birmingham City
    1 kiến tạo · điểm 6.61

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Birmingham City
    7.42
    Jhon Solís1 bàn
    7.02
    August Priske1 bàn
    6.73
    Alex Cochrane1 KT
    6.61
    Christoph Klarer1 KT
    6.6
    Phil Neumann
    6.58
    Dael Fry
    6.54
    Briar Bateman
    6.53
    Luis Vázquez
    6.51
    Cobi Maddox
    6.48
    Carlos Vicente
    6.47
    Patrick Roberts
    6.46
    Scott Wright
    6.43
    Jack Robinson
    6.42
    Lee Buchanan
    6.42
    Bright Osayi-Samuel
    6.37
    Ethan Laird
    6.36
    Tomoki Iwata
    6.32
    Jay Stansfield
    6.32
    Menzi Mazwi
    6.13
    Kanya Fujimoto
    5.63
    James Beadle
    FC Barcelona
    8.66
    Hamza AbdelkarimMOTM2 bàn
    6.9
    Marc Casadó
    6.82
    Roony Bardghji
    6.81
    Xavi Espart
    6.61
    Wojciech Szczesny
    6.59
    Òscar Gistau
    6.55
    Álvaro Cortés
    6.48
    Andreas Christensen
    6.47
    Brian Fariñas Pérez
    6.46
    Orian Goren
    6.44
    Guille Fernández
    6.43
    Marc Bernal
    6.38
    Karim Adeyemi
    6.35
    Ebrima Tunkara
    6.34
    Shane Kluivert
    6.32
    Gerard Martín
    6.28
    Jofre Torrents
    6.15
    Héctor Fort
    6.13
    Áron Yaakobishvili

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Birmingham City
    Sơ đồ 4-2-3-1
    FC Barcelona
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    James Beadle
    26
    Bright Osayi-Samuel
    5
    Phil Neumann
    4
    Christoph Klarer
    20
    Alex Cochrane
    24
    Tomoki Iwata
    14
    Jhon Solís
    7
    Carlos Vicente
    27
    Kanya Fujimoto
    28
    Jay Stansfield
    9
    August Priske
    25
    Wojciech Szczesny
    12
    Xavi Espart
    15
    Andreas Christensen
    18
    Gerard Martín
    21
    Jofre Torrents
    20
    Ebrima Tunkara
    22
    Marc Bernal
    17
    Marc Casadó
    14
    Karim Adeyemi
    9
    Hamza Abdelkarim
    24
    Shane Kluivert
    Dự bị
    Birmingham City
    2 Ethan Laird3 Lee Buchanan6 Jack Robinson11 Scott Wright16 Patrick Roberts21 Ryan Allsop23 Dael Fry30 Bradley Mayo32 Luis Vázquez
    FC Barcelona
    2 Héctor Fort4 Ronald Araujo5 Álvaro Cortés6 Òscar Gistau8 Brian Fariñas Pérez11 Raphinha13 Áron Yaakobishvili16 Fermín López19 Roony Bardghji

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 31: August Priske lập công cho Birmingham City (kiến tạo: Alex Cochrane)
    Phút 42: Hamza Abdelkarim ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Barcelona
    Phút 60: Hamza Abdelkarim lập công cho FC Barcelona
    Phút 68: Jhon Solís lập công cho Birmingham City (kiến tạo: Christoph Klarer )

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Birmingham City
    5 trận gần nhất
    HTTBT
    FC Barcelona
    5 trận gần nhất
    HTBTB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Birmingham City 2-2 FC Barcelona: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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