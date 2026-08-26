Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
55'
O. Afolayan — kiến tạo R. Morishita
Blackburn
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BlackburnHT 45'Sheffield Utd
Thống kê trận đấu
BlackburnThống kêSheffield Utd
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Thomas Cannon
Sheffield Utd
1 bàn
Romelle Donovan
Sheffield Utd
1 bàn
Oladapo Afolayan
Blackburn
1 bàn
Ryoya Morishita
Blackburn
1 kiến tạo · điểm 6.9
Sean McLoughlin
Blackburn
Điểm 7.3
Jamal Baptiste
Sheffield Utd
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Sheffield Utd
6.6
Rhys Norrington-Davies
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Blackburn
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tony Mowbray
Sheffield Utd
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Chris Wilder
Dự bị
Blackburn
21 Oladapo Afolayan31 Kristi Montgomery10 Todd Cantwell39 Harvey Pates53 Frank Vare22 Balázs Tóth6 Tom Atcheson2 Ryan Alebiosu9 Andri Guðjohnsen
Sheffield Utd
4 Oliver Arblaster27 Kalvin Phillips10 Callum O'Hare38 Femi Seriki3 Sam McCallum1 Michael Cooper16 Jamie Shackleton21 Nils Zätterström42 Sydie Peck
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 20: T. Cannon lập công cho Sheffield Utd
Phút 55: O. Afolayan lập công cho Blackburn (kiến tạo: R. Morishita)
Phút 81: R. Donovan lập công cho Sheffield Utd
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Blackburn · 1 thắng1 hòaSheffield Utd · 3 thắng
23/04/2026
Sheffield Utd
1 - 3
Blackburn
BLA
22/10/2025
Blackburn
1 - 3
Sheffield Utd
SU
03/05/2025
Sheffield Utd
1 - 1
Blackburn
Hòa
02/11/2024
Blackburn
0 - 2
Sheffield Utd
SU
19/03/2023
Tứ kết
Sheffield Utd
3 - 2
Blackburn
SU
Phong độ & thống kê mùa giải
Sheffield Utd
5 trận gần nhất
THHTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)