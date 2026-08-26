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    Thống kê trận đấu Blackburn 1-2 Sheffield Utd: R. Donovan tỏa sáng, Sheffield Utd giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn26/08/2026 03:43

    Sheffield Utd vượt qua Blackburn với tỷ số 2-1. Sean McLoughlin là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    20'
    T. Cannon
    Sheffield Utd
    55'
    O. Afolayan — kiến tạo R. Morishita
    Blackburn
    81'
    R. Donovan
    Sheffield Utd
    Đồ thị diễn biến
    BlackburnHT 45'Sheffield Utd

    Thống kê trận đấu

    BlackburnThống kêSheffield Utd
    49%
    Kiểm soát bóng
    51%
    9
    Dứt điểm
    16
    5
    Trúng đích
    5
    6
    Phạt góc
    4
    12
    Phạm lỗi
    9
    1
    Việt vị
    0
    3
    Thủ môn cứu thua
    4

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Thomas Cannon
    Thomas Cannon
    Sheffield Utd
    1 bàn
    Romelle Donovan
    Romelle Donovan
    Sheffield Utd
    1 bàn
    Oladapo Afolayan
    Oladapo Afolayan
    Blackburn
    1 bàn
    Ryoya Morishita
    Ryoya Morishita
    Blackburn
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Sean McLoughlin
    Sean McLoughlin
    Blackburn
    Điểm 7.3
    Jamal Baptiste
    Jamal Baptiste
    Sheffield Utd
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Blackburn
    7.3
    Sean McLoughlinMOTM
    6.9
    Ryoya Morishita1 KT
    6.9
    Oladapo Afolayan1 bàn
    6.7
    Jake Garrett
    6.6
    Harry Pickering
    6.6
    Sam Morsy
    6.6
    Jayden Fevrier
    6.6
    Yuki Ohashi
    6.6
    Todd Cantwell
    6.5
    Kristi Montgomery
    6.3
    Dion De Neve
    6.3
    Harvey Pates
    6.2
    Hayden Carter
    6.2
    Frank Vare
    6
    Aynsley Pears
    6
    Lucas Houghton
    Sheffield Utd
    7.2
    Jamal Baptiste
    7.2
    Thomas Cannon1 bàn
    7
    Romelle Donovan1 bàn
    6.9
    Adam Davies
    6.9
    Mark McGuinness
    6.9
    Jaïro Riedewald
    6.9
    Kalvin Phillips
    6.6
    Matt Doherty
    6.6
    Rhys Norrington-Davies
    6.6
    Joe Rothwell
    6.6
    Oliver Arblaster
    6.6
    Callum O'Hare
    6.6
    Sam McCallum
    6.3
    Femi Seriki
    6
    Louie Marsh
    6
    Tyrese Campbell

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Blackburn
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tony Mowbray
    Sheffield Utd
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Chris Wilder
    1
    Aynsley Pears
    47
    Lucas Houghton
    17
    Hayden Carter
    15
    Sean McLoughlin
    3
    Harry Pickering
    8
    Sam Morsy
    30
    Jake Garrett
    11
    Jayden Fevrier
    25
    Ryoya Morishita
    14
    Dion De Neve
    23
    Yuki Ohashi
    17
    Adam Davies
    2
    Matt Doherty
    25
    Mark McGuinness
    33
    Jamal Baptiste
    30
    Rhys Norrington-Davies
    11
    Romelle Donovan
    7
    Joe Rothwell
    44
    Jaïro Riedewald
    34
    Louie Marsh
    23
    Tyrese Campbell
    9
    Thomas Cannon
    Dự bị
    Blackburn
    21 Oladapo Afolayan31 Kristi Montgomery10 Todd Cantwell39 Harvey Pates53 Frank Vare22 Balázs Tóth6 Tom Atcheson2 Ryan Alebiosu9 Andri Guðjohnsen
    Sheffield Utd
    4 Oliver Arblaster27 Kalvin Phillips10 Callum O'Hare38 Femi Seriki3 Sam McCallum1 Michael Cooper16 Jamie Shackleton21 Nils Zätterström42 Sydie Peck

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 20: T. Cannon lập công cho Sheffield Utd
    Phút 55: O. Afolayan lập công cho Blackburn (kiến tạo: R. Morishita)
    Phút 81: R. Donovan lập công cho Sheffield Utd

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Blackburn · 1 thắng1 hòaSheffield Utd · 3 thắng
    23/04/2026
    Sheffield Utd
    1 - 3
    Blackburn
    BLA
    22/10/2025
    Blackburn
    1 - 3
    Sheffield Utd
    SU
    03/05/2025
    Sheffield Utd
    1 - 1
    Blackburn
    Hòa
    02/11/2024
    Blackburn
    0 - 2
    Sheffield Utd
    SU
    19/03/2023
    Tứ kết
    Sheffield Utd
    3 - 2
    Blackburn
    SU

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Blackburn
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Sheffield Utd
    5 trận gần nhất
    THHTH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. CastellanosCastellanosWest Ham2 bàn
    2J. MorganJ. MorganWest Brom2 bàn
    3Y. SalechY. SalechCardiff2 bàn
    4Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 bàn
    5M. TouréM. TouréNorwich1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Y. SalechY. SalechCardiff1 kiến tạo
    2Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 kiến tạo
    3M. TouréM. TouréNorwich1 kiến tạo
    4A. BrooksA. BrooksNorwich1 kiến tạo
    5S. CareyS. CareyCharlton1 kiến tạo

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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