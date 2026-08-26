Thống kê trận đấu Blackpool 1-4 Lincoln: C. Elder tỏa sáng, Lincoln giành chiến thắng, đi tiếp

Lincoln giành chiến thắng đậm 4-1 trước Blackpool. Tom Bayliss là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.