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    Thống kê trận đấu Blackpool 1-4 Lincoln: C. Elder tỏa sáng, Lincoln giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn26/08/2026 03:35

    Lincoln giành chiến thắng đậm 4-1 trước Blackpool. Tom Bayliss là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    36'
    T. Olaofe
    Lincoln
    45'
    L. Clarkson
    Blackpool
    53'
    T. Bayliss — kiến tạo C. Elder
    Lincoln
    55'
    R. Street — kiến tạo T. Bayliss
    Lincoln
    77'
    C. Elder — kiến tạo J. Honohan
    Lincoln
    Thẻ phạt
    31'
    Z. Ashworth (Foul)
    Blackpool
    35'
    M. Melia (Foul)
    Lincoln
    52'
    Z. Ashworth (Foul)
    Blackpool
    52'
    Z. Ashworth (Foul)
    Blackpool
    57'
    J. Bowler (Foul)
    Blackpool
    60'
    H. Coulson (Foul)
    Blackpool
    Đồ thị diễn biến
    BlackpoolHT 45'Lincoln

    Thống kê trận đấu

    BlackpoolThống kêLincoln
    39%
    Kiểm soát bóng
    61%
    8
    Dứt điểm
    14
    3
    Trúng đích
    9
    1
    Phạt góc
    1
    11
    Phạm lỗi
    10
    1
    Việt vị
    1
    5
    Thủ môn cứu thua
    2
    Lincoln kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; Lincoln vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Tom Bayliss
    Tom Bayliss
    Lincoln
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Callum Elder
    Callum Elder
    Lincoln
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Tanto Olaofe
    Tanto Olaofe
    Lincoln
    1 bàn
    Leighton Clarkson
    Leighton Clarkson
    Blackpool
    1 bàn
    Robert Street
    Robert Street
    Lincoln
    1 bàn
    Joshua Honohan
    Joshua Honohan
    Lincoln
    1 kiến tạo · điểm 6.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Blackpool
    7.3
    Oliver Casey
    7.3
    Leighton Clarkson1 bàn
    7.3
    George Honeyman
    6.9
    Josh Bowler
    6.7
    Kylian Kouassi
    6.3
    Jordan Lee Williams
    6.2
    CJ Hamilton
    6.2
    Tom Bloxham
    5.9
    Hayden Coulson
    5.6
    Bailey Peacock-Farrell
    5.3
    Andy Lyons
    5.3
    Zachary Ashworth
    5.2
    Finley Munroe
    Lincoln
    8.6
    Tom BaylissMOTM1 bàn · 1 KT
    8.5
    Callum Elder1 bàn · 1 KT
    8.2
    Tanto Olaofe1 bàn
    7.3
    Andrei Coubiș
    7.3
    Ryley Towler
    7.2
    Yunus Konak
    7.2
    Robert Street1 bàn
    6.9
    Adam Jackson
    6.9
    Joshua Honohan1 KT
    6.7
    Joe Gauci
    6.7
    Reeco Hackett-Fairchild
    6.7
    Ivan Varfolomeev
    6.2
    Freddie Draper
    5.9
    Mason Melia

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Blackpool
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ian Evatt
    Lincoln
    Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV Tom Shaw
    1
    Bailey Peacock-Farrell
    2
    Andy Lyons
    4
    Oliver Casey
    3
    Zachary Ashworth
    26
    Finley Munroe
    7
    Leighton Clarkson
    15
    Hayden Coulson
    11
    Josh Bowler
    10
    George Honeyman
    22
    CJ Hamilton
    14
    Tom Bloxham
    46
    Joe Gauci
    4
    Andrei Coubiș
    5
    Adam Jackson
    6
    Ryley Towler
    23
    Joshua Honohan
    8
    Tom Bayliss
    26
    Yunus Konak
    20
    Callum Elder
    10
    Mason Melia
    19
    Tanto Olaofe
    17
    Robert Street
    Dự bị
    Blackpool
    43 Charlie Brier23 Luke Southwood49 Harry Quinn28 Jordan Lee Williams46 Ollie Hunter17 Karoy Anderson39 Shay Mannix27 Kylian Kouassi19 Dion Charles
    Lincoln
    21 James Pardington22 Tom Hamer25 Deji Elerewe3 Adam Reach7 Reeco Hackett-Fairchild16 Dom Jefferies34 Freddie Draper29 Ethan Wheatley

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 36: T. Olaofe lập công cho Lincoln
    Phút 45: L. Clarkson lập công cho Blackpool
    Phút 52: Z. Ashworth (Blackpool) nhận thẻ đỏ, Blackpool phải chơi thiếu người
    Phút 53: T. Bayliss lập công cho Lincoln (kiến tạo: C. Elder)
    Phút 55: R. Street lập công cho Lincoln (kiến tạo: T. Bayliss)
    Phút 77: C. Elder lập công cho Lincoln (kiến tạo: J. Honohan)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Blackpool · 2 thắng2 hòaLincoln · 1 thắng
    28/02/2026
    Lincoln
    4 - 0
    Blackpool
    LIN
    13/12/2025
    Blackpool
    2 - 2
    Lincoln
    Hòa
    29/01/2025
    Lincoln
    0 - 2
    Blackpool
    BLA
    02/10/2024
    Blackpool
    1 - 1
    Lincoln
    Hòa
    01/01/2024
    Blackpool
    2 - 0
    Lincoln
    BLA

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Blackpool
    5 trận gần nhất
    BTHT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    1
    Thủng lưới
    Lincoln
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. CastellanosCastellanosWest Ham2 bàn
    2J. MorganJ. MorganWest Brom2 bàn
    3Y. SalechY. SalechCardiff2 bàn
    4Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 bàn
    5M. TouréM. TouréNorwich1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Y. SalechY. SalechCardiff1 kiến tạo
    2Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 kiến tạo
    3M. TouréM. TouréNorwich1 kiến tạo
    4A. BrooksA. BrooksNorwich1 kiến tạo
    5S. CareyS. CareyCharlton1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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