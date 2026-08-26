Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
53'
T. Bayliss — kiến tạo C. Elder
Lincoln
55'
R. Street — kiến tạo T. Bayliss
Lincoln
77'
C. Elder — kiến tạo J. Honohan
Lincoln
Thẻ phạt
31'
Z. Ashworth (Foul)
Blackpool
52'
Z. Ashworth (Foul)
Blackpool
52'
Z. Ashworth (Foul)
Blackpool
57'
J. Bowler (Foul)
Blackpool
60'
H. Coulson (Foul)
Blackpool
Đồ thị diễn biến
BlackpoolHT 45'Lincoln
Thống kê trận đấu
Lincoln kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; Lincoln vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Tom Bayliss
Lincoln
1 bàn · 1 kiến tạo
Callum Elder
Lincoln
1 bàn · 1 kiến tạo
Tanto Olaofe
Lincoln
1 bàn
Leighton Clarkson
Blackpool
1 bàn
Robert Street
Lincoln
1 bàn
Joshua Honohan
Lincoln
1 kiến tạo · điểm 6.9
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Blackpool
7.3
Leighton Clarkson1 bàn
5.6
Bailey Peacock-Farrell
Lincoln
8.6
Tom BaylissMOTM1 bàn · 1 KT
8.5
Callum Elder1 bàn · 1 KT
6.7
Reeco Hackett-Fairchild
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Blackpool
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ian Evatt
Lincoln
Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV Tom Shaw
Dự bị
Blackpool
43 Charlie Brier23 Luke Southwood49 Harry Quinn28 Jordan Lee Williams46 Ollie Hunter17 Karoy Anderson39 Shay Mannix27 Kylian Kouassi19 Dion Charles
Lincoln
21 James Pardington22 Tom Hamer25 Deji Elerewe3 Adam Reach7 Reeco Hackett-Fairchild16 Dom Jefferies34 Freddie Draper29 Ethan Wheatley
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 36: T. Olaofe lập công cho Lincoln
Phút 45: L. Clarkson lập công cho Blackpool
Phút 52: Z. Ashworth (Blackpool) nhận thẻ đỏ, Blackpool phải chơi thiếu người
Phút 53: T. Bayliss lập công cho Lincoln (kiến tạo: C. Elder)
Phút 55: R. Street lập công cho Lincoln (kiến tạo: T. Bayliss)
Phút 77: C. Elder lập công cho Lincoln (kiến tạo: J. Honohan)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Blackpool · 2 thắng2 hòaLincoln · 1 thắng
28/02/2026
Lincoln
4 - 0
Blackpool
LIN
13/12/2025
Blackpool
2 - 2
Lincoln
Hòa
29/01/2025
Lincoln
0 - 2
Blackpool
BLA
02/10/2024
Blackpool
1 - 1
Lincoln
Hòa
01/01/2024
Blackpool
2 - 0
Lincoln
BLA
Phong độ & thống kê mùa giải
Blackpool
5 trận gần nhất
BTHT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)