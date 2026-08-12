Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
51'
Ole Didrik Blomberg — kiến tạo Jens Petter Hauge
Bodø / Glimt
61'
Guilherme Smith — kiến tạo Darius Olaru
Union Saint-Gilloise
76'
Jens Petter Hauge — kiến tạo Andreas Helmersen
Bodø / Glimt
88'
Mohammed Fuseini — kiến tạo Louis Patris
Union Saint-Gilloise
117'
Andreas Helmersen
Bodø / Glimt
Thẻ phạt
16'
Sondre Auklend
Bodø / Glimt
81'
Kamiel Van De Perre
Union Saint-Gilloise
90+3'
David Hubert
Union Saint-Gilloise
90+6'
Kamiel Van De Perre
Union Saint-Gilloise
90+6'
Guilherme Smith
Union Saint-Gilloise
92'
Haitam Aleesami
Bodø / Glimt
117'
Kevin Mac Allister
Union Saint-Gilloise
Đồ thị diễn biến
Bodø / GlimtHT 45'Union Saint-Gilloise
Thống kê trận đấu
Bodø / GlimtThống kêUnion Saint-Gilloise
Bodø / Glimt kiểm soát thế trận với 70% thời lượng cầm bóng; Bodø / Glimt vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Jens Petter Hauge
Bodø / Glimt
1 bàn · 1 kiến tạo
Andreas Helmersen
Bodø / Glimt
1 bàn · 1 kiến tạo
Ole Didrik Blomberg
Bodø / Glimt
1 bàn
Guilherme Smith
Union Saint-Gilloise
1 bàn
Mohammed Fuseini
Union Saint-Gilloise
1 bàn
Louis Patris
Union Saint-Gilloise
1 kiến tạo · điểm 7.39
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Bodø / Glimt
8.72
Jens Petter HaugeMOTM1 bàn · 1 KT
8.53
Ole Didrik Blomberg1 bàn
7.72
Andreas Helmersen1 bàn · 1 KT
Union Saint-Gilloise
7.03
Mohammed Fuseini1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Union Saint-Gilloise
Sơ đồ 3-5-2
Dự bị
Bodø / Glimt
1 Julian Faye Lund2 Villads Nielsen5 Haitam Aleesami9 Andreas Helmersen14 Ulrik Saltnes16 Joshua Kitolano23 Magnus Riisnaes24 Daniel Bassi25 Isak Dybvik Määttä
Union Saint-Gilloise
7 Mohammed Fuseini9 Mateo Biondic17 Rob Schoofs18 Giorgi Kavlashvili22 Ousseynou Niang30 Raul Florucz38 Relebohile Mofokeng71 Keo Boets
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 51: Ole Didrik Blomberg lập công cho Bodø / Glimt (kiến tạo: Jens Petter Hauge)
Phút 61: Guilherme Smith lập công cho Union Saint-Gilloise (kiến tạo: Darius Olaru)
Phút 76: Jens Petter Hauge lập công cho Bodø / Glimt (kiến tạo: Andreas Helmersen)
Phút 88: Mohammed Fuseini lập công cho Union Saint-Gilloise (kiến tạo: Louis Patris)
Phút 96: Kamiel Van De Perre (Union Saint-Gilloise) nhận thẻ đỏ, Union Saint-Gilloise phải chơi thiếu người
Phút 117: Andreas Helmersen lập công cho Bodø / Glimt
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Bodø / Glimt · 0 thắng2 hòaUnion Saint-Gilloise · 0 thắng
05/08/2026
Union Saint-Gilloise
3 - 3
Bodø / Glimt
Hòa
04/10/2024
Union Saint-Gilloise
0 - 0
Bodø / Glimt
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Bodø / Glimt
5 trận gần nhất
THBTT
Union Saint-Gilloise
5 trận gần nhất
BHB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)