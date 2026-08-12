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    Thống kê trận đấu Bodø / Glimt 3-2 Union Saint-Gilloise: Andreas Helmersen tỏa sáng, Bodø / Glimt giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn12/08/2026 01:41

    Bodø / Glimt vượt qua Union Saint-Gilloise với tỷ số 3-2. Jens Petter Hauge là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.72. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    51'
    Ole Didrik Blomberg — kiến tạo Jens Petter Hauge
    Bodø / Glimt
    61'
    Guilherme Smith — kiến tạo Darius Olaru
    Union Saint-Gilloise
    76'
    Jens Petter Hauge — kiến tạo Andreas Helmersen
    Bodø / Glimt
    88'
    Mohammed Fuseini — kiến tạo Louis Patris
    Union Saint-Gilloise
    117'
    Andreas Helmersen
    Bodø / Glimt
    Thẻ phạt
    16'
    Sondre Auklend
    Bodø / Glimt
    81'
    Kamiel Van De Perre
    Union Saint-Gilloise
    90+3'
    David Hubert
    Union Saint-Gilloise
    90+6'
    Kamiel Van De Perre
    Union Saint-Gilloise
    90+6'
    Guilherme Smith
    Union Saint-Gilloise
    92'
    Haitam Aleesami
    Bodø / Glimt
    117'
    Kevin Mac Allister
    Union Saint-Gilloise
    Đồ thị diễn biến
    Bodø / GlimtHT 45'Union Saint-Gilloise

    Thống kê trận đấu

    Bodø / GlimtThống kêUnion Saint-Gilloise
    70%
    Kiểm soát bóng
    30%
    23
    Dứt điểm
    19
    9
    Trúng đích
    5
    10
    Phạt góc
    1
    11
    Phạm lỗi
    10
    1
    Việt vị
    4
    3
    Thủ môn cứu thua
    5
    Bodø / Glimt kiểm soát thế trận với 70% thời lượng cầm bóng; Bodø / Glimt vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Jens Petter Hauge
    Jens Petter Hauge
    Bodø / Glimt
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Andreas Helmersen
    Andreas Helmersen
    Bodø / Glimt
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Ole Didrik Blomberg
    Ole Didrik Blomberg
    Bodø / Glimt
    1 bàn
    Guilherme Smith
    Guilherme Smith
    Union Saint-Gilloise
    1 bàn
    Mohammed Fuseini
    Mohammed Fuseini
    Union Saint-Gilloise
    1 bàn
    Louis Patris
    Louis Patris
    Union Saint-Gilloise
    1 kiến tạo · điểm 7.39

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Bodø / Glimt
    8.72
    Jens Petter HaugeMOTM1 bàn · 1 KT
    8.53
    Ole Didrik Blomberg1 bàn
    8.44
    Patrick Berg
    7.72
    Andreas Helmersen1 bàn · 1 KT
    7.62
    Fredrik Sjøvold
    7.46
    Odin Luras Bjortuft
    7.12
    Sondre Fet
    6.98
    Haitam Aleesami
    6.85
    Ulrik Saltnes
    6.81
    Jostein Gundersen
    6.65
    Joshua Kitolano
    6.47
    Nikita Haikin
    6.42
    Fredrik Bjørkan
    6.36
    Sondre Auklend
    6.24
    Isak Dybvik Määttä
    6.21
    Ola Brynhildsen
    Union Saint-Gilloise
    8.06
    Massiré Sylla
    7.42
    Vic Chambaere
    7.39
    Louis Patris1 KT
    7.18
    Guilherme Smith1 bàn
    7.03
    Mohammed Fuseini1 bàn
    6.97
    Darius Olaru1 KT
    6.87
    Nikki Havenaar
    6.85
    Mateo Biondic
    6.7
    Adem Zorgane
    6.7
    Relebohile Mofokeng
    6.62
    Rob Schoofs
    6.45
    Kevin Mac Allister
    6.42
    Kamiel Van De Perre
    6.31
    Besfort Zeneli
    5.83
    Promise David

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Bodø / Glimt
    Sơ đồ 4-3-3
    Union Saint-Gilloise
    Sơ đồ 3-5-2
    12
    Nikita Haikin
    20
    Fredrik Sjøvold
    4
    Odin Luras Bjortuft
    6
    Jostein Gundersen
    15
    Fredrik Bjørkan
    8
    Sondre Auklend
    7
    Patrick Berg
    19
    Sondre Fet
    11
    Ole Didrik Blomberg
    17
    Ola Brynhildsen
    10
    Jens Petter Hauge
    1
    Vic Chambaere
    5
    Kevin Mac Allister
    29
    Massiré Sylla
    55
    Nikki Havenaar
    27
    Louis Patris
    23
    Besfort Zeneli
    6
    Kamiel Van De Perre
    8
    Adem Zorgane
    11
    Guilherme Smith
    12
    Promise David
    28
    Darius Olaru
    Dự bị
    Bodø / Glimt
    1 Julian Faye Lund2 Villads Nielsen5 Haitam Aleesami9 Andreas Helmersen14 Ulrik Saltnes16 Joshua Kitolano23 Magnus Riisnaes24 Daniel Bassi25 Isak Dybvik Määttä
    Union Saint-Gilloise
    7 Mohammed Fuseini9 Mateo Biondic17 Rob Schoofs18 Giorgi Kavlashvili22 Ousseynou Niang30 Raul Florucz38 Relebohile Mofokeng71 Keo Boets

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 51: Ole Didrik Blomberg lập công cho Bodø / Glimt (kiến tạo: Jens Petter Hauge)
    Phút 61: Guilherme Smith lập công cho Union Saint-Gilloise (kiến tạo: Darius Olaru)
    Phút 76: Jens Petter Hauge lập công cho Bodø / Glimt (kiến tạo: Andreas Helmersen)
    Phút 88: Mohammed Fuseini lập công cho Union Saint-Gilloise (kiến tạo: Louis Patris)
    Phút 96: Kamiel Van De Perre (Union Saint-Gilloise) nhận thẻ đỏ, Union Saint-Gilloise phải chơi thiếu người
    Phút 117: Andreas Helmersen lập công cho Bodø / Glimt

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Bodø / Glimt · 0 thắng2 hòaUnion Saint-Gilloise · 0 thắng
    05/08/2026
    Union Saint-Gilloise
    3 - 3
    Bodø / Glimt
    Hòa
    04/10/2024
    Union Saint-Gilloise
    0 - 0
    Bodø / Glimt
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Bodø / Glimt
    5 trận gần nhất
    THBTT
    Union Saint-Gilloise
    5 trận gần nhất
    BHB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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