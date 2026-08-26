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    Thống kê trận đấu Bodo/Glimt 3-0 NEC Nijmegen: S. Auklend tỏa sáng, Bodo/Glimt giành lợi thế trước lượt còn lại

    Đại Ngàn26/08/2026 03:53

    Bodo/Glimt giành chiến thắng đậm 3-0 trước NEC Nijmegen. Odin Luras Bjørtuft là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    45+2'
    F. Bjorkan — kiến tạo S. Auklend
    Bodo/Glimt
    45+5'
    S. Auklend — kiến tạo J. Hauge
    Bodo/Glimt
    73'
    D. Fonville(phản lưới)
    Bodo/Glimt
    Thẻ phạt
    3'
    G. Crettaz (Handling)
    NEC Nijmegen
    15'
    N. Lebreton (Holding)
    NEC Nijmegen
    83'
    B. Pereira (Tripping)
    NEC Nijmegen
    Đồ thị diễn biến
    Bodo/GlimtHT 45'NEC Nijmegen

    Thống kê trận đấu

    Bodo/GlimtThống kêNEC Nijmegen
    79%
    Kiểm soát bóng
    21%
    21
    Dứt điểm
    3
    9
    Trúng đích
    2
    4
    Phạt góc
    2
    10
    Phạm lỗi
    8
    1
    Việt vị
    3
    2
    Thủ môn cứu thua
    7
    Bodo/Glimt kiểm soát thế trận với 79% thời lượng cầm bóng; Bodo/Glimt vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Sondre Auklend
    Sondre Auklend
    Bodo/Glimt
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Fredrik André Bjørkan
    Fredrik André Bjørkan
    Bodo/Glimt
    1 bàn
    Jens Petter Hauge
    Jens Petter Hauge
    Bodo/Glimt
    1 kiến tạo · điểm 8.3
    Odin Luras Bjørtuft
    Odin Luras Bjørtuft
    Bodo/Glimt
    Điểm 8.6
    Villads Nielsen
    Villads Nielsen
    Bodo/Glimt
    Điểm 8.3
    Nikolas Polster
    Nikolas Polster
    NEC Nijmegen
    Điểm 7.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Bodo/Glimt
    8.6
    Odin Luras BjørtuftMOTM
    8.3
    Villads Nielsen
    8.3
    Sondre Auklend1 bàn · 1 KT
    8.3
    Jens Petter Hauge1 KT
    8
    Fredrik André Bjørkan1 bàn
    7.5
    Fredrik Sjøvold
    7.2
    Patrick Berg
    7.2
    Sondre Fet
    7.2
    Ole Didrik Blomberg
    6.7
    Ulrik Saltnes
    6.6
    Nikita Haikin
    6.6
    Isak Dybvik Määttä
    6.5
    Kasper Solhaug
    6.5
    Ola Brynhildsen
    6.3
    Joshua Kitolano
    5.9
    Andreas Helmersen
    NEC Nijmegen
    7.9
    Nikolas Polster
    7
    Bram Nuytinck
    6.9
    Noé Lebreton
    6.7
    Isak Hansen Aarøen
    6.6
    Darko Nejašmić
    6.5
    Brayann Pereira
    6.5
    Tjaronn Chery
    6.3
    Clement Bischoff
    6.3
    Dušan Tadić
    6.2
    Deveron Fonville
    6.2
    Bryan Linssen
    6.2
    Almugera Kabar
    6.2
    Willum Thor Willumsson
    5.9
    Tobias Storm
    3
    Gonzalo Crettaz

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 3: G. Crettaz (NEC Nijmegen) nhận thẻ đỏ, NEC Nijmegen phải chơi thiếu người
    Phút 47: F. Bjorkan lập công cho Bodo/Glimt (kiến tạo: S. Auklend)
    Phút 50: S. Auklend lập công cho Bodo/Glimt (kiến tạo: J. Hauge)
    Phút 73: D. Fonville phản lưới nhà, Bodo/Glimt được hưởng bàn thắng

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Bodo/Glimt
    5 trận gần nhất
    TTTTH
    3
    Trận
    2-1-0
    T-H-B
    9
    Ghi (TB 3.0)
    6
    Thủng lưới
    NEC Nijmegen
    5 trận gần nhất
    BBTT
    3
    Trận
    1-1-1
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.0)
    4
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1TaliscaTaliscaFenerbahçe4 bàn
    2ReinaldoReinaldoLevski Sofia3 bàn
    3V. SimićV. SimićSabah FA3 bàn
    4J. MickelsJ. MickelsSabah FA2 bàn
    5D. BeljoD. BeljoDinamo Zagreb2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1J. HaugeJ. HaugeBodo/Glimt3 kiến tạo
    2D. WattsD. WattsShamrock Rovers2 kiến tạo
    3T. PuchaczT. PuchaczSabah FA2 kiến tạo
    4K. AktürkoğluK. AktürkoğluFenerbahçe2 kiến tạo
    5F. TopićF. TopićDinamo Zagreb2 kiến tạo

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Bodo/Glimt 3-0 NEC Nijmegen: S. Auklend tỏa sáng, Bodo/Glimt giành lợi thế trước lượt còn lại
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