Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
45+2'
F. Bjorkan — kiến tạo S. Auklend
Bodo/Glimt
45+5'
S. Auklend — kiến tạo J. Hauge
Bodo/Glimt
73'
D. Fonville(phản lưới)
Bodo/Glimt
Thẻ phạt
3'
G. Crettaz (Handling)
NEC Nijmegen
15'
N. Lebreton (Holding)
NEC Nijmegen
83'
B. Pereira (Tripping)
NEC Nijmegen
Đồ thị diễn biến
Bodo/GlimtHT 45'NEC Nijmegen
Thống kê trận đấu
Bodo/GlimtThống kêNEC Nijmegen
Bodo/Glimt kiểm soát thế trận với 79% thời lượng cầm bóng; Bodo/Glimt vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Sondre Auklend
Bodo/Glimt
1 bàn · 1 kiến tạo
Fredrik André Bjørkan
Bodo/Glimt
1 bàn
Jens Petter Hauge
Bodo/Glimt
1 kiến tạo · điểm 8.3
Odin Luras Bjørtuft
Bodo/Glimt
Điểm 8.6
Villads Nielsen
Bodo/Glimt
Điểm 8.3
Nikolas Polster
NEC Nijmegen
Điểm 7.9
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Bodo/Glimt
8.6
Odin Luras BjørtuftMOTM
8.3
Sondre Auklend1 bàn · 1 KT
8
Fredrik André Bjørkan1 bàn
NEC Nijmegen
6.2
Willum Thor Willumsson
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 3: G. Crettaz (NEC Nijmegen) nhận thẻ đỏ, NEC Nijmegen phải chơi thiếu người
Phút 47: F. Bjorkan lập công cho Bodo/Glimt (kiến tạo: S. Auklend)
Phút 50: S. Auklend lập công cho Bodo/Glimt (kiến tạo: J. Hauge)
Phút 73: D. Fonville phản lưới nhà, Bodo/Glimt được hưởng bàn thắng
Phong độ & thống kê mùa giải
Bodo/Glimt
5 trận gần nhất
TTTTH
NEC Nijmegen
5 trận gần nhất
BBTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)