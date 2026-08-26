Thống kê trận đấu Bodo/Glimt 3-0 NEC Nijmegen: S. Auklend tỏa sáng, Bodo/Glimt giành lợi thế trước lượt còn lại

Bodo/Glimt giành chiến thắng đậm 3-0 trước NEC Nijmegen. Odin Luras Bjørtuft là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.