Thống kê trận đấu Bohemians 0-2 FC Midtjylland: V. Byskov tỏa sáng, FC Midtjylland giành trọn 3 điểm

FC Midtjylland vượt qua Bohemians với tỷ số 2-0. Valdemar Byskov là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.