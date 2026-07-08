Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thẻ phạt
21'
S. Johannesen
FC Midtjylland
58'
D. Castillo
FC Midtjylland
Đồ thị diễn biến
BohemiansHT 45'FC Midtjylland
Thống kê trận đấu
BohemiansThống kêFC Midtjylland
FC Midtjylland kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng; FC Midtjylland vượt trội về số cú sút trúng đích (5).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Valdemar Byskov
FC Midtjylland
1 bàn
Franculino Djú
FC Midtjylland
1 bàn
Mads Bech Sørensen
FC Midtjylland
Điểm 7.7
Rasmus Kristensen
FC Midtjylland
Điểm 7.5
Jordan Flores
Bohemians
Điểm 7.2
Elías Ólafsson
FC Midtjylland
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
FC Midtjylland
8
Valdemar ByskovMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Bohemians
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Alan Reynolds
FC Midtjylland
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mike Tullberg
Dự bị
Bohemians
1 Kacper Chorążka30 Finn McDonnell3 Ryan Burke4 Niall Morahan5 Sadou Diallo8 Harry Vaughan11 Dayle Rooney17 Adam McDonnell19 Rhys Brennan
FC Midtjylland
25 Nordin Bakker31 Liam Selin13 Adam Gabriel34 Abdou Aziz Ndiaye11 Darío Osorio18 Stanley Iheanacho24 Jonatan Lindekilde29 Kjell Wätjen80 Dani Silva
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 28: Franculino lập công cho FC Midtjylland
Phút 77: V. Byskov lập công cho FC Midtjylland
Phong độ & thống kê mùa giải
Bohemians
5 trận gần nhất
BHBTH
FC Midtjylland
5 trận gần nhất
TTBTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)