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    Thống kê trận đấu Bohemians 0-2 FC Midtjylland: V. Byskov tỏa sáng, FC Midtjylland giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 03:40

    FC Midtjylland vượt qua Bohemians với tỷ số 2-0. Valdemar Byskov là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    28'
    Franculino
    FC Midtjylland
    77'
    V. Byskov
    FC Midtjylland
    Thẻ phạt
    14'
    C. Parsons
    Bohemians
    21'
    S. Johannesen
    FC Midtjylland
    57'
    A. Gabriel
    FC Midtjylland
    58'
    D. Castillo
    FC Midtjylland
    68'
    D. James-Taylor
    Bohemians
    84'
    D. Rooney
    Bohemians
    Đồ thị diễn biến
    BohemiansHT 45'FC Midtjylland

    Thống kê trận đấu

    BohemiansThống kêFC Midtjylland
    36%
    Kiểm soát bóng
    64%
    6
    Dứt điểm
    7
    2
    Trúng đích
    5
    3
    Phạt góc
    8
    11
    Phạm lỗi
    16
    1
    Việt vị
    1
    4
    Thủ môn cứu thua
    2
    FC Midtjylland kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng; FC Midtjylland vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Valdemar Byskov
    Valdemar Byskov
    FC Midtjylland
    1 bàn
    Franculino Djú
    Franculino Djú
    FC Midtjylland
    1 bàn
    Mads Bech Sørensen
    Mads Bech Sørensen
    FC Midtjylland
    Điểm 7.7
    Rasmus Kristensen
    Rasmus Kristensen
    FC Midtjylland
    Điểm 7.5
    Jordan Flores
    Jordan Flores
    Bohemians
    Điểm 7.2
    Elías Ólafsson
    Elías Ólafsson
    FC Midtjylland
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Bohemians
    7.2
    Jordan Flores
    7
    Patrick Hickey
    6.9
    Dawson Devoy
    6.6
    Cian Byrne
    6.6
    Darragh Power
    6.6
    Senan Mullen
    6.6
    Ross Tierney
    6.5
    Connor Parsons
    6.3
    Paul Walters
    6.3
    Colm Whelan
    6.3
    Markuss Strods
    6.3
    Harry Vaughan
    6.3
    Adam McDonnell
    6.2
    Douglas James-Taylor
    6.2
    Dayle Rooney
    5.9
    Sam Todd
    FC Midtjylland
    8
    Valdemar ByskovMOTM1 bàn
    7.7
    Mads Bech Sørensen
    7.5
    Rasmus Kristensen
    7.5
    Franculino Djú1 bàn
    7.2
    Elías Ólafsson
    7.2
    Philip Billing
    6.9
    Gue-sung Cho
    6.7
    Adam Gabriel
    6.6
    Sofus Johannesen
    6.6
    Pedro Bravo
    6.6
    Darío Osorio
    6.5
    Friday Etim
    6.3
    Beni Junior
    6.3
    Kjell Wätjen
    6.2
    Denil Castillo

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Bohemians
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Alan Reynolds
    FC Midtjylland
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mike Tullberg
    25
    Paul Walters
    24
    Cian Byrne
    12
    Patrick Hickey
    22
    Sam Todd
    16
    Darragh Power
    10
    Dawson Devoy
    6
    Jordan Flores
    15
    Senan Mullen
    26
    Ross Tierney
    18
    Douglas James-Taylor
    7
    Connor Parsons
    1
    Elías Ólafsson
    27
    Sofus Johannesen
    5
    Rasmus Kristensen
    22
    Mads Bech Sørensen
    15
    Beni Junior
    8
    Philip Billing
    19
    Pedro Bravo
    21
    Denil Castillo
    7
    Franculino Djú
    90
    Friday Etim
    20
    Valdemar Byskov
    Dự bị
    Bohemians
    1 Kacper Chorążka30 Finn McDonnell3 Ryan Burke4 Niall Morahan5 Sadou Diallo8 Harry Vaughan11 Dayle Rooney17 Adam McDonnell19 Rhys Brennan
    FC Midtjylland
    25 Nordin Bakker31 Liam Selin13 Adam Gabriel34 Abdou Aziz Ndiaye11 Darío Osorio18 Stanley Iheanacho24 Jonatan Lindekilde29 Kjell Wätjen80 Dani Silva

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 28: Franculino lập công cho FC Midtjylland
    Phút 77: V. Byskov lập công cho FC Midtjylland

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Bohemians
    5 trận gần nhất
    BHBTH
    4
    Trận
    2-2-0
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 1.8)
    4
    Thủng lưới
    FC Midtjylland
    5 trận gần nhất
    TTBTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    3M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    4M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
    5B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Bohemians 0-2 FC Midtjylland: V. Byskov tỏa sáng, FC Midtjylland giành trọn 3 điểm
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