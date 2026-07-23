Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
76'
D. James-Taylor — kiến tạo D. Devoy
Bohemians
89'
R. Tierney — kiến tạo D. James-Taylor
Bohemians
Đồ thị diễn biến
BohemiansHT 45'Ballkani
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Bohemians
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Alan Reynolds
Ballkani
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mislav Karoglan
Dự bị
Bohemians
8 Harry Vaughan18 Douglas James-Taylor1 Kacper Chorążka30 Finn McDonnell3 Ryan Burke4 Niall Morahan15 Senan Mullen24 Cian Byrne7 Connor Parsons
Ballkani
21 Ardit Deliu1 Ardit Nika15 Redon Zekaj22 Elvis Letaj32 Bajram Jashanica92 Elmando Gjini19 Engjell Ajazaj29 Albert Diène23 Lorik Dobratiqi
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 29: T. Domgjoni ghi bàn trên chấm phạt đền cho Ballkani
Phút 76: D. James-Taylor lập công cho Bohemians (kiến tạo: D. Devoy)
Phút 89: R. Tierney lập công cho Bohemians (kiến tạo: D. James-Taylor)
Phong độ & thống kê mùa giải
Bohemians
5 trận gần nhất
THHTT
Ballkani
5 trận gần nhất
BTHBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)