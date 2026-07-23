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    Thống kê trận đấu Bohemians 2-1 Ballkani: Bohemians ngược dòng ngoạn mục

    Tuệ Nhân23/07/2026 01:57

    Bohemians đã ngược dòng đánh bại Ballkani 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    29'
    T. Domgjoni(pen)
    Ballkani
    76'
    D. James-Taylor — kiến tạo D. Devoy
    Bohemians
    89'
    R. Tierney — kiến tạo D. James-Taylor
    Bohemians
    Thẻ phạt
    36'
    A. Sabanadzovic
    Ballkani
    61'
    D. Vokrri
    Ballkani
    73'
    G. Halili
    Ballkani
    Đồ thị diễn biến
    BohemiansHT 45'Ballkani

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Bohemians
    Sơ đồ 5-3-2 · HLV Alan Reynolds
    Ballkani
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mislav Karoglan
    25
    Paul Walters
    16
    Darragh Power
    12
    Patrick Hickey
    22
    Sam Todd
    6
    Jordan Flores
    32
    Markuss Strods
    10
    Dawson Devoy
    5
    Sadou Diallo
    17
    Adam McDonnell
    26
    Ross Tierney
    9
    Colm Whelan
    25
    Adnan Golubović
    6
    Diar Vokrri
    28
    Ivica Batarelo
    4
    Gentrit Halili
    12
    Abou Dosso
    14
    Marsel Ismajlgeci
    20
    Edvin Kuč
    5
    Anel Šabanadžović
    9
    Valentin Serebe
    10
    Giovanni
    8
    Toni Domgjoni
    Dự bị
    Bohemians
    8 Harry Vaughan18 Douglas James-Taylor1 Kacper Chorążka30 Finn McDonnell3 Ryan Burke4 Niall Morahan15 Senan Mullen24 Cian Byrne7 Connor Parsons
    Ballkani
    21 Ardit Deliu1 Ardit Nika15 Redon Zekaj22 Elvis Letaj32 Bajram Jashanica92 Elmando Gjini19 Engjell Ajazaj29 Albert Diène23 Lorik Dobratiqi

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 29: T. Domgjoni ghi bàn trên chấm phạt đền cho Ballkani
    Phút 76: D. James-Taylor lập công cho Bohemians (kiến tạo: D. Devoy)
    Phút 89: R. Tierney lập công cho Bohemians (kiến tạo: D. James-Taylor)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Bohemians
    5 trận gần nhất
    THHTT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
    Ballkani
    5 trận gần nhất
    BTHBB
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5R. FerberR. FerberAtert Bissen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    3L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC0 kiến tạo
    5V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC0 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Bohemians 2-1 Ballkani: Bohemians ngược dòng ngoạn mục
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