Thống kê trận đấu Bologna 0-1 Lazio: D. Frattesi tỏa sáng, Lazio giành trọn 3 điểm

Lazio vượt qua Bologna với tỷ số 1-0. Christos Mandas là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.