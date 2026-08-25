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    Thống kê trận đấu Bologna 0-1 Lazio: D. Frattesi tỏa sáng, Lazio giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn25/08/2026 01:32

    Lazio vượt qua Bologna với tỷ số 1-0. Christos Mandas là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    59'
    D. Frattesi — kiến tạo B. Dia
    Lazio
    Thẻ phạt
    22'
    R. Floriani (Tripping)
    Lazio
    34'
    B. Dia (Unsportsmanlike conduct)
    Lazio
    34'
    O. El Azzouzi (Unsportsmanlike conduct)
    Bologna
    41'
    N. Cambiaghi (Foul)
    Bologna
    44'
    M. Cancellieri (Tripping)
    Lazio
    83'
    J. Odgaard (Tripping)
    Bologna
    83'
    T. Heggem (Foul)
    Bologna
    90+3'
    O. Provstgaard (Foul)
    Lazio
    Đồ thị diễn biến
    BolognaHT 45'Lazio

    Thống kê trận đấu

    BolognaThống kêLazio
    56%
    Kiểm soát bóng
    44%
    11
    Dứt điểm
    9
    4
    Trúng đích
    3
    8
    Phạt góc
    6
    13
    Phạm lỗi
    14
    2
    Việt vị
    3
    2
    Thủ môn cứu thua
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Davide Frattesi
    Davide Frattesi
    Lazio
    1 bàn
    Boulaye Dia
    Boulaye Dia
    Lazio
    1 kiến tạo · điểm 6.7
    Christos Mandas
    Christos Mandas
    Lazio
    Điểm 8.3
    Federico Bernardeschi
    Federico Bernardeschi
    Bologna
    Điểm 7.2
    Nicolò Rovella
    Nicolò Rovella
    Lazio
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Bologna
    7.2
    Federico Bernardeschi
    6.9
    Torbjørn Heggem
    6.9
    Oussama El Azzouzi
    6.9
    Lewis Ferguson
    6.9
    Riccardo Orsolini
    6.9
    Roberto Piccoli
    6.7
    Nadir Zortea
    6.7
    Emil Holm
    6.6
    Eivind Helland
    6.6
    Juan Miranda
    6.6
    Jonathan Rowe
    6.5
    Nicolò Cambiaghi
    6.3
    Jens Odgaard
    6.3
    Artem Dovbyk
    5.9
    Łukasz Skorupski
    Lazio
    8.3
    Christos MandasMOTM
    8.2
    Davide Frattesi1 bàn
    7.2
    Nicolò Rovella
    6.9
    Danilho Doekhi
    6.9
    Oliver Provstgaard
    6.7
    Boulaye Dia1 KT
    6.7
    Mattia Zaccagni
    6.7
    Gustav Isaksen
    6.6
    Fisayo Dele-Bashiru
    6.6
    Romano Floriani Mussolini
    6.5
    Adam Marušić
    6.5
    Kenneth Taylor
    6.2
    Alfonso Pedraza
    6.2
    Matteo Cancellieri

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Bologna
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Domenico Tedesco
    Lazio
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gennaro Gattuso
    1
    Łukasz Skorupski
    20
    Nadir Zortea
    5
    Eivind Helland
    14
    Torbjørn Heggem
    33
    Juan Miranda
    17
    Oussama El Azzouzi
    19
    Lewis Ferguson
    7
    Riccardo Orsolini
    21
    Jens Odgaard
    28
    Nicolò Cambiaghi
    91
    Roberto Piccoli
    35
    Christos Mandas
    77
    Adam Marušić
    5
    Danilho Doekhi
    25
    Oliver Provstgaard
    23
    Alfonso Pedraza
    7
    Fisayo Dele-Bashiru
    6
    Nicolò Rovella
    24
    Kenneth Taylor
    22
    Matteo Cancellieri
    19
    Boulaye Dia
    10
    Mattia Zaccagni
    Dự bị
    Bologna
    25 Massimo Pessina72 Ukko Happonen29 Lorenzo De Silvestri23 Abdel Rahim2 Emil Holm41 Martin Vitík8 Mikel Amondarain18 Marco Libra4 Tommaso Pobega
    Lazio
    15 Romano Floriani Mussolini40 Edoardo Motta47 Davide Renzetti33 Ricardo Bordon13 Alessio Romagnoli17 Nuno Tavares29 Manuel Lazzari28 Adrian Przyborek21 Reda Belahyane

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 59: D. Frattesi lập công cho Lazio (kiến tạo: B. Dia)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Bologna · 1 thắng2 hòaLazio · 2 thắng
    22/03/2026
    Bologna
    0 - 2
    Lazio
    LAZ
    12/02/2026
    Tứ kết
    Bologna
    1 - 1
    Lazio
    Hòa
    08/12/2025
    Lazio
    1 - 1
    Bologna
    Hòa
    16/03/2025
    Bologna
    5 - 0
    Lazio
    BOL
    25/11/2024
    Lazio
    3 - 0
    Bologna
    LAZ

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Bologna
    5 trận gần nhất
    BBBTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Lazio
    5 trận gần nhất
    TBTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Inter1100+33T
    2Napoli1100+23T
    3Lecce1100+23T
    10AS Roma000000
    11Bologna000000
    12Lazio000000
    13Fiorentina000000

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. De BruyneK. De BruyneNapoli1 bàn
    2A. VergaraA. VergaraNapoli1 bàn
    3A. RabiotA. RabiotAC Milan1 bàn
    4F. EspositoF. EspositoInter1 bàn
    5Tiago GabrielTiago GabrielLecce1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1A. DioufA. DioufInter2 kiến tạo
    2K. De BruyneK. De BruyneNapoli1 kiến tạo
    3A. VergaraA. VergaraNapoli1 kiến tạo
    4A. RabiotA. RabiotAC Milan1 kiến tạo
    5F. EspositoF. EspositoInter1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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