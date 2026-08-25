Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
59'
D. Frattesi — kiến tạo B. Dia
Lazio
Thẻ phạt
22'
R. Floriani (Tripping)
Lazio
34'
B. Dia (Unsportsmanlike conduct)
Lazio
34'
O. El Azzouzi (Unsportsmanlike conduct)
Bologna
41'
N. Cambiaghi (Foul)
Bologna
44'
M. Cancellieri (Tripping)
Lazio
83'
J. Odgaard (Tripping)
Bologna
90+3'
O. Provstgaard (Foul)
Lazio
Đồ thị diễn biến
BolognaHT 45'Lazio
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Davide Frattesi
Lazio
1 bàn
Boulaye Dia
Lazio
1 kiến tạo · điểm 6.7
Christos Mandas
Lazio
Điểm 8.3
Federico Bernardeschi
Bologna
Điểm 7.2
Nicolò Rovella
Lazio
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Lazio
6.6
Romano Floriani Mussolini
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Bologna
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Domenico Tedesco
Lazio
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gennaro Gattuso
Dự bị
Bologna
25 Massimo Pessina72 Ukko Happonen29 Lorenzo De Silvestri23 Abdel Rahim2 Emil Holm41 Martin Vitík8 Mikel Amondarain18 Marco Libra4 Tommaso Pobega
Lazio
15 Romano Floriani Mussolini40 Edoardo Motta47 Davide Renzetti33 Ricardo Bordon13 Alessio Romagnoli17 Nuno Tavares29 Manuel Lazzari28 Adrian Przyborek21 Reda Belahyane
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 59: D. Frattesi lập công cho Lazio (kiến tạo: B. Dia)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Bologna · 1 thắng2 hòaLazio · 2 thắng
22/03/2026
Bologna
0 - 2
Lazio
LAZ
12/02/2026
Tứ kết
Bologna
1 - 1
Lazio
Hòa
08/12/2025
Lazio
1 - 1
Bologna
Hòa
16/03/2025
Bologna
5 - 0
Lazio
BOL
25/11/2024
Lazio
3 - 0
Bologna
LAZ
Phong độ & thống kê mùa giải
Bologna
5 trận gần nhất
BBBTT
Lazio
5 trận gần nhất
TBTTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Inter
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|2
|Napoli
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|3
|Lecce
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|…
|10
|AS Roma
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Bologna
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Lazio
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Fiorentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)