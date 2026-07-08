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    Thống kê trận đấu Borac Banja Luka 1-0 ML Vitebsk: S. Savic tỏa sáng, Borac Banja Luka giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 03:28

    Borac Banja Luka vượt qua ML Vitebsk với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    14'
    S. Savic — kiến tạo D. Hrelja
    Borac Banja Luka
    Thẻ phạt
    21'
    M. Mohammadi
    ML Vitebsk
    33'
    M. Mohammadi
    ML Vitebsk
    33'
    M. Mohammadi
    ML Vitebsk
    36'
    A. Mesarovic
    ML Vitebsk
    45+1'
    S. Herrera
    Borac Banja Luka
    83'
    A. Kontsevoy
    ML Vitebsk
    Đồ thị diễn biến
    Borac Banja LukaHT 45'ML Vitebsk

    Thống kê trận đấu

    Borac Banja LukaThống kêML Vitebsk
    60%
    Kiểm soát bóng
    40%
    11
    Trúng đích
    2
    8
    Phạt góc
    1
    15
    Phạm lỗi
    14
    1
    Việt vị
    0
    Borac Banja Luka kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Borac Banja Luka vượt trội về số cú sút trúng đích (11).

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Borac Banja Luka
    Sơ đồ 4-2-1-3 · HLV Vinko Marinovic
    ML Vitebsk
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikhail Martinovich
    72
    Mladen Jurkas
    19
    Viktor Rogan
    24
    Jurich Carolina
    2
    Bart Meijers
    16
    Sebastian Herrera
    18
    Miloš Jojić
    98
    Sandi Ogrinec
    89
    Matej Deket
    11
    Damir Hrelja
    7
    Luka Juričić
    77
    Stefan Savić
    1
    Pavel Pavlyuchenko
    22
    Yan Skibskiy
    20
    Zakhar Volkov
    6
    Kirill Gomanov
    5
    Milad Mohammadi
    27
    Aleksandar Mesarović
    15
    Valeriy Bocherov
    55
    Valeriy Gromyko
    80
    Artem Kontsevoy
    9
    Bassekou Diabaté
    12
    Radivoj Bosić
    Dự bị
    Borac Banja Luka
    1 Damjan Siskovski3 Abel Pascual6 Siniša Saničanin30 Nemanja Jakšić10 David Vuković12 Amer Hiroš22 Ivan Kukavica23 Stojan Vranješ44 Ante Roguljić
    ML Vitebsk
    30 Pavel Shcherbachenya46 Daniil Kotov3 Nikita Baranok45 Ilya Moskalenchik8 Silas Gnaka10 Denilho Cleonise18 Vladislav Zhuk23 Sergey Balanovich7 Timur Ivanov

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 14: S. Savic lập công cho Borac Banja Luka (kiến tạo: D. Hrelja)
    Phút 33: M. Mohammadi (ML Vitebsk) nhận thẻ đỏ, ML Vitebsk phải chơi thiếu người

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Borac Banja Luka
    5 trận gần nhất
    THTBH
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 3.0)
    3
    Thủng lưới
    ML Vitebsk
    5 trận gần nhất
    BTT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    3M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    4M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
    5B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Borac Banja Luka 1-0 ML Vitebsk: S. Savic tỏa sáng, Borac Banja Luka giành trọn 3 điểm
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