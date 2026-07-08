Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
14'
S. Savic — kiến tạo D. Hrelja
Borac Banja Luka
Thẻ phạt
45+1'
S. Herrera
Borac Banja Luka
Đồ thị diễn biến
Borac Banja LukaHT 45'ML Vitebsk
Thống kê trận đấu
Borac Banja LukaThống kêML Vitebsk
Borac Banja Luka kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Borac Banja Luka vượt trội về số cú sút trúng đích (11).
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Borac Banja Luka
Sơ đồ 4-2-1-3 · HLV Vinko Marinovic
ML Vitebsk
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikhail Martinovich
Dự bị
Borac Banja Luka
1 Damjan Siskovski3 Abel Pascual6 Siniša Saničanin30 Nemanja Jakšić10 David Vuković12 Amer Hiroš22 Ivan Kukavica23 Stojan Vranješ44 Ante Roguljić
ML Vitebsk
30 Pavel Shcherbachenya46 Daniil Kotov3 Nikita Baranok45 Ilya Moskalenchik8 Silas Gnaka10 Denilho Cleonise18 Vladislav Zhuk23 Sergey Balanovich7 Timur Ivanov
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 14: S. Savic lập công cho Borac Banja Luka (kiến tạo: D. Hrelja)
Phút 33: M. Mohammadi (ML Vitebsk) nhận thẻ đỏ, ML Vitebsk phải chơi thiếu người
Phong độ & thống kê mùa giải
Borac Banja Luka
5 trận gần nhất
THTBH
ML Vitebsk
5 trận gần nhất
BTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)