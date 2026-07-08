Thống kê trận đấu Borac Banja Luka 1-0 ML Vitebsk: S. Savic tỏa sáng, Borac Banja Luka giành trọn 3 điểm Borac Banja Luka vượt qua ML Vitebsk với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 1 bàn 14' S. Savic — kiến tạo D. Hrelja Borac Banja Luka

Thẻ phạt 21' M. Mohammadi ML Vitebsk 33' M. Mohammadi ML Vitebsk 33' M. Mohammadi ML Vitebsk 36' A. Mesarovic ML Vitebsk 45+1' S. Herrera Borac Banja Luka 83' A. Kontsevoy ML Vitebsk

Đồ thị diễn biến Borac Banja Luka HT 45' ML Vitebsk

Thống kê trận đấu

Borac Banja Luka Thống kê ML Vitebsk 60% Kiểm soát bóng 40% 11 Trúng đích 2 8 Phạt góc 1 15 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 0

Borac Banja Luka kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Borac Banja Luka vượt trội về số cú sút trúng đích (11).

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân Borac Banja Luka Sơ đồ 4-2-1-3 · HLV Vinko Marinovic ML Vitebsk Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikhail Martinovich 72 Mladen Jurkas 19 Viktor Rogan 24 Jurich Carolina 2 Bart Meijers 16 Sebastian Herrera 18 Miloš Jojić 98 Sandi Ogrinec 89 Matej Deket 11 Damir Hrelja 7 Luka Juričić 77 Stefan Savić 1 Pavel Pavlyuchenko 22 Yan Skibskiy 20 Zakhar Volkov 6 Kirill Gomanov 5 Milad Mohammadi 27 Aleksandar Mesarović 15 Valeriy Bocherov 55 Valeriy Gromyko 80 Artem Kontsevoy 9 Bassekou Diabaté 12 Radivoj Bosić Dự bị Borac Banja Luka 1 Damjan Siskovski 3 Abel Pascual 6 Siniša Saničanin 30 Nemanja Jakšić 10 David Vuković 12 Amer Hiroš 22 Ivan Kukavica 23 Stojan Vranješ 44 Ante Roguljić ML Vitebsk 30 Pavel Shcherbachenya 46 Daniil Kotov 3 Nikita Baranok 45 Ilya Moskalenchik 8 Silas Gnaka 10 Denilho Cleonise 18 Vladislav Zhuk 23 Sergey Balanovich 7 Timur Ivanov

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 14: S. Savic lập công cho Borac Banja Luka (kiến tạo: D. Hrelja) Phút 33: M. Mohammadi (ML Vitebsk) nhận thẻ đỏ, ML Vitebsk phải chơi thiếu người

Phong độ & thống kê mùa giải

Borac Banja Luka 5 trận gần nhất T H T B H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 3 Thủng lưới ML Vitebsk 5 trận gần nhất B T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 1 Thủng lưới

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Kiến tạo hàng đầu 1 Emil Madsen FC Copenhagen 2 kiến tạo 2 K. Horváth Paks 2 kiến tạo 3 M. Fischer Austria Vienna 2 kiến tạo 4 M. Godts Ajax 2 kiến tạo 5 B. Bolla Rapid Vienna 2 kiến tạo