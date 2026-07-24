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    Thống kê trận đấu Borac Banja Luka 3-0 Petrocub: Borac Banja Luka thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân24/07/2026 03:24

    Borac Banja Luka giành chiến thắng đậm 3-0 trước Petrocub. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    20'
    D. Hrelja — kiến tạo L. Juricic
    Borac Banja Luka
    64'
    L. Juricic
    Borac Banja Luka
    87'
    A. Roguljic — kiến tạo A. Hiros
    Borac Banja Luka
    Thẻ phạt
    17'
    V. Rogan
    Borac Banja Luka
    43'
    C. Avram
    Petrocub
    46'
    I. Jardan
    Petrocub
    66'
    S. Platica
    Petrocub
    Đồ thị diễn biến
    Borac Banja LukaHT 45'Petrocub

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Borac Banja Luka
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vinko Marinovic
    Petrocub
    Sơ đồ 5-4-1
    72
    Mladen Jurkas
    19
    Viktor Rogan
    3
    Abel Pascual
    24
    Jurich Carolina
    16
    Sebastian Herrera
    98
    Sandi Ogrinec
    89
    Matej Deket
    18
    Miloš Jojić
    11
    Damir Hrelja
    7
    Luka Juričić
    77
    Stefan Savić
    12
    Cristian Avram
    11
    Sergiu Plătică
    2
    Pascari Vlad
    44
    Jessie Guera Djou
    3
    Catalin Cucos
    90
    Ion Jardan
    8
    Dumitru Demian
    37
    Dan Pușcaș
    24
    Ovidiu David
    27
    Mihai Sava
    15
    Petru Popescu
    Dự bị
    Borac Banja Luka
    1 Damjan Siskovski2 Bart Meijers6 Siniša Saničanin30 Nemanja Jakšić10 David Vuković12 Amer Hiroš23 Stojan Vranješ28 Ognjen Radošević44 Ante Roguljić
    Petrocub
    1 Silviu Șmalenea31 Victor Dodon7 Marius Iosipoi10 Bogdan Musteata25 Ilie Botnari92 Pavel Nazari5 Mihail Platica13 Maxim Cojocaru19 Rotaru Nicolae

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 20: D. Hrelja lập công cho Borac Banja Luka (kiến tạo: L. Juricic)
    Phút 64: L. Juricic lập công cho Borac Banja Luka
    Phút 87: A. Roguljic lập công cho Borac Banja Luka (kiến tạo: A. Hiros)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Borac Banja Luka
    5 trận gần nhất
    TBHBH
    Petrocub
    5 trận gần nhất
    BBBHH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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