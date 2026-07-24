Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
20'
D. Hrelja — kiến tạo L. Juricic
Borac Banja Luka
64'
L. Juricic
Borac Banja Luka
87'
A. Roguljic — kiến tạo A. Hiros
Borac Banja Luka
Đồ thị diễn biến
Borac Banja LukaHT 45'Petrocub
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Borac Banja Luka
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vinko Marinovic
Dự bị
Borac Banja Luka
1 Damjan Siskovski2 Bart Meijers6 Siniša Saničanin30 Nemanja Jakšić10 David Vuković12 Amer Hiroš23 Stojan Vranješ28 Ognjen Radošević44 Ante Roguljić
Petrocub
1 Silviu Șmalenea31 Victor Dodon7 Marius Iosipoi10 Bogdan Musteata25 Ilie Botnari92 Pavel Nazari5 Mihail Platica13 Maxim Cojocaru19 Rotaru Nicolae
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 20: D. Hrelja lập công cho Borac Banja Luka (kiến tạo: L. Juricic)
Phút 64: L. Juricic lập công cho Borac Banja Luka
Phút 87: A. Roguljic lập công cho Borac Banja Luka (kiến tạo: A. Hiros)
Phong độ & thống kê mùa giải
Borac Banja Luka
5 trận gần nhất
TBHBH
Petrocub
5 trận gần nhất
BBBHH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)