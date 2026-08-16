Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
9'
Bryan Cristante — kiến tạo Paulo Dybala
Roma
12'
Julian Ryerson — kiến tạo Daniel Svensson
Borussia Dortmund
28'
Serhou Guirassy — kiến tạo Julian Ryerson
Borussia Dortmund
Đồ thị diễn biến
Borussia DortmundHT 45'Roma
Thống kê trận đấu
Borussia DortmundThống kêRoma
Borussia Dortmund vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Paulo Dybala
Roma
1 bàn · 1 kiến tạo
Julian Ryerson
Borussia Dortmund
1 bàn · 1 kiến tạo
Bryan Cristante
Roma
1 bàn
Serhou Guirassy
Borussia Dortmund
1 bàn
Daniel Svensson
Borussia Dortmund
1 kiến tạo · điểm 7.01
Mile Svilar
Roma
Điểm 7.65
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Borussia Dortmund
8.28
Julian Ryerson1 bàn · 1 KT
7.47
Konstantinos Karetsas
Roma
9.04
Paulo DybalaMOTM1 bàn · 1 KT
6.35
Konstantinos Koulierakis
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Borussia Dortmund
Sơ đồ 3-4-2-1
Dự bị
Borussia Dortmund
20 Marcel Sabitzer21 Fábio Silva28 Justin Lerma30 Patrick Drewes33 Alexander Meyer36 Kauã Prates41 Mathis Albert43 Takato Yamamoto46 Ayman Azhil
Roma
3 Konstantinos Koulierakis9 Santiago Castro17 Manu Koné20 Nahuel Molina24 Jan Ziolkowski60 Mattia Mannini70 Giorgio De Marzi75 Filippo Reale78 Robinio Vaz
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 4: Paulo Dybala lập công cho Roma
Phút 9: Bryan Cristante lập công cho Roma (kiến tạo: Paulo Dybala)
Phút 12: Julian Ryerson lập công cho Borussia Dortmund (kiến tạo: Daniel Svensson)
Phút 28: Serhou Guirassy lập công cho Borussia Dortmund (kiến tạo: Julian Ryerson)
Phong độ & thống kê mùa giải
Borussia Dortmund
5 trận gần nhất
HTBBT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)