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    Thống kê trận đấu Borussia Dortmund 2-2 Roma: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn16/08/2026 00:26

    Borussia Dortmund và Roma chia điểm với tỷ số 2-2. Paulo Dybala là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.04. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    4'
    Paulo Dybala
    Roma
    9'
    Bryan Cristante  — kiến tạo Paulo Dybala
    Roma
    12'
    Julian Ryerson — kiến tạo Daniel Svensson
    Borussia Dortmund
    28'
    Serhou Guirassy — kiến tạo Julian Ryerson
    Borussia Dortmund
    Thẻ phạt
    13'
    Devyne Rensch
    Roma
    65'
    Paulo Dybala
    Roma
    Đồ thị diễn biến
    Borussia DortmundHT 45'Roma

    Thống kê trận đấu

    Borussia DortmundThống kêRoma
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    15
    Dứt điểm
    9
    9
    Trúng đích
    4
    5
    Phạt góc
    3
    10
    Phạm lỗi
    11
    2
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    7
    Borussia Dortmund vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Paulo Dybala
    Paulo Dybala
    Roma
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Julian Ryerson
    Julian Ryerson
    Borussia Dortmund
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Bryan Cristante
    Bryan Cristante
    Roma
    1 bàn
    Serhou Guirassy
    Serhou Guirassy
    Borussia Dortmund
    1 bàn
    Daniel Svensson
    Daniel Svensson
    Borussia Dortmund
    1 kiến tạo · điểm 7.01
    Mile Svilar
    Mile Svilar
    Roma
    Điểm 7.65

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Borussia Dortmund
    8.28
    Julian Ryerson1 bàn · 1 KT
    7.47
    Konstantinos Karetsas
    7.17
    Serhou Guirassy1 bàn
    7.05
    Felix Nmecha
    7.01
    Daniel Svensson1 KT
    6.95
    Jobe Bellingham
    6.91
    Mathis Albert
    6.56
    Filippo Mane
    6.5
    Luca Reggiani
    6.46
    Takato Yamamoto
    6.45
    Marcel Sabitzer
    6.31
    Samuele Inácio
    6.25
    Joane Gadou
    6.23
    Fábio Silva
    6.21
    Ramy Bensebaini
    6.16
    Gregor Kobel
    6.09
    Kauã Prates
    Roma
    9.04
    Paulo DybalaMOTM1 bàn · 1 KT
    7.65
    Mile Svilar
    7.42
    Bryan Cristante1 bàn
    6.87
    Matías Soulé
    6.8
    Santiago Castro
    6.67
    Manu Koné
    6.56
    Evan Ndicka
    6.54
    Nahuel Molina
    6.53
    Robinio Vaz
    6.52
    Donyell Malen
    6.5
    Emanuele Lulli
    6.48
    Daniele Ghilardi
    6.35
    Konstantinos Koulierakis
    6.3
    Neil El Aynaoui
    6.2
    Gianluca Mancini
    6.19
    Filippo Reale
    6.04
    Mario Hermoso
    5.96
    Devyne Rensch

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Borussia Dortmund
    Sơ đồ 3-4-2-1
    Roma
    Sơ đồ 3-4-2-1
    1
    Gregor Kobel
    22
    Joane Gadou
    39
    Filippo Mane
    5
    Ramy Bensebaini
    24
    Daniel Svensson
    7
    Jobe Bellingham
    8
    Felix Nmecha
    26
    Julian Ryerson
    19
    Konstantinos Karetsas
    40
    Samuele Inácio
    9
    Serhou Guirassy
    99
    Mile Svilar
    23
    Gianluca Mancini
    5
    Evan Ndicka
    22
    Mario Hermoso
    77
    Emanuele Lulli
    4
    Bryan Cristante
    8
    Neil El Aynaoui
    2
    Devyne Rensch
    21
    Paulo Dybala
    18
    Matías Soulé
    14
    Donyell Malen
    Dự bị
    Borussia Dortmund
    20 Marcel Sabitzer21 Fábio Silva28 Justin Lerma30 Patrick Drewes33 Alexander Meyer36 Kauã Prates41 Mathis Albert43 Takato Yamamoto46 Ayman Azhil
    Roma
    3 Konstantinos Koulierakis9 Santiago Castro17 Manu Koné20 Nahuel Molina24 Jan Ziolkowski60 Mattia Mannini70 Giorgio De Marzi75 Filippo Reale78 Robinio Vaz

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 4: Paulo Dybala lập công cho Roma
    Phút 9: Bryan Cristante  lập công cho Roma (kiến tạo: Paulo Dybala)
    Phút 12: Julian Ryerson lập công cho Borussia Dortmund (kiến tạo: Daniel Svensson)
    Phút 28: Serhou Guirassy lập công cho Borussia Dortmund (kiến tạo: Julian Ryerson)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Borussia Dortmund
    5 trận gần nhất
    HTBBT
    Roma
    5 trận gần nhất
    HBTBH
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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