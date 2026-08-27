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    Thống kê trận đấu Bradford 0-0 (pen 4-2) Burnley: Bradford thắng luân lưu, giành vé đi tiếp

    Đại Ngàn27/08/2026 03:47

    Bradford và Burnley hòa 0-0 sau 120 phút, Bradford giành chiến thắng 4-2 ở loạt luân lưu. Jon McCracken là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Thẻ phạt
    44'
    H. Cartwright (Delay of game)
    Bradford
    90+3'
    I. Touray (Foul)
    Bradford

    Thống kê trận đấu

    BradfordThống kêBurnley
    32%
    Kiểm soát bóng
    68%
    16
    Dứt điểm
    23
    4
    Trúng đích
    6
    5
    Phạt góc
    14
    7
    Phạm lỗi
    9
    1
    Việt vị
    1
    6
    Thủ môn cứu thua
    4
    Burnley kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Jon McCracken
    Jon McCracken
    Bradford
    Điểm 8.2
    Matthew Pennington
    Matthew Pennington
    Bradford
    Điểm 7.3
    Ibou Touray
    Ibou Touray
    Bradford
    Điểm 7.3
    Lucas Pires
    Lucas Pires
    Burnley
    Điểm 7.3
    Reece Welch
    Reece Welch
    Bradford
    Điểm 7.2
    Antoni Sarcevic
    Antoni Sarcevic
    Bradford
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Bradford
    8.2
    Jon McCrackenMOTM
    7.3
    Matthew Pennington
    7.3
    Ibou Touray
    7.2
    Reece Welch
    7.2
    Antoni Sarcevic
    7
    Kayden Jackson
    7
    Will Swan
    6.9
    Macauley Gillesphey
    6.9
    Henry Cartwright
    6.9
    Callum Connolly
    6.7
    Nick Powell
    6.6
    Josh Neufville
    6.5
    George Lapslie
    6.5
    Jake Beesley
    6.5
    Bobby Pointon
    6.3
    Adam Phillips
    Burnley
    7.3
    Lucas Pires
    7
    Grégoire Coudert
    7
    Dastan Satpaev
    7
    Zeki Amdouni
    6.9
    Connor Roberts
    6.9
    Zian Flemming
    6.7
    Hjalmar Ekdal
    6.7
    Josh Laurent
    6.7
    Mike Trésor
    6.7
    Jacob Bruun Larsen
    6.3
    Anel Ahmedhodžić
    6.3
    Ugo Raghouber
    6.3
    Hannibal Mejbri
    6.3
    Marcus Edwards
    6
    Armando Broja

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Bradford
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Graham Alexander
    Burnley
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nicky Hayen
    21
    Jon McCracken
    2
    Reece Welch
    28
    Matthew Pennington
    5
    Macauley Gillesphey
    19
    Kayden Jackson
    32
    George Lapslie
    20
    Henry Cartwright
    3
    Ibou Touray
    8
    Adam Phillips
    24
    Will Swan
    9
    Jake Beesley
    37
    Grégoire Coudert
    14
    Connor Roberts
    18
    Hjalmar Ekdal
    15
    Anel Ahmedhodžić
    23
    Lucas Pires
    29
    Josh Laurent
    8
    Ugo Raghouber
    12
    Dastan Satpaev
    11
    Zeki Amdouni
    31
    Mike Trésor
    27
    Armando Broja
    Dự bị
    Bradford
    6 Callum Connolly25 Nick Powell7 Josh Neufville10 Antoni Sarcevic23 Bobby Pointon1 Cameron Dawson30 Oscar Lunn4 Joe Wright29 Harry Ibbitson
    Burnley
    19 Zian Flemming28 Hannibal Mejbri7 Jacob Bruun Larsen10 Marcus Edwards2 Kyle Walker1 Max Weiss3 Max Alleyne22 Oliver Sonne21 Aaron Ramsey

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Bradford
    5 trận gần nhất
    HTTTH
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Bradford 0-0 (pen 4-2) Burnley: Bradford thắng luân lưu, giành vé đi tiếp
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