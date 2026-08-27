Thống kê trận đấu Bradford 0-0 (pen 4-2) Burnley: Bradford thắng luân lưu, giành vé đi tiếp

Bradford và Burnley hòa 0-0 sau 120 phút, Bradford giành chiến thắng 4-2 ở loạt luân lưu. Jon McCracken là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.